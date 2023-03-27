HustleGPT: Bir Adamın GPT-4'ün İşini Yürütmesine İzin Verme Arayışı
Çok uzun; OkumakJackson Greathouse Fall, küçük işletme odaklı markalama stüdyosunun [Circusfish](https://www.circusfish.com) sahibi ve kreatif direktörüdür. Yapay zekaya 100 dolarlık bir bütçe verip ona bu kadar kazanmasını söylediği bir deney yarattı. mümkün olan en kısa sürede, mümkün olan en kısa sürede para. İlk paylaşımından sonraki üç gün içinde Twitter'daki takipçi sayısı 3.000'den 82.000'e fırladı ve pek çok kişi onun bir sonraki günlük güncellemesini sabırsızlıkla bekliyordu.