HackerNoon ile Kendi Pikselli Avatarınızı Oluşturun

#cryptocurrency
Jan 01, 1970
Yepyeni bir özellik sunuyoruz: Pikselli avatarlar HackerNoon'a yeni geldi ve artık kendinizinkini yaratma gücüne sahipsiniz!
Neden bu ilginç özelliği ekleme zahmetine girdiğimizi merak ediyorsanız, tüm mesele HackerNoon'daki deneyiminizi geliştirirken profilinizin gerçek özünüzü yansıtmasını sağlamaktan geçiyor. Bu ekleme, sağlıklı bir mizah dozu serpiştirilmiş olarak tam da bunu sağlamaya olan bağlılığımızı somutlaştırıyor. Avatarınızı nasıl özelleştireceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.
Çok kolay, çok saçma:
Ve gitmeye hazırsın!
Ekibimizin bu yeni özellikle uğraşırken çok eğlendiğini söylemeye gerek yok. İşte kreasyonlarımızdan bazıları:
Yaratacağınız tüm çılgın avatarları görmek için sabırsızlanıyorum!