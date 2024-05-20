HackerNoon Okuyucusu ile tanışın

Pazarlamacılar iş soruları için HackerNoon'a başvurduğunda tahmin edin onlardan en sık sorulan soru nedir?
Doğru tahmin ettiniz - 'HackerNoon'u kim okuyor?'
Bu biraz klişe gelebilir ama
Bugün cevaplarla buradayız.
Ekibimiz tasarladı
HackerNoon'un okur kitlesi (AYLIK 4 milyon) Silikon Vadisi'nden ve dünyanın dört bir yanındaki diğer küçük Silikon Vadilerinden geliyor.
🇺🇸 Okurlarımızın %40'ından fazlası ABD'den,
🌍%30'u İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın Kuzey ve Batı kesimlerinden,
🌏 Geriye kalan %30'luk kısmı ise Hindistan başta olmak üzere Asya'dan alırken, bunu Çin, Japonya, Orta Doğu ve Uzakdoğu takip ediyor.
En sevdiğiniz bilgi: Aylık ~ 4 milyon ileri düzey teknoloji uzmanı okuyucu kitlesine sahip bir topluluğuz.
Temel programcılardan en son teknoloji gelişmelerinin sınırlarındaki meraklılara kadar