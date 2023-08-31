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    HackerNoon'un Piksel Simge Kitaplığını Oluşturma Hakkındaile@rex12543
    862 okumalar

    HackerNoon'un Piksel Simge Kitaplığını Oluşturma Hakkında

    2023/08/31
    6m
    ile @rex12543 862 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Üçüncü Taraf Kaynaklara olan bağımlılığımızı azaltma girişimi olarak başlayan şey, artık daha büyük bir şeye dönüştü. Topluluk için kendi simge kitaplığımızı başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz: "HackerNoon'un Piksel Simge Kitaplığı" - pikselli simgelerden oluşan açık kaynaklı bir koleksiyon. Web/uygulama/ürün/sayfa/yaşam deneyiminizi zenginleştirmek için mükemmel hizalama ve tutarlılık sağlayan 24 piksellik bir ızgara üzerinde titizlikle tasarlanmıştır. HackerNoon'un retro tasarım havasından ilham alan bu simgeler, internetin eski güzel günlerinin özünü yansıtıyor.

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    hackernoon #hackernoon #design #icon-library
    Devansh Chaudhary HackerNoon profile picture

    @rex12543

    Devansh Chaudhary

    Designer at HackerNoon 💚 All Things Design! On a quest to paint the world green.

    Credibility

    react to story with heart
    Devansh Chaudhary HackerNoon profile picture
    by Devansh Chaudhary @rex12543.Designer at HackerNoon 💚 All Things Design! On a quest to paint the world green.
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