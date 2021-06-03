Hacker Öğlen Logosunun Gökkuşağına Dönüşmesi: Gurur Ayı Kutlu Olsun!

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Hacker Noon Pride logosunun renkleri, 2018 yılında Daniel Quasar tarafından yeniden tasarlanan Philadelphia'nın Progress Pride Bayrağı'ndan ilham almıştır. Hacker Noon yakın zamanda USPTO tarafından ticari marka haline getirildi, bununla ne kadar övünsek azdır! Hacker Noon, bu logonun hem Hacker Noon içinde hem de dışında toplulukta kapsayıcılığın önemini vurgulayabileceğini umuyor. Bir teknoloji yayını olarak bu sembolik jestin dünya çapındaki LGBTQA+ topluluklarını desteklemek için yapabileceğimiz en az şey olduğunu kabul ediyoruz.