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    Hacker Öğlen Logosunun Gökkuşağına Dönüşmesi: Gurur Ayı Kutlu Olsun!ile@kien
    386 okumalar

    Hacker Öğlen Logosunun Gökkuşağına Dönüşmesi: Gurur Ayı Kutlu Olsun!

    2021/06/03
    4m
    ile @kien 386 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Hacker Noon Pride logosunun renkleri, 2018 yılında Daniel Quasar tarafından yeniden tasarlanan Philadelphia'nın Progress Pride Bayrağı'ndan ilham almıştır. Hacker Noon yakın zamanda USPTO tarafından ticari marka haline getirildi, bununla ne kadar övünsek azdır! Hacker Noon, bu logonun hem Hacker Noon içinde hem de dışında toplulukta kapsayıcılığın önemini vurgulayabileceğini umuyor. Bir teknoloji yayını olarak bu sembolik jestin dünya çapındaki LGBTQA+ topluluklarını desteklemek için yapabileceğimiz en az şey olduğunu kabul ediyoruz.

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    featured image - Hacker Öğlen Logosunun Gökkuşağına Dönüşmesi: Gurur Ayı Kutlu Olsun!
    science #design #lgbtq #hackernoon #pride
    Kien Dao HackerNoon profile picture

    @kien

    Kien Dao

    branding | graphic design | motion graphic | photography | ui/ux | product

    react to story with heart
    Kien Dao HackerNoon profile picture
    by Kien Dao @kien.branding | graphic design | motion graphic | photography | ui/ux | product
    personal void

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