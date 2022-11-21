Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    HackerNoon'un Çok Dilli Platformu: Tüm Önemli Haberler Artık 13 Dilde Mevcutile@fabian337
    1,319 okumalar

    HackerNoon'un Çok Dilli Platformu: Tüm Önemli Haberler Artık 13 Dilde Mevcut

    2022/11/21
    3m
    ile @fabian337 1,319 okumalar
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    Çok uzun; Okumak

    HackerNoon, platformumuzdaki tüm önemli haberleri İngilizce'den İspanyolca, Hintçe, Mandarin Çincesi, Vietnamca, Fransızca, Portekizce ve Japonca'ya çevirmek için makine öğrenimini kullandı. Gelecek yeni önemli hikayeleri çevirmeye devam edeceğiz. En çok okunan haberler artık tüm bu dilleri özellik görselinin üstünde görecek. Temel çeviriyi geliştirmek için çeşitli kuralları ve araçları araştırıyoruz, ancak uzun vadede bu çevirileri geliştirmek için topluluğa güveneceğiz (daha fazlası daha sonraki bir tarihte gelecek!).
    featured image - HackerNoon'un Çok Dilli Platformu: Tüm Önemli Haberler Artık 13 Dilde Mevcut
    hackernoon #hackernoon #product #hackernoon-ru
    Marcos Fabian HackerNoon profile picture

    @fabian337

    Marcos Fabian

    Just a dev in the green world of HN....

    Credibility

    react to story with heart
    AWS Security LIVE!

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Grow Mailing Lists on the HackerNoon App
    Published at Oct 30, 2023 by product #hackernoon
    Article Thumbnail
    Tam Vücut Takibi Sosyal VR'da Nasıl Devrim Yaratıyor?
    Published at Jan 21, 2024 by liamshotwell #virtual-reality
    Article Thumbnail
    Tips For Evergreen & Organic Traffic Generating Articles
    Published at Jan 30, 2019 by jare #seo
    Article Thumbnail
    HackerNoon Uygulamasında Çalma Listenizi Oluşturma
    Published at Sep 29, 2023 by product #hackernoon
    L O A D I N G
    . . . comments & more!