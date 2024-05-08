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    HackerNoon ile Kendi Pikselli Avatarınızı Oluşturunile@product
    4,195 okumalar
    4,195 okumalar

    HackerNoon ile Kendi Pikselli Avatarınızı Oluşturun

    ile HackerNoon Product Updates1m2024/05/08
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    Çok uzun; Okumak

    Yepyeni bir özellik sunuyoruz: Pikselli avatarlar HackerNoon'a yeni geldi. Artık kendinizinkini yaratma gücüne sahipsiniz! Yeni özellik, sağlıklı bir mizah dozu serpiştirilmiş olarak tam da bunu sağlamaya olan bağlılığımızı somutlaştırıyor. Okumaya devam edin ve avatarınızı nasıl oluşturacağınızı öğrenin.
    featured image - HackerNoon ile Kendi Pikselli Avatarınızı Oluşturun
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    Yepyeni bir özellik sunuyoruz: Pikselli avatarlar HackerNoon'a yeni geldi ve artık kendinizinkini yaratma gücüne sahipsiniz!


    Neden bu ilginç özelliği ekleme zahmetine girdiğimizi merak ediyorsanız, tüm mesele HackerNoon'daki deneyiminizi geliştirirken profilinizin gerçek özünüzü yansıtmasını sağlamaktan geçiyor. Bu ekleme, sağlıklı bir mizah dozu serpiştirilmiş olarak tam da bunu sağlamaya olan bağlılığımızı somutlaştırıyor. Avatarınızı nasıl özelleştireceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.


    Özelleştirilmiş avatarınızı nasıl edinirsiniz?


    Çok kolay, çok saçma:

    1. Profil sayfası ayarlarınıza gidin. "Ayrıntılar" sekmesinde kullanıcı adı, görünen ad, biyografiler, sosyal medya bağlantıları ve tabii ki avatarınız dahil tüm profil bilgilerinizi göreceksiniz!
    2. “Avatar Oluştur” düğmesine tıklayın; bunu kaçıramazsınız! Tanrı aşkına, sarı bir bayrağı var!
    3. Avatarınızı oluştururken iyi eğlenceler!
    4. “Avatar'ı Kaydet”e bastığınızda otomatik olarak eski yer tutucu resminizin yerini alacaktır. İşte az önce oluşturduğumuz avatar:


    Ve gitmeye hazırsın!


    Ekibimizin bu yeni özellikle uğraşırken çok eğlendiğini söylemeye gerek yok. İşte kreasyonlarımızdan bazıları:



    Yaratacağınız tüm çılgın avatarları görmek için sabırsızlanıyorum!


    Kullanıcı Avatarı Tespit Edildi


    Tailscale
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

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