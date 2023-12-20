Haqq Network'ün Şeriat Oracle'ı: DeFi'de Etik Uyumluluğa Öncülük Ediyoruz
Çok uzun; OkumakHaqq Network'ün CTO'su ve Kurucu Ortağı Andrey Kuznetsov, merkezi olmayan finans (DeFi) alanında etik standartları sağlayan önemli bir zincir içi mekanizma olan Shariah Oracle'ı tanıtıyor. Cosmos SDK üzerine inşa edilen ve Ethereum ile birlikte çalışabilen Haqq Network, akıllı sözleşme etkileşimlerini kontrol etmek, uyumlu dApp'lerin beyaz listesini tutmak ve etik standartları desteklemek için Shariah Oracle'ı kullanıyor. Şeriat Oracle, topluluk ve Şeriat onayı yoluyla faaliyet göstererek Şer'i uyumluluğu arayan projeler için şeffaflık ve yöntemsel doğrulama sağlar. Sözlük, Haqq Network, Shariah Oracle, Ethereum Sanal Makinesi (EVM), Merkezi Olmayan Uygulamalar (dApps), DNS Ele Geçirme ve Web3 gibi temel kavramları kapsamakta ve Haqq Network'ün DeFi'de etik uyumluluk taahhüdüne derinlemesine bir bakış sunmaktadır.