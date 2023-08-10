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    HackerNoon - Bir Kullanıcı Deneyimi Analizi: Bölüm 1ile@gedyflowers
    352 okumalar

    HackerNoon - Bir Kullanıcı Deneyimi Analizi: Bölüm 1

    2023/08/10
    10m
    ile @gedyflowers 352 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Bu makale, HackerNoon web sitesinin kullanıcı kişilikleri, erişilebilirlik, uluslararasılaştırma ve bilişsel/algısal zorluklara odaklanan kullanıcı ve görev analizini tartışmaktadır. Analiz iki makaleye ayrılmıştır; bu ilk kısım. HackerNoon'u teknoloji meraklıları ve yazarlar için bir platform olarak tanıtıyor ve potansiyel kullanıcı kişiliklerini (okuyucular ve yazarlar) özellikleri, hedefleri ve teknolojiye aşinalıkları ile özetliyor. Makalede ayrıca görme engelli kullanıcılar için erişilebilirlik özellikleri ve sitenin uluslararası okuyuculara nasıl hitap ettiği de ele alınıyor. Bilişsel yük ve düzen karmaşıklığı gibi bilişsel ve algısal zorluklar incelenir. Kullanıcı analizi, kullanıcıların demografik özelliklerine, teknolojiye olan aşinalıklarına ve çevrimiçi davranışlarına ilişkin bilgiler sunar. Makale, HackerNoon'un kullanımına genel bir spekülatif genel bakış sunarak kullanıcı deneyimlerine ve zorluklara ilişkin içgörüler sunuyor.
    featured image - HackerNoon - Bir Kullanıcı Deneyimi Analizi: Bölüm 1
    programming #user-experience #web-design #ui-ux
    Tuan Anh Vu HackerNoon profile picture

    @gedyflowers

    Tuan Anh Vu

    MCR fan and (still) a student 💁🏻‍♂️ HackerNoon Marketing and Editorial Assistant 💚 I do music shows sometimes

    Credibility

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    Brave-G

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