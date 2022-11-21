HackerNoon'un Çok Dilli Platformu: Tüm Önemli Haberler Artık 13 Dilde Mevcut
Çok uzun; OkumakHackerNoon, platformumuzdaki tüm önemli haberleri İngilizce'den İspanyolca, Hintçe, Mandarin Çincesi, Vietnamca, Fransızca, Portekizce ve Japonca'ya çevirmek için makine öğrenimini kullandı. Gelecek yeni önemli hikayeleri çevirmeye devam edeceğiz. En çok okunan haberler artık tüm bu dilleri özellik görselinin üstünde görecek. Temel çeviriyi geliştirmek için çeşitli kuralları ve araçları araştırıyoruz, ancak uzun vadede bu çevirileri geliştirmek için topluluğa güveneceğiz (daha fazlası daha sonraki bir tarihte gelecek!).