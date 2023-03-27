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    HustleGPT: Bir Adamın GPT-4'ün İşini Yürütmesine İzin Verme Arayışıile@mosesconcha
    6,367 okumalar

    HustleGPT: Bir Adamın GPT-4'ün İşini Yürütmesine İzin Verme Arayışı

    2023/03/27
    7m
    ile @mosesconcha 6,367 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Jackson Greathouse Fall, küçük işletme odaklı markalama stüdyosunun [Circusfish](https://www.circusfish.com) sahibi ve kreatif direktörüdür. Yapay zekaya 100 dolarlık bir bütçe verip ona bu kadar kazanmasını söylediği bir deney yarattı. mümkün olan en kısa sürede, mümkün olan en kısa sürede para. İlk paylaşımından sonraki üç gün içinde Twitter'daki takipçi sayısı 3.000'den 82.000'e fırladı ve pek çok kişi onun bir sonraki günlük güncellemesini sabırsızlıkla bekliyordu.
    featured image - HustleGPT: Bir Adamın GPT-4'ün İşini Yürütmesine İzin Verme Arayışı
    tech-stories #gpt-4 #chatgpt #entrepreneurship
    Moses Concha HackerNoon profile picture

    @mosesconcha

    Moses Concha

    Journalist, copywriter and passionate storyteller with a lifelong love of video games.

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