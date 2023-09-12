Hata Ayıklama: Hataların Doğası, Gelişimi ve Onlarla Daha Etkili Mücadele

Programlama, hangi çağda olursa olsun, doğası gereği farklılık gösteren ancak çoğunlukla temel sorunlarında tutarlı kalan hatalarla doludur. Mobil, masaüstü, sunucu veya farklı işletim sistemleri ve dillerden bahsediyor olsak da, hatalar her zaman sürekli bir sorun olmuştur. İşte bu hataların doğasına ve onlarla etkili bir şekilde nasıl başa çıkabileceğimize bir bakış. https://www.youtube.com/watch?v=KTtpr0JNn_o&embedable=true Bir ek not olarak, bunun ve bu serideki diğer gönderilerin içeriğini beğendiyseniz, benim bu konuyu kapsıyor. Kodlamayı öğrenen arkadaşlarınız varsa, benim referansımdan memnun olurum. . Bir süre sonra Java'ya geri dönmek isterseniz, şuraya göz atın: . Hata ayıklama kitabı Java Temelleri kitabı Java 8'den 21'e kitap Bellek Yönetimi: Geçmiş ve Bugün Bellek yönetimi, karmaşıklıkları ve nüanslarıyla geliştiriciler için her zaman benzersiz zorluklar yaratmıştır. Özellikle hata ayıklama bellek sorunları, onlarca yılda önemli ölçüde değişti. Burada bellekle ilgili hatalar dünyasına ve stratejilerinin nasıl geliştiğine dair bir inceleme bulacaksınız. hata ayıklama Klasik Zorluklar: Bellek Sızıntıları ve Yolsuzluk Manuel bellek yönetimi günlerinde, uygulama çökmelerinin veya yavaşlamalarının ardındaki başlıca suçlulardan biri korkunç bellek sızıntısıydı. Bu, bir program belleği tükettiğinde ancak onu sisteme geri bırakmayı başaramadığında ortaya çıkar ve sonuçta kaynak tükenmesine yol açar. Bu tür sızıntılarda hata ayıklamak sıkıcıydı. Geliştiriciler, ilgili serbest bırakmalar olmadan tahsisler arayarak kodun üzerine dökerlerdi. Bellek tahsislerini izleyen ve potansiyel sızıntıları vurgulayan Valgrind veya Purify gibi araçlar sıklıkla kullanıldı. Değerli bilgiler sağladılar ancak kendi performans giderlerini de beraberinde getirdiler. Bellek bozulması başka bir kötü şöhretli sorundu. Bir program, ayrılmış belleğin sınırlarının dışına veri yazdığında, diğer veri yapılarını bozarak öngörülemeyen program davranışına yol açar. Bunda hata ayıklamak, uygulamanın tüm akışını anlamayı ve her bellek erişimini kontrol etmeyi gerektiriyordu. Çöp Toplama'ya Girin: Karışık Bir Nimet Çöp toplayıcıların (GC) dillere tanıtılması, kendi zorluklarını ve avantajlarını da beraberinde getirdi. İşin iyi tarafı, birçok manuel hata artık otomatik olarak hallediliyordu. Sistem, kullanılmayan nesneleri temizleyerek bellek sızıntılarını büyük ölçüde azaltacaktır. Ancak yeni hata ayıklama zorlukları ortaya çıktı. Örneğin, bazı durumlarda nesneler bellekte kaldı çünkü kasıtsız referanslar GC'nin bunları çöp olarak tanımasını engelledi. Bu kasıtsız referansların tespit edilmesi, bellek sızıntısı hata ayıklamasının yeni bir biçimi haline geldi. veya .NET'in Memory Profiler'ı gibi araçlar, geliştiricilerin nesne referanslarını görselleştirmesine ve bu gizlenen referansları takip etmesine yardımcı olmak için ortaya çıktı. Java'nın VisualVM'si Bellek Profili Oluşturma: Çağdaş Çözüm Günümüzde bellek sorunlarını gidermenin en etkili yöntemlerinden biri bellek profili oluşturmadır. Bu profil oluşturucular, bir uygulamanın bellek tüketimine ilişkin bütünsel bir görünüm sağlar. Geliştiriciler, programlarının hangi bölümlerinin en fazla belleği tükettiğini görebilir, tahsisi ve serbest bırakma oranlarını izleyebilir ve hatta bellek sızıntılarını tespit edebilir. Bazı profil oluşturucular potansiyel eşzamanlılık sorunlarını da tespit edebilir, bu da onları çok iş parçacıklı uygulamalarda çok değerli kılar. Geçmişteki manuel bellek yönetimi ile otomatikleştirilmiş, eşzamanlı gelecek arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olurlar. Eşzamanlılık: İki Kenarı Keskin Kılıç Yazılımın birden fazla görevi örtüşen dönemlerde yürütmesini sağlama sanatı olan eşzamanlılık, programların tasarlanma ve yürütülme biçimini dönüştürdü. Bununla birlikte, eşzamanlılık, gelişmiş performans ve kaynak kullanımı gibi sunduğu sayısız faydanın yanı sıra benzersiz ve çoğu zaman zorlayıcı hata ayıklama engellerini de beraberinde getirir. Hata ayıklama bağlamında eşzamanlılığın ikili doğasını daha derinlemesine inceleyelim. İyi Taraf: Tahmin Edilebilir Diş Açma Yerleşik bellek yönetimi sistemlerine sahip olan yönetilen diller, için bir nimet olmuştur. Java veya C# gibi diller, özellikle eşzamanlı görevler gerektiren ancak mutlaka yüksek frekanslı bağlam anahtarları gerektirmeyen uygulamalar için iş parçacığını daha ulaşılabilir ve öngörülebilir hale getirdi. Bu diller, yerleşik korumalar ve yapılar sağlayarak geliştiricilerin daha önce çok iş parçacıklı uygulamaların başına bela olan pek çok tuzaktan kaçınmasına yardımcı olur. eşzamanlı programlama Dahası, JavaScript'teki vaatler gibi araçlar ve paradigmalar, eş zamanlı yönetimin manuel yükünün çoğunu ortadan kaldırdı. Bu araçlar daha sorunsuz veri akışı sağlar, geri aramaları yönetir ve eşzamansız kodun daha iyi yapılandırılmasına yardımcı olarak olası hataların daha az sıklıkta olmasını sağlar. Karanlık Sular: Çoklu Konteyner Eşzamanlılığı Ancak teknoloji ilerledikçe manzara daha karmaşık hale geldi. Artık yalnızca tek bir uygulama içindeki konulara bakmıyoruz. Modern mimariler genellikle, özellikle bulut ortamlarında, tümü potansiyel olarak paylaşılan kaynaklara erişen birden fazla eşzamanlı konteyner, mikro hizmet veya işlevi içerir. Ayrı makinelerde veya hatta veri merkezlerinde çalışan birden fazla eşzamanlı varlık, paylaşılan verileri değiştirmeye çalıştığında hata ayıklama karmaşıklığı artar. Bu senaryolardan kaynaklanan sorunlar, geleneksel yerelleştirilmiş iş parçacığı sorunlarından çok daha zorludur. Bir hatanın izini sürmek, birden fazla sistemden gelen günlükleri geçmeyi, hizmetler arası iletişimi anlamayı ve dağıtılmış bileşenler arasındaki işlem sırasını ayırt etmeyi içerebilir. Ele Geçirilmesi Zor Olanı Yeniden Üretmek: Hataları Çözmek İş parçacığıyla ilgili sorunlar, çözülmesi en zor sorunlar arasında yer alma ününü kazanmıştır. Başlıca nedenlerden biri, çoğunlukla deterministik olmayan doğalarıdır. Çok iş parçacıklı bir uygulama çoğu zaman sorunsuz çalışabilir ancak bazen belirli koşullar altında yeniden üretilmesi son derece zor olabilecek bir hata üretebilir. Bu tür anlaşılması zor sorunları belirlemeye yönelik bir yaklaşım, mevcut iş parçacığının ve/veya yığının potansiyel olarak sorunlu kod bloklarına kaydedilmesidir. Geliştiriciler, günlükleri gözlemleyerek eşzamanlılık ihlallerine işaret eden kalıpları veya anormallikleri tespit edebilir. Ayrıca, iş parçacıkları için "işaretçiler" veya etiketler oluşturan araçlar, iş parçacıkları arasındaki işlem sırasının görselleştirilmesine yardımcı olarak anormallikleri daha belirgin hale getirebilir. İki veya daha fazla iş parçacığının kaynakları serbest bırakmak için birbirini süresiz olarak beklediği kilitlenmeler, her ne kadar zor olsa da, tanımlandıktan sonra hata ayıklamak daha kolay olabilir. Modern hata ayıklayıcılar hangi iş parçacıklarının takılıp kaldığını, hangi kaynakları beklediğini ve diğer hangi iş parçacıklarının onları tuttuğunu vurgulayabilir. Buna karşılık, canlı kilitler daha aldatıcı bir sorun teşkil ediyor. Livelock'ta yer alan konular teknik olarak işlevseldir, ancak onları etkili bir şekilde verimsiz hale getiren bir eylem döngüsüne yakalanırlar. Bunda hata ayıklamak dikkatli bir gözlem gerektirir; potansiyel bir döngüyü veya ilerleme olmadan tekrarlanan kaynak çekişmesini tespit etmek için genellikle her bir iş parçacığının işlemlerinin üzerinden geçilir. Yarış Koşulları: Her Zaman Mevcut Hayalet Eşzamanlılıkla ilgili en kötü şöhretli hatalardan biri yarış durumudur. İki iş parçacığının aynı veri parçasını değiştirmeye çalışması gibi, olayların göreceli zamanlaması nedeniyle yazılımın davranışı kararsız hale geldiğinde ortaya çıkar. Yarış koşullarının hatalarını ayıklamak bir paradigma değişikliğini gerektirir: bunu yalnızca bir iş parçacığı sorunu olarak değil, bir devlet sorunu olarak görmek gerekir. Bazı etkili stratejiler, belirli alanlara erişildiğinde veya değiştirildiğinde uyarıları tetikleyen ve geliştiricilerin beklenmedik veya erken veri değişikliklerini izlemesine olanak tanıyan saha izleme noktalarını içerir. Devlet Hatalarının Yaygınlığı Yazılım özünde verileri temsil eder ve işler. Bu veriler, kullanıcı tercihleri ve mevcut bağlamdan indirme işleminin ilerlemesi gibi daha geçici durumlara kadar her şeyi temsil edebilir. Yazılımın doğruluğu büyük ölçüde bu durumların doğru ve öngörülebilir şekilde yönetilmesine bağlıdır. Bu verilerin yanlış yönetilmesinden veya anlaşılmasından kaynaklanan durum hataları, geliştiricilerin karşılaştığı en yaygın ve tehlikeli sorunlar arasındadır. Devlet hataları alanına daha derinlemesine bakalım ve neden bu kadar yaygın olduklarını anlayalım. Durum Hataları Nelerdir? Durum hataları, yazılım beklenmeyen bir duruma girdiğinde ortaya çıkar ve arızaya yol açar. Bu, duraklatıldığında oynatıldığına inanan bir video oynatıcı, öğeler eklendiğinde boş olduğunu düşünen bir çevrimiçi alışveriş sepeti veya boş olmadığında devrede olduğunu varsayan bir güvenlik sistemi anlamına gelebilir. Basit Değişkenlerden Karmaşık Veri Yapılarına Durum hatalarının bu kadar yaygın olmasının bir nedeni de genişliği ve derinliğidir. Bu sadece basit değişkenlerle ilgili değil. Yazılım sistemleri listeler, ağaçlar veya grafikler gibi geniş ve karmaşık veri yapılarını yönetir. Bu yapılar birbirlerinin durumlarını etkileyerek etkileşime girebilir. Bir yapıdaki bir hata veya iki yapı arasındaki yanlış yorumlanan etkileşim, durum tutarsızlıklarına neden olabilir. ilgili veri yapılarının Etkileşimler ve Etkinlikler: Zamanlamanın Önemli Olduğu Yer Yazılım nadiren tek başına hareket eder. Kullanıcı girişine, sistem olaylarına, ağ mesajlarına ve daha fazlasına yanıt verir. Bu etkileşimlerin her biri sistemin durumunu değiştirebilir. Birden fazla olay birbirine yakın veya beklenmedik bir sırada meydana geldiğinde, öngörülemeyen durum geçişlerine yol açabilir. Kullanıcı isteklerini işleyen bir web uygulamasını düşünün. Bir kullanıcının profilini değiştirmeye yönelik iki istek neredeyse aynı anda gelirse, son durum büyük ölçüde bu isteklerin kesin sıralamasına ve işlenme süresine bağlı olabilir ve bu da potansiyel durum hatalarına yol açabilir. Kalıcılık: Böcekler Oyalandığında Durum her zaman geçici olarak hafızada kalmaz. Bunların çoğu veritabanlarında, dosyalarda veya bulut depolamada kalıcı olarak depolanır. Hatalar bu kalıcı duruma girdiğinde, bunların düzeltilmesi özellikle zor olabilir. Oyalanırlar ve tespit edilip giderilene kadar tekrarlanan sorunlara neden olurlar. Örneğin, bir yazılım hatası, bir e-ticaret ürününü veritabanında yanlışlıkla "stokta yok" olarak işaretlerse, hataya neden olan hata düzeltilmiş olsa bile, yanlış durum düzeltilene kadar tüm kullanıcılara sürekli olarak bu yanlış durumu sunacaktır. çözüldü. Eşzamanlılık Bileşikleri Durum Sorunları Yazılım daha eşzamanlı hale geldikçe, durumu yönetmek daha da hokkabazlık gerektiren bir eylem haline gelir. Eşzamanlı işlemler veya iş parçacıkları, paylaşılan durumu aynı anda okumaya veya değiştirmeye çalışabilir. Kilitler veya semaforlar gibi uygun güvenlik önlemlerinin olmaması, nihai durumun bu operasyonların kesin zamanlamasına bağlı olduğu yarış koşullarına yol açabilir. Durum Hatalarıyla Mücadeleye Yönelik Araçlar ve Stratejiler Durum hatalarının üstesinden gelmek için geliştiricilerin geniş bir araç ve strateji cephaneliği vardır: : Bunlar, bireysel bileşenlerin durum geçişlerini beklendiği gibi işlemesini sağlar. Birim Testleri : Potansiyel durumları ve geçişleri görselleştirmek, sorunlu veya eksik geçişlerin belirlenmesine yardımcı olabilir. Durum Makinesi Diyagramları : Durum değişikliklerini gerçek zamanlı olarak yakından takip etmek, beklenmedik geçişler veya durumlar hakkında bilgi sağlayabilir. Günlüğe Kaydetme ve İzleme : Veritabanı düzeyindeki kontrollerin ve kısıtlamaların kullanılması, hatalı kalıcı durumlara karşı son savunma hattı görevi görebilir. Veritabanı Kısıtlamaları İstisnalar: Gürültülü Komşu Yazılım hata ayıklama labirentinde gezinirken, çok az şey istisnalar kadar belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Pek çok açıdan sessiz bir mahalledeki gürültülü bir komşuya benziyorlar: görmezden gelinmesi imkansız ve çoğu zaman rahatsız edici. Ancak bir komşunun gürültülü davranışının ardındaki nedenleri anlamak nasıl barışçıl bir çözüme yol açabilirse, istisnaların derinliklerine inmek de daha sorunsuz bir yazılım deneyiminin yolunu açabilir. İstisnalar Nelerdir? İstisnalar özünde bir programın normal akışındaki aksamalardır. Yazılımın beklemediği veya nasıl başa çıkacağını bilmediği bir durumla karşılaştığında ortaya çıkarlar. Örnekler arasında sıfıra bölmeye çalışmak, boş bir referansa erişmek veya var olmayan bir dosyayı açamamak yer alır. İstisnaların Bilgilendirici Doğası Yazılımın herhangi bir açık belirti olmadan yanlış sonuçlar üretmesine neden olabilecek sessiz bir hatanın aksine, istisnalar genellikle gürültülü ve bilgilendiricidir. Genellikle sorunun ortaya çıktığı koddaki tam konumu belirten bir yığın izlemeyle birlikte gelirler. Bu yığın izlemesi bir harita görevi görerek geliştiricileri doğrudan sorunun merkez üssüne yönlendirir. İstisnaların Nedenleri İstisnaların ortaya çıkmasının sayısız nedeni vardır, ancak bazı yaygın suçlular şunlardır: : Yazılım sıklıkla alacağı girdi türü hakkında varsayımlarda bulunur. Bu varsayımlar ihlal edildiğinde istisnalar ortaya çıkabilir. Örneğin, "AA/GG/YYYY" biçiminde bir tarih bekleyen bir program, bunun yerine "GG/AA/YYYY" verilirse bir istisna oluşturabilir. Giriş Hataları : Yazılım, bellek mevcut olmadığında ayırmaya çalışırsa veya sistemin izin verdiğinden daha fazla dosya açarsa, istisnalar tetiklenebilir. Kaynak Sınırlamaları : Yazılım, veritabanları veya web hizmetleri gibi harici sistemlere bağlı olduğunda, bu sistemlerdeki arızalar istisnalara yol açabilir. Bunun nedeni ağ sorunları, hizmet kesintileri veya harici sistemlerdeki beklenmeyen değişiklikler olabilir. Harici Sistem Arızaları : Bunlar koddaki basit hatalardır. Örneğin, bir listenin sonundaki bir öğeye erişmeye çalışmak veya bir değişkeni başlatmayı unutmak. Programlama Hataları İstisnaları Ele Alma: Hassas Bir Denge Her işlemi try-catch bloklarına sarmak ve istisnaları bastırmak cazip gelse de, böyle bir strateji ileride daha önemli sorunlara yol açabilir. Susturulan istisnalar, daha sonra daha ciddi şekillerde ortaya çıkabilecek temel sorunları gizleyebilir. En iyi uygulamalar şunları önermektedir: : Gerekli olmayan bir özellik bir istisnayla karşılaşırsa, etkilenen özellik için alternatif işlevleri devre dışı bırakırken veya sağlarken ana işlevselliğin çalışmaya devam etmesine izin verin. Kademeli Bozulma : Son kullanıcılara teknik yığın izlemeleri göstermek yerine, onları sorun ve olası çözümler veya geçici çözümler hakkında bilgilendiren kullanıcı dostu hata mesajları sağlayın. Bilgilendirici Raporlama : Bir istisna düzgün bir şekilde ele alınsa bile, geliştiricilerin daha sonra incelemesi için bunu günlüğe kaydetmeniz önemlidir. Bu günlükler kalıpların belirlenmesinde, temel nedenlerin anlaşılmasında ve yazılımın iyileştirilmesinde çok değerli olabilir. Günlüğe Kaydetme : Kısa bir ağ arızası gibi geçici sorunlar için yeniden deneme mekanizmasının uygulanması etkili olabilir. Ancak sonsuz sayıda yeniden denemeden kaçınmak için geçici ve kalıcı hatalar arasında ayrım yapmak çok önemlidir. Yeniden Deneme Mekanizmaları Proaktif Önleme Yazılımdaki çoğu sorun gibi, önlemek çoğu zaman tedavi etmekten daha iyidir. Statik kod analiz araçları, sıkı test uygulamaları ve kod incelemeleri, yazılım daha son kullanıcıya ulaşmadan önce istisnaların potansiyel nedenlerinin belirlenmesine ve düzeltilmesine yardımcı olabilir. Hatalar: Yüzeyin Ötesinde Bir yazılım sistemi bocaladığında veya beklenmedik sonuçlar ürettiğinde, "hata" terimi sıklıkla gündeme gelir. Yazılım bağlamında hatalar, hata olarak bilinen gözlemlenebilir bir arızaya yol açan temel nedenleri veya koşulları ifade eder. Hatalar gözlemlediğimiz ve deneyimlediğimiz dışsal belirtiler olsa da, hatalar sistemdeki temel aksaklıkların kod ve mantık katmanlarının altına gizlenmiş halidir. Arızaları ve bunları nasıl yöneteceğimizi anlamak için yüzeysel semptomlardan daha derinlere dalmamız ve yüzeyin altındaki alanı keşfetmemiz gerekir. Arıza Nelerden Oluşur? Bir hata, kodda, verilerde ve hatta yazılımın spesifikasyonunda olsun, yazılım sistemindeki bir tutarsızlık veya kusur olarak görülebilir. Bir saatin içindeki bozuk bir dişli gibi. Vitesi hemen göremeyebilirsiniz ancak saatin ibrelerinin doğru şekilde hareket etmediğini fark edeceksiniz. Benzer şekilde, bir yazılım hatası, belirli koşullar onu bir hata olarak yüzeye çıkarana kadar gizli kalabilir. Arızaların Kökenleri : Bazen yazılımın planı hatalara neden olabilir. Bu, gereksinimlerin yanlış anlaşılmasından, yetersiz sistem tasarımından veya belirli kullanıcı davranışlarını veya sistem durumlarını öngörememekten kaynaklanabilir. Tasarım Eksiklikleri : Bunlar, bir geliştiricinin dikkatsizlik, yanlış anlama veya yalnızca insan hatası nedeniyle hatalar oluşturabileceği daha "klasik" hatalardır. Bu, tek tek hatalardan ve yanlış başlatılan değişkenlerden karmaşık mantık hatalarına kadar değişebilir. Kodlama Hataları : Yazılım boşlukta çalışmaz. Diğer yazılım, donanım ve çevre ile etkileşime girer. Bu harici bileşenlerin herhangi birindeki değişiklik veya arıza, sistemde arızalara neden olabilir. Dış Etkiler : Modern çok iş parçacıklı ve dağıtılmış sistemlerde yarış koşulları, kilitlenmeler veya senkronizasyon sorunları, yeniden üretilmesi ve teşhis edilmesi özellikle zor olan hatalara neden olabilir. Eşzamanlılık Sorunları Arızaların Tespiti ve Yalıtılması Arızaların ortaya çıkarılması, aşağıdaki tekniklerin bir kombinasyonunu gerektirir: : Birim, entegrasyon ve sistem testini içeren titiz ve kapsamlı testler, hataların hata olarak ortaya çıktığı koşulları tetikleyerek hataların belirlenmesine yardımcı olabilir. Test Etme : Kodu çalıştırmadan inceleyen araçlar, kalıplara, kodlama standartlarına veya bilinen sorunlu yapılara dayalı olarak potansiyel hataları tespit edebilir. Statik Analiz : Dinamik analiz araçları, yazılımı çalışırken izleyerek bellek sızıntıları veya yarış koşulları gibi sorunları tanımlayarak sistemdeki olası hatalara işaret edebilir. Dinamik Analiz : Üretimdeki yazılımın sürekli izlenmesi, ayrıntılı günlük kaydıyla birlikte, her zaman anında veya açık hatalara neden olmasa bile hataların ne zaman ve nerede ortaya çıktığına ilişkin bilgiler sunabilir. Günlükler ve İzleme Arızaların Giderilmesi : Bu, hatanın bulunduğu gerçek kodun veya mantığın düzeltilmesini içerir. Bu en doğrudan yaklaşımdır ancak doğru teşhis gerektirir. Düzeltme : Bazı durumlarda, özellikle eski sistemlerde, bir arızanın doğrudan düzeltilmesi çok riskli veya maliyetli olabilir. Bunun yerine, hatayı ortadan kaldırmak veya telafi etmek için ek katmanlar veya mekanizmalar eklenebilir. Tazminat : Kritik sistemlerde hataları maskelemek için artıklık kullanılabilir. Örneğin, bir bileşen arıza nedeniyle arızalanırsa, bir yedek devreye girerek sürekli çalışmayı garanti eder. Artıklık Hatalardan Öğrenmenin Değeri Her hata bir öğrenme fırsatı sunar. Geliştirme ekipleri, hataları, bunların kökenlerini ve belirtilerini analiz ederek süreçlerini iyileştirerek yazılımın gelecekteki sürümlerini daha sağlam ve güvenilir hale getirebilir. Üretimdeki hatalardan alınan derslerin geliştirme döngüsünün erken aşamalarına bilgi sağladığı geri bildirim döngüleri, zaman içinde daha iyi yazılımlar oluşturmada etkili olabilir. Konu Hataları: Düğümü Çözmek Yazılım geliştirmenin geniş dokusunda, iş parçacıkları güçlü ancak karmaşık bir aracı temsil eder. Geliştiricilere aynı anda birden fazla işlemi yürüterek son derece verimli ve hızlı yanıt veren uygulamalar oluşturma yetkisi verirken, aynı zamanda çıldırtıcı derecede anlaşılması zor ve yeniden üretilmesi çok zor olan bir hata sınıfını da ortaya çıkarırlar: iş parçacığı hataları. Bu o kadar zor bir sorun ki bazı platformlar thread kavramını tamamen ortadan kaldırdı. Bu, bazı durumlarda performans sorunu yarattı veya eşzamanlılığın karmaşıklığını farklı bir alana kaydırdı. Bunlar doğası gereği karmaşıktır ve platform bazı zorlukları hafifletebilirken, temel karmaşıklık doğası gereğidir ve kaçınılmazdır. Konu Hatalarına Bir Bakış Bir uygulamadaki birden fazla iş parçacığı birbirine müdahale ettiğinde ortaya çıkar ve öngörülemeyen davranışlara yol açar. İş parçacıkları aynı anda çalıştığından, göreceli zamanlamaları bir çalıştırmadan diğerine farklılık gösterebilir ve ara sıra ortaya çıkabilecek sorunlara neden olabilir. iş parçacığı hataları Konu Hatalarının Arkasındaki Ortak Suçlular : Bu belki de en kötü bilinen iplik hatası türüdür. Bir yazılım parçasının davranışı, iş parçacıklarının belirli kod bölümlerine erişme ve yürütme sırası gibi olayların göreceli zamanlamasına bağlı olduğunda bir yarış durumu ortaya çıkar. Bir yarışın sonucu tahmin edilemez olabilir ve çevredeki küçük değişiklikler çok farklı sonuçlara yol açabilir. Yarış Koşulları : Bunlar, iki veya daha fazla iş parçacığının her biri diğerinin bazı kaynakları serbest bırakmasını beklediği için görevlerine devam edemediğinde ortaya çıkar. Bu, her iki tarafın da ödün vermeye istekli olmadığı bir ayrılığın yazılım eşdeğeridir. Kilitlenmeler : Bu senaryoda, bir iş parçacığının kaynaklara erişimi sürekli olarak reddedilir ve bu nedenle ilerleme kaydedemez. Diğer iş parçacıkları gayet iyi çalışıyor olsa da, aç kalan iş parçacığı zor durumda kalır ve uygulamanın bazı bölümlerinin yanıt vermemesine veya yavaşlamasına neden olur. Açlık : Bu, çok fazla iş parçacığının sistem kaynakları için rekabet etmesi durumunda meydana gelir ve sistemin iş parçacıkları arasında geçiş yapmak için onları yürütmekten daha fazla zaman harcamasına neden olur. Bu, mutfakta çok fazla şefin olması gibi, üretkenlik yerine kaosa yol açıyor. İş parçacığı parçalama Dolaşmayan Teşhis İplik hatalarını tespit etmek, düzensiz doğaları nedeniyle oldukça zor olabilir. Ancak bazı araçlar ve stratejiler yardımcı olabilir: : Bunlar, programlardaki iş parçacığıyla ilgili sorunları tespit etmek için özel olarak tasarlanmış araçlardır. Yarış koşulları gibi sorunları tespit edebilir ve sorunların nerede meydana geldiğine dair içgörü sağlayabilirler. İş Parçacığı Temizleyicileri : İş parçacığı davranışının ayrıntılı günlüğe kaydedilmesi, sorunlu koşullara yol açan kalıpların belirlenmesine yardımcı olabilir. Zaman damgalı günlükler özellikle olayların sırasını yeniden yapılandırmada yararlı olabilir. Günlüğe Kaydetme : Geliştiriciler, bir uygulamadaki yükü yapay olarak artırarak iş parçacığı çekişmesini şiddetlendirebilir ve iş parçacığı hatalarını daha belirgin hale getirebilir. Stres Testi : Bazı araçlar, iş parçacığı etkileşimlerini görselleştirerek geliştiricilerin iş parçacıklarının nerede çakıştığını veya birbirini beklediğini görmesine yardımcı olabilir. Görselleştirme Araçları Düğümü çözmek İş parçacığı hatalarını ele almak çoğu zaman önleyici ve düzeltici önlemlerin bir karışımını gerektirir: : Mutekslerin veya kilitlerin kullanılması, aynı anda yalnızca bir iş parçacığının kodun veya kaynağın kritik bir bölümüne erişmesini sağlayabilir. Ancak bunların aşırı kullanımı performans darboğazlarına neden olabilir, bu nedenle dikkatli kullanılmalıdırlar. Muteksler ve Kilitler : İş parçacığı güvenliğini mevcut yapılara uyarlamak yerine, doğası gereği iş parçacığı güvenli yapıların kullanılması iş parçacığıyla ilgili birçok sorunu önleyebilir. İş Parçacığı Güvenli Veri Yapıları : Modern diller genellikle ortak eşzamanlılık modellerini işlemek için tasarlanmış kitaplıklarla birlikte gelir ve iş parçacığı hatalarının ortaya çıkma olasılığını azaltır. Eşzamanlılık Kitaplıkları : Çok iş parçacıklı programlamanın karmaşıklığı göz önüne alındığında, iş parçacığıyla ilgili kodu birden çok gözün incelemesi, potansiyel sorunların tespit edilmesinde çok değerli olabilir. Kod İncelemeleri Yarış Koşulları: Daima Bir Adım Önde Dijital alan, her ne kadar temel olarak ikili mantık ve deterministik süreçlere dayansa da, öngörülemeyen kaostan da muaf değil. Bu öngörülemezliğin ardındaki başlıca suçlulardan biri, yazılımımızdan beklediğimiz öngörülebilir doğaya meydan okuyan, her zaman bir adım önde gibi görünen sinsi bir düşman olan yarış durumudur. Yarış Durumu Tam Olarak Nedir? İki veya daha fazla işlemin doğru bir şekilde çalışması için bir sıra veya kombinasyon halinde yürütülmesi gerektiğinde bir yarış durumu ortaya çıkar, ancak sistemin gerçek yürütme sırası garanti edilmez. "Yarış" terimi sorunu mükemmel bir şekilde özetlemektedir: Bu operasyonlar bir yarış halindedir ve sonuç kimin önce bitirdiğine bağlıdır. Bir senaryoda yarışı bir operasyon 'kazanırsa' sistem amaçlandığı gibi çalışabilir. Farklı bir koşuda başka bir 'kazanırsa', kaos ortaya çıkabilir. Yarış Koşulları Neden Bu Kadar Zor? : Yarış koşullarının belirleyici özelliklerinden biri, her zaman ortaya çıkmamalarıdır. Sistem yükü, mevcut kaynaklar ve hatta tamamen rastgelelik gibi sayısız faktöre bağlı olarak yarışın sonucu farklılık gösterebilir ve tutarlı bir şekilde yeniden üretilmesi inanılmaz derecede zor olan bir hataya yol açabilir. Sporadik Oluşum : Bazen yarış koşulları sistemi çökertmez veya gözle görülür hatalara neden olmaz. Bunun yerine küçük tutarsızlıklara neden olabilirler; veriler biraz hatalı olabilir, bir günlük girişi kaçırılabilir veya bir işlem kaydedilmeyebilir. Sessiz Hatalar : Çoğu zaman yarış koşulları bir sistemin birden çok parçasını, hatta birden çok sistemi içerir. Soruna neden olan etkileşimin izini sürmek samanlıkta iğne aramaya benzeyebilir. Karmaşık Karşılıklı Bağımlılıklar Tahmin Edilmeyene Karşı Korunmak Yarış koşulları öngörülemeyen canavarlar gibi görünse de onları evcilleştirmek için çeşitli stratejiler kullanılabilir: : Muteksler, semaforlar veya kilitler gibi araçların kullanılması, öngörülebilir bir işlem sırasının uygulanmasını sağlayabilir. Örneğin, iki iş parçacığı paylaşılan bir kaynağa erişmek için yarışıyorsa, muteks aynı anda yalnızca birinin erişime sahip olmasını sağlayabilir. Senkronizasyon Mekanizmaları : Diğer işlemlerden tamamen bağımsız olarak yürütülen ve kesintisiz olan işlemlerdir. Bir kez başladıklarında durdurulmadan, değiştirilmeden veya müdahale edilmeden doğrudan tamamlanmaya doğru ilerlerler. Atomik İşlemler : Yarış koşulları nedeniyle takılabilecek veya takılabilecek işlemler için, bir zaman aşımı ayarlamak yararlı bir arıza güvenliği olabilir. İşlem beklenen süre içinde tamamlanmazsa daha fazla soruna yol açmaması için sonlandırılır. Zaman aşımları : Paylaşılan durumu veya paylaşılan kaynakları en aza indiren sistemler tasarlayarak yarış potansiyeli önemli ölçüde azaltılabilir. Paylaşılan Durumdan Kaçının Yarışlar için Testler Yarış koşullarının öngörülemez doğası göz önüne alındığında, geleneksel hata ayıklama teknikleri çoğu zaman yetersiz kalıyor. Fakat: : Sistemin sınırlarını zorlamak, yarış koşullarının ortaya çıkma olasılığını artırarak bunların fark edilmesini kolaylaştırabilir. Stres Testi : Bazı araçlar koddaki potansiyel yarış koşullarını tespit etmek için tasarlanmıştır. Her şeyi yakalayamazlar ancak bariz sorunları tespit etmede çok değerli olabilirler. Yarış Dedektörleri : İnsan gözleri, kalıpları ve olası tuzakları tespit etme konusunda mükemmeldir. Özellikle eşzamanlılık sorunlarına aşina olanlar tarafından yapılan düzenli incelemeler, yarış koşullarına karşı güçlü bir savunma olabilir. Kod İncelemeleri Performans Tuzakları: Çekişmeyi ve Kaynak Açlığını İzleme Performans optimizasyonu, yazılımın verimli bir şekilde çalışmasını ve son kullanıcıların beklenen gereksinimlerini karşılamasını sağlamanın merkezinde yer alır. Bununla birlikte, geliştiricilerin karşılaştığı en çok gözden kaçan ancak etkili performans tuzaklarından ikisi, monitör çekişmesi ve kaynak yetersizliğidir. Geliştiriciler bu zorlukları anlayıp bunların üstesinden gelerek yazılım performansını önemli ölçüde artırabilir. Monitör Tartışması: Kılık değiştirmiş bir Darboğaz İzleme çekişmesi, birden fazla iş parçacığının paylaşılan bir kaynakta kilit almaya çalışması, ancak yalnızca birinin başarılı olması ve diğerlerinin beklemesine neden olması durumunda ortaya çıkar. Bu, birden fazla iş parçacığının aynı kilit için mücadele etmesi nedeniyle genel performansı yavaşlatan bir darboğaz yaratır. Neden Sorunlu? : Çatışma, çok iş parçacıklı uygulamalarda önemli gecikmelere neden olabilir. Daha da kötüsü, doğru yönetilmezse iş parçacıklarının süresiz olarak beklediği kilitlenmelere bile yol açabilir. Gecikmeler ve Kilitlenmeler : İş parçacıkları beklemede kaldığında üretken işler yapmazlar ve bu da hesaplama gücünün boşa harcanmasına neden olur. Verimsiz Kaynak Kullanımı Azaltma Stratejileri : Büyük bir kaynak için tek bir kilit kullanmak yerine, kaynağı bölerek birden fazla kilit kullanın. Bu, tek bir kilidi bekleyen birden fazla iş parçacığının olasılığını azaltır. İnce Taneli Kilitleme : Bu yapılar, eş zamanlı erişimi kilitler olmadan yönetecek ve böylece çekişmeyi tamamen önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Kilitsiz Veri Yapıları : Bir iş parçacığının kilitlenme için ne kadar süre bekleyeceğine ilişkin bir sınır belirleyin. Bu, süresiz beklemeyi önler ve çekişme sorunlarının belirlenmesine yardımcı olabilir. Zaman aşımları Kaynak Açlığı: Sessiz Performans Katili Kaynak açlığı, bir süreç veya iş parçacığının görevini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklar sürekli olarak reddedildiğinde ortaya çıkar. Beklerken, diğer süreçler mevcut kaynakları ele geçirmeye devam edebilir ve açlıktan ölme sürecini kuyruğun daha da aşağısına itebilir. Darbe : Yetersiz kalan işlemler veya iş parçacıkları yavaşlayarak sistemin genel performansının düşmesine neden olur. Performans Düşüşü : Açlık, sistem davranışını öngörülemez hale getirebilir. Genellikle hızlı bir şekilde tamamlanması gereken bir süreç çok daha uzun sürebilir ve bu da tutarsızlıklara yol açabilir. Tahmin Edilemezlik : Aşırı durumlarda, temel süreçlerin kritik kaynaklara erişimi kesilirse, bu durum sistem çökmelerine veya arızalara yol açabilir. Potansiyel Sistem Arızası Açlığa Karşı Çözümler : Her sürecin kaynaklardan adil bir pay almasını sağlayan planlama algoritmaları uygulayın. Adil Tahsis Algoritmaları : Kritik görevler için belirli kaynakları ayırın ve bunların çalışması için ihtiyaç duydukları şeylere her zaman sahip olmalarını sağlayın. Kaynak Rezervasyonu : Görevlere veya süreçlere öncelikler atayın. Bu durum mantığa aykırı gibi görünse de, kritik görevlerin önce kaynakları almasını sağlamak sistem çapındaki arızaları önleyebilir. Ancak dikkatli olun, çünkü bu bazen düşük öncelikli görevlerin aç kalmasına neden olabilir. Önceliklendirme Büyük Resim Hem monitör çekişmesi hem de kaynak yetersizliği, sistem performansını genellikle teşhis edilmesi zor şekillerde düşürebilir. Bu sorunların bütünsel olarak anlaşılması, proaktif izleme ve düşünceli tasarımla birleştiğinde, geliştiricilerin bu performans tuzaklarını öngörmesine ve azaltmasına yardımcı olabilir. Bu yalnızca daha hızlı ve daha verimli sistemler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha sorunsuz ve daha öngörülebilir bir kullanıcı deneyimi de sağlar. Son söz Hatalar, birçok biçimde, her zaman programlamanın bir parçası olacaktır. Ancak bunların doğasını ve elimizdeki araçları daha iyi anlayarak, bunlarla daha etkili bir şekilde başa çıkabiliriz. Çözülen her hatanın deneyimimize katkıda bulunduğunu ve bizi gelecekteki zorluklara karşı daha donanımlı hale getirdiğini unutmayın. Blogdaki önceki yazılarda, bu yazıda bahsedilen bazı araç ve teknikleri inceledim. da yayınlandı. Burada