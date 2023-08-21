GPT'ler, LangChain ve Node.js ile JSON Verileri Nasıl Çıkarılır ve Oluşturulur

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Bu makalede, yapılandırılmış JSON verilerini çıkarmak ve oluşturmak için yapay zeka odaklı bir uygulama çerçevesi olan LangChain'in GPT'ler ve Node.js ile birlikte nasıl kullanılacağını açıklayacağım. Eğitim, LangChain'in kurulumunu ve kurulumunu, bilgi istemi şablonları oluşturmayı, OpenAI modelini kullanarak veri oluşturmayı, hata işlemeyi ve PDF dosyalarından veri çıkarmayı kapsar. Süreci göstermek için adım adım talimatlar, kod parçacıkları ve örnekler sunuyorum. Eğitimde, bu yaklaşımın çeşitli kaynaklardan gelen yapılandırılmış verilerle çalışmaya yönelik güçlü uygulamalar oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.