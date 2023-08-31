HackerNoon'un Piksel Simge Kitaplığını Oluşturma Hakkında

Çok uzun; Okumak

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Üçüncü Taraf Kaynaklara olan bağımlılığımızı azaltma girişimi olarak başlayan şey, artık daha büyük bir şeye dönüştü. Topluluk için kendi simge kitaplığımızı başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz: "HackerNoon'un Piksel Simge Kitaplığı" - pikselli simgelerden oluşan açık kaynaklı bir koleksiyon. Web/uygulama/ürün/sayfa/yaşam deneyiminizi zenginleştirmek için mükemmel hizalama ve tutarlılık sağlayan 24 piksellik bir ızgara üzerinde titizlikle tasarlanmıştır. HackerNoon'un retro tasarım havasından ilham alan bu simgeler, internetin eski güzel günlerinin özünü yansıtıyor.