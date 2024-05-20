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    HackerNoon Okuyucusu ile tanışınile@hackmarketing
    6,242 okumalar
    6,242 okumalar

    HackerNoon Okuyucusu ile tanışın

    ile Hack Marketing with HackerNoon for Businesses2m2024/05/20
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    Çok uzun; Okumak

    HackerNoon'un okur kitlesi (AYLIK 4 milyon) Silikon Vadisi'nden ve dünyanın dört bir yanındaki diğer küçük Silikon Vadilerinden geliyor. Okurlarımızın %40'ından fazlası ABD'den, %30'u başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa'nın Kuzey ve Batı kesimlerinden, geri kalan %30'u ise Hindistan başta olmak üzere Asya'dan geliyor. Temel programcılardan kripto, blockchain, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi en son teknoloji gelişmelerinin sınırlarındaki meraklılara, gelişmiş üretkenliğe sahip daha iyi yöneticiler ve karar vericiler olmaya kadar, HackerNoon'un FAANG'lerin her birinde (kelime oyunu amaçlı) dişleri vardır ve bunun üzerinde Okuma süresi 200 yıldan fazla olan bir okuma kütüphanesi oluşturulmasına yardımcı olan 50.000 katkıda bulunan kişi.
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    Pazarlamacılar iş soruları için HackerNoon'a başvurduğunda tahmin edin onlardan en sık sorulan soru nedir?

    Doğru tahmin ettiniz - 'HackerNoon'u kim okuyor?'

    Bu biraz klişe gelebilir ama Hedef kitleyi anlamak ve bulmak pazarlamacılar için her zaman baş ağrısı olmuştur.

    Bugün cevaplarla buradayız.

    Ekibimiz tasarladı bu yepyeni okuyucu demografi sayfası İstediğiniz tüm ayrıntılarla.

    Coğrafi Konum


    HackerNoon'un okur kitlesi (AYLIK 4 milyon) Silikon Vadisi'nden ve dünyanın dört bir yanındaki diğer küçük Silikon Vadilerinden geliyor.


    🇺🇸 Okurlarımızın %40'ından fazlası ABD'den,

    🌍%30'u İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın Kuzey ve Batı kesimlerinden,

    🌏 Geriye kalan %30'luk kısmı ise Hindistan başta olmak üzere Asya'dan alırken, bunu Çin, Japonya, Orta Doğu ve Uzakdoğu takip ediyor.


    İşte her ay HackerNoon okuyan En Çok Okunan 10 Coğrafya ⬇️⬇️⬇️


    Okuyucularımız Yaşamak İçin Ne Yapıyor?

    En sevdiğiniz bilgi: Aylık ~ 4 milyon ileri düzey teknoloji uzmanı okuyucu kitlesine sahip bir topluluğuz.

    Temel programcılardan en son teknoloji gelişmelerinin sınırlarındaki meraklılara kadar kripto , blok zinciri , yapay zeka , Ve Makine öğrenimi Artan üretkenliğe sahip daha iyi yöneticiler ve karar vericiler olmak için HackerNoon'un dişleri (kelime oyunu) her bir FAANG ve milyonlarca okuyucunun okuma süresi 200 yıldan fazla olan bir okuma kütüphanesinin oluşturulmasına yardımcı olan 50.000'den fazla katılımcıya sahiptir.

    İşte HackerNoon'u okuyan kişilerin İş Unvanları:


    Bizimle bir toplantı rezervasyonu yapın 4000'den fazla şirketin pazarlama zorluklarını HackerNoon ile nasıl çözdüğünü öğrenmek için.


    Hacker Noon-Writing

    Start Content Marketing on HackerNoon

    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

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    Hack Marketing with HackerNoon for Businesses@hackmarketing
    Marketing is extra hard during bear market. Make it easier with HackerNoon.
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