HackerNoon Editörlerine Göre 2023'ün En Önemli Teknoloji Hikayeleri

Ne haber millet? Burada. Bu haftanın Teknoloji Şirketi Haber Özeti için yılın en önemli hikayelerine göz atalım. Umarım hepiniz 2024'e harika bir başlangıç yapmışsınızdır! HackerNoon editörleri Büyük Teknoloji İşten Çıkarılıyor ve Satın Alınıyor Bunu örtbas etmenin bir yolu yok: 2023, teknoloji endüstrisinin yapay zeka dışı kısmında yer alan bizler için zor bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl boyunca, hem büyük hem de küçük teknoloji sektörü, yılın başından bu yana Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın kapanmasından sonra toplu işten çıkarmalara ve şirket kapanmalarına maruz kaldı. Sonunda, bazı endüstriler en büyük fırtınaları bile atlatabileceklerini düşündüklerinden, Pandemi döneminde bazı aşırı işe alımlar nedeniyle de tasarının vadesi geldi. , , , Zoom, gibi dev şirketler iş gücünü önemli oranda azalttı, diğer teknoloji şirketlerinin durumu ise çok daha kötüydü. Jack Dorsey'in p2p ödeme şirketi Verse gibi daha küçük projeler bu yıl faaliyetlerini durdurdu ancak eski kripto endeks fonu Bitwise gibi bazı büyük oyuncular bile kendilerini mağazalarını kapatırken buldu. Buna göre 2023 yılı, bu yazının yazıldığı sırada şaşırtıcı bir şekilde toplam 261.847 teknoloji çalışanının işten çıkarıldığını gördü. Ah. Microsoft Google Amazon Meta bazıları onbinlerce İşten çıkarmalar.fyi Her şeye rağmen teknoloji devam ediyor. Aslında bu "yağları azaltma" stratejisi çoğu dev için işe yarıyor gibi görünüyordu; S&P 500 toplu olarak 2023'te neredeyse %24 artışla rekor bir seviyeye ulaştı! Bu yıl birleşme ve satın almalar cephesinde biraz sakin geçti, ancak yol boyunca bazı destansı başarısızlıklarla birlikte hala büyük satın almalar gerçekleşti. Özellikle çip üreticisi Broadcom'un 69 milyar dolarlık VMware satın alımı bu yıl gerçekleşti, diğer tarafta ise Adobe'nin planladığı 20 milyar dolarlık Figma satın alımı tam yıl tamamlanırken suya düştü. Belki de bu yıl gerçekleşen en duyurulan ve en çok incelenen birleşme, Microsoft'un büyük Activision Blizzard satın almasıydı. Nihai birleşme, yılın başlarında bloke edildikten sonra Ekim ayında İngiltere'nin CMA'sı tarafından onaylandıktan sonra 69 milyar dolara yakın bir maliyetle gerçekleşti. Oyun endüstrisi Microsoft'un satın alımının etkilerini henüz hissetmedi, ancak eski CEO Bobby Kotick ve ekibinden birkaçının yeni yılda şirketten ayrılacaklarını duyurmasıyla çarklar çoktan harekete geçti. Teknoloji gazetecileri ve oyun meraklıları, 2022'nin başındaki duyurusundan bu yana Microsoft'un anlaşmasından bıkmış durumdalar; zira bu birleşmeler devam ettikçe sektör daha da ileri bir boyuta ayrılıyor gibi görünüyor. Sony'nin yeni yılda nasıl tepki vereceğini göreceğiz. – Adrian Morales, Editör, Tüketici Teknolojileri ve Oyun @ HackerNoon AB Yapay Zekayı Kontrol Altına Alma Girişimleri Çoğu endüstri, insan uygarlığının pek çok açıdan mikrokozmosu, trendlere tabidir; gelgitlere tabidir. Bu eğilimler söz konusu endüstrilerin yönünü değişen derecelerde etkilemektedir. Bazıları kargaşaya neden olur ve ortaya çıktıkları gibi aniden kaybolurlar. Diğerleri endüstrileri o kadar değiştiriyor ki, daha önce nasıl idare ettiğimizi merak ediyoruz. Teknoloji Endüstrisinde zaman içinde birçok trende tanık olduk. İnternet öncesi hayatın nasıl olduğunu hatırlıyor musunuz? Nasıl geçindik? Not: HackerNoon internetin evrimi ve yaklaşan geleceği hakkında eğlenceli ve anlayışlı bir belgesel hazırladı. Talep üzerine mevcuttur! Metaevrenin çılgın heyecanını ve onun yeni bir dijital gerçeklik vaadini kim unutabilir? Zuckerberg çok daha hafif cüzdanıyla kesinlikle bunu yapamaz. Ancak 2023'te Yapay Zeka üstün geldi. Görünüşte yeni olan bu konsept, ChatGPT'nin başarısının ardından yeni bir hayat buldu. Öyle ki her ölçekteki işletme, yapay zeka araçları geliştirmek veya en azından bunları iş akışlarına ve hizmet tekliflerine entegre etmek için dağları yerinden oynattı. Her devrimde olduğu gibi yapay zeka yılı da üretken yapay zekanın yeteneklerine ilişkin raporlar, spekülasyonlar ve hatta komplo teorileriyle geldi. , , Ve . potansiyel eksiklikler riskler Ancak tüm bu gürültünün ortasında tutarlı olan bir şey vardı: Yapay zeka, işleri ve yaşamları derinden değiştirme ve aşırı senaryolarda kontrol edilmediği takdirde ciddi zararlara yol açma potansiyeliyle daha da güçlü olmaya hazır güçlü bir araç. Teknoloji balonu içinde bu gerilim, yapay zeka hızlandırmacı ile yapay zeka güvenlikçisi arasındaki gerilim olarak bilinmeye başlandı ve bunun bir mikrokozmosu sırasında ortaya çıktığını gördük. .Yapay zekayı sorumlu bir şekilde geliştirmemiz gerektiği çok geçmeden anlaşıldı; bu, potansiyel zararlı eksikliklere karşı koruma sağlarken faydalarını da artırmamıza olanak sağladı. OpenAI CEO yönetim kurulu darbe destanının tamamı Bu yüzden inanıyorum ki 2023'ün en önemli hikayelerinden biri. Belirsiz ama heyecan verici bir geleceğe doğru ilerlerken güvenli yapay zeka gelişimi için bir çerçeveyi temsil ediyor. AB tarafından oluşturulan Geçici Yapay Zeka Yasası 3 günlük bir maraton müzakeresinin sonunda, Avrupa parlamentosu ve konsey liderliği 'geçici' bir anlaşmaya vardı. Yapay zekanın kullanımını düzenleyen uyumlaştırılmış kurallar hakkında. kilometre taşı anlaşması "Yapay zeka sistemlerinin yüksek riskli ve yasaklanmış yapay zeka uygulamaları olarak sınıflandırılması" da dahil olmak üzere sekiz temel unsura odaklanan Yapay Zeka Yasası, AB hukuku dışındaki alanlar ve yalnızca askeri veya savunma amaçlı kullanılan yapay zeka sistemleri için geçerli olmayacak. Yapay Zeka Yasası'na uyulmaması, tam olarak yürürlüğe girdiğinde, 7,5 milyon £ veya küresel cironun %1,5'i ile 35 milyon £ veya küresel cironun %7'si arasında değişen para cezalarına tabidir. Kaçınılmaz olarak gelişip diğer hükümetlerde de yankı bulan bu yasaları anlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu bakımdan 2024 heyecan verici bir yıl olacak. – Asher Umerie, Editör, Dünya Haberleri ve Bilimkurgu @ HackerNoon Changpeng Zhao Binance'ten Ayrıldı Ben bir kripto şüphecisiyim. Bitcoin'i tanıdığım çoğu insandan çok daha önce öğrendiğim göz önüne alındığında, bunu ifade etmenin başka bir yolu olduğunu düşünmüyorum, ki bu ironik. Aslında tanıtılmasında bir rol oynayabilirdim. On yıldan fazla bir süre önce elimden geldiğince çok arkadaşıma. Bitcoin Ancak olay şu: Bitcoin'e hiçbir zaman o zamanki halinden daha fazla bakmadım (2010'lardan bahsediyoruz): Derin ağda mal ve hizmet ticareti için anonim bir araç. Zaman geçtikçe ve kripto para birimleri daha popüler hale geldikçe Bitcoin'e ilgiyle baktım ama daha fazlası değil. Bu da bizi bugüne getiriyor: Kripto para birimini çevreleyen konuşma HER yerdedir ve hem bir değer deposu hem de bir değişim aracı olarak kripto para birimleri hakkında şüphelere sahip olmak için (hem HackerNoon'da hem de ötesinde) yeterince makale okudum ve düzenledim. Sizi ayrıntılarla sıkmayacağım, ancak kripto para birimlerinin son derece değişken bir spekülasyon aracı olduğuna ve yalnızca kripto para birimini satan taraf ve kripto para birimini sattığı için değerli olduğuna dair inancımı güçlendirecek yeterli kanıtın mevcut olduğunu güvenle söyleyebilirim. bunu satın alan taraf öyle söylüyor. Bu takasın ötesinde, kripto para birimleri gerçekten hiçbir değer sunmaz ve bir tür devrim niteliğindeki dijital para birimi olarak kullanılamaz (ya da bu şekilde lanse edilemez!) (size aksini söyleyen biri muhtemelen geleneksel bankacılık sisteminin bir parçası değildir). Her neyse, FTX fiyaskosu ve son dönemde yaşananlar Binance'ten Changpeng "CZ" Zhao'nun etkinlikleri, kripto paranın sadece para kazanma amaçlı bir çabadan başka bir şey olmadığı inancımı güçlendiren bir dizi etkinlik olarak en iyi şekilde tanımlayabileceğim olayların sadece sonuncusu. Ve bu konuda umutsuzca kötü. çıkış CZ'ler Binance'ten gelen bu karar özellikle takipçilerini ve hayranlarını üzmüş olmalı, ancak FTX'ten kararsız çıkışı (ve devam eden davası?) Binance kurucu ortağının eylemlerinden kaynaklanan Sam Bankman-Fried'ın yüzüne bir çeşit gülümseme getirmiş olabilir. FTX davasında SBF'nin yatırımcıları dolandırdığı iddia edilirken, Binance'in suçlamaları kara para aklamayı ve kötü aktörlerin yasa dışı faaliyetleri finanse etmesini mümkün kılmak için hükümet gözetimini/düzenlemelerini kısıtlamayı içeriyor. CZ'nin gerçekten hapse girip girmeyeceği herkesin tahmini ama bu tamamen olasılık dışı değil. çıkış Bununla birlikte, kripto para birimlerinin ortadan kaybolacağını düşünmüyorum. Aslına bakılırsa, şu anda kripto para birimlerine yeterince ilgi var (Bitcoin 21 ayın en yüksek seviyesinde!) ve bir yandan kitleler için bir çeşit hızlı zengin olma hayali olmaya devam ederken, bir yandan da seçilmiş birkaç kişiyi çok ama çok zengin etmeye devam edecekler. (ki bu biraz ilginç, çünkü kriptonun kendilerini zengin yapma yeteneğine inanan kişilerle, muhtemelen bir piyango biletine veya kumarhaneye asla güvenmeyecek olan aynı kişilerdir). Unutmayın millet. Ev her zaman kazanır. – Sheharyar Khan, Editör, Business Tech @ HackerNoon Bütün Twitter Efsanesi Elon Musk, geçen yıl 2022'de satın almasına rağmen dram 2023'e sıçradı ve 2024'te de devam edebilir. Twitter'ı Baş harfi başlangıçta dağınıktı ve bu yalnızca geleceğin gidişatını belirledi. şirketin satın alınması Şu ana kadar suçlandı o sevmiyor , Ve . web sitelerine erişimin geciktirilmesi gazetecileri haksız yere yasaklamak Yahudi karşıtı tweetler atmak Ve belki de Twitter'a en çok zarar veren de bu son olay oldu. Kasım 2023'te, Musk'un yukarıda bahsedilen Yahudi karşıtı tweetlerinin ardından, önde gelen reklamverenler sosyal medya platformundaki reklam kampanyalarını durdurduklarını duyurdu. , Disney, ve Paramount sadece bu onların reklamlarını çekti. Apple Netflix bazı şirketler Daha da kötüsü, Elon bu şirketlere ve Twitter'da reklam vermeyi bırakan diğer herkese, Daha sonra özellikle Disney CEO'su Bob Iger'ı öne çıkaracaktı. "Git kendini becer." Yaşayan en zengin adam değilim ama bunun şirketleri tekrar saflara sokmanın harika bir yolu olmadığından eminim. Ama bu bildiklerimi gösteriyor çünkü Netflix bir ay sonra. reklamlarına devam etti Ancak bu hasar zaten verilmiş olabilir. Twitter'ın 70 milyon dolardan fazla kaybedebileceği. New York Times'ın tahminleri Bu, milyar dolarlık bir şirket için çok zarar verici görünmeyebilir, ancak rahatsız edici görünen şey Twitter'ın değeridir. Elon Musk onu 44 milyar dolara satın aldı ve şimdi, yani bir yıl sonra, değerinin yaklaşık 100.000 civarında olduğu tahmin ediliyor. ve daha da yeni bir tahmine göre, .. 19 milyar dolar 12 milyar dolar Belki Musk ve ekibinin gemiyi tersine çevirecek çabası ve kararlılığı vardır, ancak Twitter hesabı dikkate alınacak olursa, CEO'nun ayağını ağzına sokmadan duramayacağı görülüyor. Ve orada ne kadar uzun süre kalırsa, o kadar çok para çıkar. Not: Adını Twitter'dan X'e değiştirdiğinden bahsetmedim bile. Bunu neden yaptığına dair benim ve gezegendeki herkesin hâlâ hiçbir fikri yok. – Jose Hernandez, Genel Teknoloji, Oyun ve Eğlence Editörü @ HackerNoon