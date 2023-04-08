Beklenmedik Bir Buluşma: Hafızanın Şeytanlarıyla Yüzleşmek

HackerNoon'un Kitap Blog Yazısı serisinin bir parçasıdır. Bu kitaptaki herhangi bir bölüme buradan geçebilirsiniz: . Kısım IV, Bölüm III. Fyodor Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı kitabı, [LINK TO TABLE OF LINK] Kısım IV, Bölüm III Gerçek şu ki son ana kadar böyle bir sonu hiç beklememişti; son derece zorba davranmış, iki zavallı ve savunmasız kadının onun kontrolünden kaçabileceğini asla hayal etmemişti. Bu kanaat onun kibri ve kibiriyle, budalalık noktasına varan bir kibirle güçleniyordu. Önemsizliğin üstesinden gelmeyi başaran Pyotr Petrovitch, hastalıklı bir şekilde kendine hayranlık duyuyordu, zekası ve yetenekleri hakkında en yüksek kanaate sahipti ve hatta bazen yalnızlık içinde aynadaki görüntüsünden keyif alıyordu. Ama her şeyden önce sevdiği ve değer verdiği şey, emeğiyle ve her türlü yöntemle biriktirdiği paraydı: Bu para onu, kendisinden üstün olan herkesle eşit kılıyordu. Pyotr Petrovitch, Dunia'ya kötü habere rağmen onu almaya karar verdiğini acı bir şekilde hatırlattığında, mükemmel bir samimiyetle konuşmuş ve gerçekten de bu tür "siyah nankörlüğüne" gerçekten kızmıştı. Ancak yine de Dounia'ya teklifte bulunduğunda tüm dedikoduların asılsızlığının tamamen farkındaydı. Hikaye her yerde Marfa Petrovna tarafından yalanlanmıştı ve o zamana kadar Dounia'nın savunmasına sıcak bakan kasaba halkı tarafından inanılmamıştı. Ve o sırada tüm bunları bildiğini inkar etmezdi. Yine de Dünya'yı kendi seviyesine çıkarma konusundaki kararlılığını hâlâ takdir ediyor ve bunu kahramanca bir şey olarak görüyordu. Bundan Dounia'ya bahsederken, değer verdiği ve hayran olduğu gizli duyguyu açığa vurmuştu ve başkalarının da buna hayran kalmamasını anlayamıyordu. Yaptığı iyiliklerin meyvelerini toplamak üzere olan ve hoş iltifatlar duyacak olan bir hayırseverin duygularıyla Raskolnikov'u ziyaret etmişti. Ve şimdi aşağıya inerken kendisinin haksız yere yaralanmış ve tanınmamış olduğunu düşünüyordu. Dounia onun için çok önemliydi; onsuz yapmak düşünülemezdi. Yıllarca şehvetli evlilik hayalleri kurmuştu ama beklemeye ve para biriktirmeye devam etmişti. Derin bir sır olarak, bir kız imajı üzerinde zevkle düşünüyordu; erdemli, fakir (fakir olmalı), çok genç, çok güzel, iyi doğmuş ve eğitimli, çok çekingen, çok acı çekmiş ve tamamen ölmüş biri. Onun önünde alçakgönüllü, tüm hayatı boyunca onu kurtarıcısı olarak görecek, ona tapacak, ona ve yalnızca ona hayran kalacak biri. Çalışması bittiğinde bu baştan çıkarıcı ve eğlenceli tema hakkında kaç sahne, kaç aşk sahnesi hayal etmişti! Ve işte, bunca yılın hayali neredeyse gerçekleşti; Avdotya Romanovna'nın güzelliği ve eğitimi onu etkilemişti; çaresiz konumu büyük bir cazibe kaynağıydı; onda hayal ettiğinden fazlasını bulmuştu. Burada gururlu, karakterli, erdemli, kendisininkinden üstün bir eğitim ve yetişmeye sahip bir kız vardı (bunu hissediyordu) ve bu yaratık, onun kahramanca alçakgönüllülüğü için hayatı boyunca körü körüne minnettar kalacak ve onun önünde kendini alçakgönüllü bir halde bulacaktı. ve onun üzerinde mutlak, sınırsız bir güce sahip olacaktı!... Kısa bir süre önce o da, uzun bir düşünme ve tereddütten sonra kariyerinde önemli bir değişiklik yapmış ve şimdi daha geniş bir iş çevresine giriyordu. Bu değişiklikle birlikte, toplumun daha yüksek bir sınıfına yükselmeye dair çok değer verdiği hayalleri muhtemelen gerçekleşecek gibi görünüyordu... Aslında şansını Petersburg'da denemeye kararlıydı. Kadınların çok büyük işler başarabileceğini biliyordu. Büyüleyici, erdemli, yüksek eğitimli bir kadının büyüsü onun yolunu kolaylaştırabilir, insanları kendine çekmede harikalar yaratabilir, etrafına bir hale getirebilirdi ve şimdi her şey mahvolmuştu! Bu ani korkunç kopuş onu bir gök gürültüsü gibi etkiledi; iğrenç bir şaka gibiydi, saçmalıktı. Sadece biraz ustalık göstermişti, konuşmaya bile vakti olmamıştı, sadece şaka yapmıştı, kendini kaptırmıştı ve her şey çok ciddi bir şekilde bitmişti. Ve elbette Dounia'yı da kendine göre seviyordu; ona zaten rüyalarında sahipti - hem de bir anda! HAYIR! Ertesi gün, hemen ertesi gün her şeyin düzeltilmesi, düzeltilmesi, halledilmesi gerekiyor. Her şeyden önce, tüm bunların sebebi olan o kibirli sütü ezmesi gerekiyordu. Mide bulandırıcı bir duyguyla Razumihin'i de hatırlamaktan kendini alamadı ama çok geçmeden bu konuda kendine güven verdi; sanki böyle bir adam onunla aynı seviyeye getirilebilirmiş gibi! Gerçekten korktuğu adam Svidrigaïlov'du... Kısacası ilgilenmesi gereken çok şey vardı... "Hayır, ben, herkesten daha suçluyum!" dedi Dounia, annesini öpüp kucaklayarak. "Parası beni baştan çıkardı ama şerefim üzerine yemin ederim ki kardeşim, onun bu kadar aşağılık bir adam olduğunu bilmiyordum. Eğer onun içini daha önce görseydim, hiçbir şey beni cezbedemezdi! Beni suçlama kardeşim!” “Tanrı bizi kurtardı! Tanrı bizi kurtardı!” Pulheria Aleksandrovna mırıldandı ama yarı bilinçli, sanki ne olduğunu anlayamıyormuş gibi. Hepsi rahatladı ve beş dakika sonra gülmeye başladılar. Ancak ara sıra Dounia bembeyaz oldu ve kaşlarını çattı, olup bitenleri hatırladı. Pulcheria Alexandrovna kendisinin de mutlu olduğunu görünce şaşırdı: Luzhin'den ayrılmanın korkunç bir talihsizlik olduğunu daha o sabah düşünmüştü. Razumihin çok sevindi. Henüz sevincini tam olarak ifade etmeye cesaret edemiyordu ama sanki kalbinden tonlarca ağırlık düşmüş gibi bir heyecan içindeydi. Artık hayatını onlara adamaya, onlara hizmet etmeye hakkı vardı... Artık her şey olabilir! Ancak daha ileri olasılıkları düşünmekten korkuyordu ve hayal gücünün değişmesine izin vermeye cesaret edemiyordu. Ama Raskolnikov neredeyse somurtkan ve kayıtsız bir halde aynı yerde oturuyordu. Her ne kadar Luzhin'den kurtulma konusunda en ısrarcı olsa da, artık olanlardan en az endişe duyan oydu. Dunia onun hâlâ kendisine kızgın olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu ve Pulheria Aleksandrovna da onu ürkekçe izliyordu. "Svidrigailov sana ne söyledi?" dedi Dounia ona yaklaşarak. "Evet evet!" diye bağırdı Pulheria Aleksandrovna. Raskolnikov başını kaldırdı. "Sana on bin ruble hediye etmek istiyor ve seni bir kez olsun benim huzurumda görmek istiyor." "Onu görmek! Hiçbir şekilde!” diye bağırdı Pulheria Aleksandrovna. "Peki ona para teklif etmeye nasıl cesaret eder!" Sonra Raskolnikov, Svidrigailov'la yaptığı konuşmayı (oldukça kuru bir sesle) tekrarladı, Marfa Petrovna'nın hayalet ziyaretleriyle ilgili açıklamasını atladı ve gereksiz konuşmalardan kaçınmak istedi. "Ona ne cevap verdin?" diye sordu Dunia. “Başlangıçta size herhangi bir mesaj iletmeyeceğimi söyledim. Daha sonra benim yardımım olmadan sizinle röportaj yapabilmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Sana olan tutkusunun geçici bir tutku olduğunu bana temin etti, artık sana karşı hiçbir duygusu yok. Senin Luzhin'le evlenmeni istemiyor... Konuşması tamamen karışıktı.” “Onu kendine nasıl açıklayacaksın Rodya? Sana nasıl vurdu?” “Onu pek anlamadığımı itiraf etmeliyim. Size on bin teklif ediyor ama yine de durumunun iyi olmadığını söylüyor. Gideceğini söylüyor ve on dakika sonra bunu söylediğini unutuyor. Sonra evleneceğini söylüyor ve çoktan kıza karar vermiş... Hiç şüphe yok ki bir nedeni var ve muhtemelen kötü bir nedeni var. Ama sana karşı bir planı varsa, bu konuda bu kadar beceriksiz olması tuhaf... Elbette, senin hesabına bu parayı kesinlikle reddettim. Genel olarak onu çok tuhaf buldum... İnsan onun neredeyse deli olduğunu düşünebilirdi. Ama yanılıyor olabilirim; bu sadece onun üstlendiği kısım olabilir. Görünüşe göre Marfa Petrovna'nın ölümü onu çok etkilemiş.” Pulcheria Alexandrovna, "Tanrı ruhunu bağışlasın" diye haykırdı. “Onun için her zaman ama her zaman dua edeceğim! Bu üç bin olmasaydı şimdi nerede olurduk, Dounia? Sanki gökten düşmüş gibi! Rodya, bu sabah cebimizde sadece üç ruble vardı ve Dunia ile ben, o adam yardım teklif edene kadar ondan borç almamak için onun saatini rehin bırakmayı planlıyorduk. Dounia, Svidrigaïlov'un teklifinden garip bir şekilde etkilenmiş görünüyordu. Hala meditasyon yapıyordu. "Korkunç bir planı var," dedi kendi kendine yarı fısıldayarak, neredeyse ürpererek. Raskolnikov bu orantısız terörü fark etti. "Sanırım onu bir kereden fazla görmek zorunda kalacağım," dedi Dunia'ya. “Onu izleyeceğiz! Onun izini süreceğim! diye bağırdı Razumihin hararetle. "Onu gözden kaçırmayacağım. Rodya bana izin verdi. Az önce bana kendisi söyledi. 'Kız kardeşime iyi bak.' Bana da izin verir misin Avdotya Romanovna?” Dounia gülümsedi ve elini uzattı ama yüzündeki endişe ifadesi kaybolmadı. Pulheria Aleksandrovna ona çekingen gözlerle bakıyordu ama üç bin rublenin onun üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğu belliydi. Çeyrek saat sonra hepsi hararetli bir sohbete dalmışlardı. Raskolnikov bile bir süre konuşmamasına rağmen dikkatle dinledi. Razumihin konuşmacıydı. "Peki neden, neden gitmelisiniz?" kendinden geçmiş bir halde akmaya devam etti. “Peki küçük bir kasabada ne yapacaksın? Harika olan şey, hepiniz buradasınız ve birbirinize ihtiyacınız var; birbirinize ihtiyacınız var, inanın bana. En azından bir süreliğine... Beni ortaklığa alın, sizi temin ederim ki bir sermaye girişimi planlayacağız. Dinlemek! Size her şeyi, tüm projeyi detaylı olarak anlatacağım! Bu sabah, hiçbir şey olmadan önce her şey bir anda aklıma geldi... Size şunu söyleyeyim; Bir amcam var, onu sizinle tanıştırmalıyım (çok yardımsever ve saygın bir yaşlı adam). Bu amcanın bin ruble sermayesi var, emekli maaşıyla yaşıyor ve o paraya ihtiyacı yok. Son iki yıldır kendisinden borç alıp yüzde altısını kendisine ödemem için bana baskı yapıyor. faiz. Bunun ne anlama geldiğini biliyorum; o sadece bana yardım etmek istiyor. Geçen yıl ihtiyacım yoktu ama bu yıl gelir gelmez ödünç almaya karar verdim. O zaman bana üçlüğünden bin tane daha ödünç verirsin ve başlangıç için yeterli paramız olur, o yüzden ortaklığa gireceğiz ve ne yapacağız?” Daha sonra Razumihin projesini açıklamaya başladı ve neredeyse tüm yayıncılarımızın ve kitapçılarımızın sattıkları ürünler hakkında hiçbir şey bilmediklerini, bu nedenle genellikle kötü yayıncılar olduklarını ve her düzgün yayının kural olarak para ödediğini ve bazen hatırı sayılır miktarda kâr sağlar. Razumihin aslında bir yayıncı olarak işe başlamanın hayalini kuruyordu. Son iki yıldır yayıncıların ofislerinde çalışıyordu ve üç Avrupa dilini iyi biliyordu, ancak altı gün önce Raskolnikov'a çevirinin yarısını ve yarısını alması için onu ikna etmek amacıyla Almanca'da "schwach" olduğunu söylemişti. bunun için ödeme. O zaman yalan söylemişti ve Raskolnikov onun yalan söylediğini biliyordu. "Başarının en önemli araçlarından birine, yani kendi paramıza sahipken, neden şansımızın kaçmasına izin verelim ki?" diye bağırdı Razumihin hararetle. “Elbette çok iş olacak, ama biz çalışacağız, sen, Avdotya Romanovna, ben, Rodion... Bugünlerde bazı kitaplardan muhteşem bir kâr elde ediyorsunuz! İşin en önemli noktası da neyin çevrilmesi gerektiğini bilecek olmamız ve aynı anda çeviri yapıyor, yayınlıyor ve öğreniyor olmamız. Tecrübem olduğu için faydalı olabilirim. Yaklaşık iki yıldır yayıncıların arasında dolaşıyorum ve artık işlerinin her ayrıntısını biliyorum. Çömlek yapmak için aziz olmanıza gerek yok, inanın bana! Ve neden, neden şansımızın kaçmasına izin verelim ki! Nedenini biliyorum ve bu sırrı sakladım, sırf tercüme edip yayınlamayı düşünen birinin yüz ruble alabileceği iki ya da üç kitap. Gerçekten de bunlardan birinin fikri için beş yüz tane almazdım. Ve sen ne düşünüyorsun? Eğer bunu bir yayıncıya anlatsaydım, tereddüt edeceğini söyleyebilirim; onlar ne kadar da aptallar! İş kısmına gelince, matbaa, kağıt, satış, bana güvenin, ben kendi yolumu biliyorum. Küçük bir şekilde başlayıp büyüğe doğru ilerleyeceğiz. Her halükarda bu bize geçimimizi sağlayacak ve sermayemizi geri alacağız.” Dounia'nın gözleri parladı. “Söylediklerin hoşuma gitti, Dmitri Prokofitch!” dedi. Pulcheria Alexandrovna, "Elbette bu konuda hiçbir şey bilmiyorum," diye ekledi, "iyi bir fikir olabilir, ama yine de Tanrı bilir. Yeni ve denenmemiş. Elbette en azından bir süre burada kalmamız gerekiyor.” Rodya'ya baktı. “Ne düşünüyorsun kardeşim?” dedi Dunia. "Sanırım çok iyi bir fikri var" diye yanıtladı. “Elbette bir yayınevi hayali kurmak için henüz çok erken ama kesinlikle beş altı kitap çıkarabilir ve başarıdan emin olabiliriz. Ben de iyi gideceği kesin olan bir kitap biliyorum. Bunu becerebildiğine gelince, buna da hiç şüphe yok. O işi biliyor... Ama bunu daha sonra konuşabiliriz..." "Yaşasın!" diye bağırdı Razumihin. “Şimdi dur, burada bu evde aynı sahibine ait bir daire var. Bu pansiyonlarla bağlantısı olmayan özel bir daire. Mobilyalı, kirası makul, üç odalı. Diyelim ki başlangıçta bunları aldınız. Yarın saatini rehinciye verip sana parayı getireceğim, o zaman her şey ayarlanabilir. Üçünüz birlikte yaşayabilirsiniz ve Rodya da yanınızda olacaktır. Peki sen nereye gidiyorsun Rodya?” "Ne, Rodya, gidiyor musun zaten?" Pulcheria Alexandrovna dehşet içinde sordu. "Böyle bir anda mı?" diye bağırdı Razumihin. Dounia kardeşine inanılmaz bir merakla baktı. Şapkasını elinde tutuyordu, onlardan ayrılmaya hazırlanıyordu. Biraz tuhaf bir tavırla, "İnsan beni gömdüğünü ya da sonsuza kadar veda ettiğini sanacak," dedi. Gülümsemeye çalıştı ama gülümsemeye dönüşmedi. "Ama kim bilir, belki de bu birbirimizi son görüşümüzdür..." diye yanlışlıkla ağzından kaçırdı. Düşündüğü buydu ve bir şekilde yüksek sesle dile getirilmişti. "Senin sorunun ne?" diye bağırdı annesi. "Nereye gidiyorsun Rodya?" diye sordu Dounia oldukça tuhaf bir şekilde. "Ah, bunu yapmak zorundayım..." diye belirsizce yanıtladı, sanki ne söyleyeceğini tereddüt ediyormuş gibi. Ama beyaz yüzünde keskin bir kararlılık vardı. "Şunu söylemek istedim... buraya gelirken... sana söylemek istedim anne ve sana, Dounia, bir süreliğine ayrılmamızın bizim için daha iyi olacağını söylemek istedim. Hastayım, içim rahat değil... Sonra geleceğim, kendim geleceğim... mümkün olduğunda. Seni anıyorum ve seviyorum.... Bırak beni, bırak beni. Buna daha önceden karar vermiştim... Bunda kesinlikle kararlıyım. Başıma ne gelirse gelsin, mahvolsam da, olmasam da, yalnız kalmak istiyorum. Beni tamamen unut, böylesi daha iyi. Hakkımda soru sormayın. Fırsat buldukça kendim geleceğim ya da... Seni çağıracağım. Belki her şey geri gelir, ama şimdi beni seviyorsan, benden vazgeç... yoksa senden nefret etmeye başlayacağım, bunu hissediyorum... Hoşça kal!” "İyi tanrı!" diye bağırdı Pulheria Aleksandrovna. Hem annesi hem de kız kardeşi çok paniğe kapıldı. Razumihin de öyleydi. “Rodya, Rodya, bizimle barışın! Eskisi gibi olalım!” zavallı annesi ağladı. Yavaşça kapıya doğru döndü ve yavaşça odadan çıktı. Dounia ona yetişti. “Kardeşim, annene ne yapıyorsun?” diye fısıldadı, gözleri öfkeyle parlıyordu. Ona donuk bir şekilde baktı. "Ne olursa olsun geleceğim... Geleceğim," diye mırıldandı sanki ne söylediğinin tam olarak farkında değilmiş gibi ve odadan çıktı. “Kötü, kalpsiz egoist!” diye bağırdı Dunya. "Deli ama kalpsiz değil. O deli! Görmüyor musun? Bundan sonra kalpsizsin!” Razumihin elini sıkıca sıkarak kulağına fısıldadı. Dehşete kapılan anneye, "Hemen döneceğim," diye bağırdı ve koşarak odadan çıktı. Raskolnikov koridorun sonunda onu bekliyordu. "Arkamdan koşacağını biliyordum" dedi. “Onlara geri dön, onlarla ol... yarın ve her zaman onlarla ol... Ben... belki ben de gelebilirim... eğer yapabilirsem. Güle güle." Ve elini uzatmadan uzaklaştı. “Ama nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Senin sorunun ne? Nasıl böyle devam edebilirsin?” Razumihin aklının ucundan geçerek mırıldandı. Raskolnikov bir kez daha durdu. "Bir kere bana hiçbir şey sorma. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Beni görmeye gelme. Belki buraya gelirim... Beni bırakın ama onları bırakmayın. Beni anlıyor musun?" Koridor karanlıktı, lambanın yanında duruyorlardı. Bir dakika kadar sessizce birbirlerine baktılar. Razumihin o dakikayı hayatı boyunca hatırladı. Raskolnikov'un ateşli ve dikkatli gözleri her an daha da delip geçiyor, ruhunu, bilincini delip geçiyordu. Aniden Razumihin irkildi. Aralarında tuhaf bir şey geçti sanki... Bir fikir, bir ipucu sanki kayıp gitti, korkunç, çirkin bir şey ve aniden her iki tarafta da anlaşıldı... Razumihin'in rengi soldu. "Şimdi anlıyor musunuz?" dedi Raskolnikov, yüzü gergin bir şekilde seğiriyordu. Aniden, "Geri dön, yanlarına git" dedi ve hızla dönerek evden çıktı. Razumihin'in hanımların yanına nasıl döndüğünü, onları nasıl sakinleştirdiğini, Rodya'nın hastalığında dinlenmeye ihtiyacı olduğunu nasıl protesto ettiğini, Rodya'nın mutlaka geleceğini, her gün geleceğini, çok üzgün olduğunu anlatmaya kalkışmayacağım. Razumihin'in ona göz kulak olacağı, ona bir doktor, en iyi doktor, bir konsültasyon ayarlayacağı için çok üzgündü... Hatta o akşamdan itibaren Razumihin onların yanında yerini aldı. oğlu ve bir erkek kardeşi. HackerNoon Kitap Serisi Hakkında: Size en fazlasını getiriyoruz önemli teknik, bilimsel ve aydınlatıcı kamu malı kitaplar. Bu kitap kamu malının bir parçasıdır. . Urbana, Illinois: Gutenberg Projesi. Nisan 2022'de adresinden erişildi. Fyodor Dostoyevski. 2001. SUÇ VE CEZA https://www.gutenberg.org/files/2554/2554-h/2554-h.htm#link2HCH0023 Bu e-Kitap, herhangi bir yerde, herhangi bir ücret ödemeden ve neredeyse hiçbir kısıtlama olmaksızın herkesin kullanımına yöneliktir. Bu e-Kitapta yer alan Project Gutenberg Lisansı koşulları kapsamında veya https://www.gutenberg.org/policy/license adresinde bulunan adresinde çevrimiçi olarak kopyalayabilir, başkasına verebilir veya yeniden kullanabilirsiniz . www.gutenberg.org . HTML'yi seçin