Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Google'ın Arama Sıralaması ve Yapay Zeka Önyargısı Tam Bir Felaket mi? Bakalım Google Gemini Ne Düşünüyor?ile@egorkaleynik
    1,499 okumalar
    1,499 okumalar

    Google'ın Arama Sıralaması ve Yapay Zeka Önyargısı Tam Bir Felaket mi? Bakalım Google Gemini Ne Düşünüyor?

    ile Egor Kaleynik5m2024/04/30
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    TR

    Çok uzun; Okumak

    Google'ın yapay zekası ile yapılan aydınlatıcı bir konuşma, arama sıralamalarındaki tutarsızlıklara ışık tutuyor; burada daha değerli içerikler gizlenirken daha gösterişli parçalar en üst sıralara çıkıyor. Bu alışılmadık röportaj, algoritmik önyargının zorluklarını ve güvenilir bilginin geleceğini araştırıyor.
    featured image - Google'ın Arama Sıralaması ve Yapay Zeka Önyargısı Tam Bir Felaket mi? Bakalım Google Gemini Ne Düşünüyor?
    Egor Kaleynik HackerNoon profile picture
    0-item
    1-item
    2-item


    Google'ın arama sonuçlarının bu kadar tutarsız olmasını bekliyor muydunuz? 2009'dan beri zorlu içerik dünyasının içinde yer alan katkıda bulunan bir editör olarak teknolojinin bilgiyle olan ilişkimizi nasıl dönüştürdüğünü izledim. Ancak belirli içerikleri ele alma biçimleri arasındaki kafa karıştırıcı tutarsızlıklara tanık olduğumda çok şaşırdım.


    İşte araştırmaya değer bulduğum durum:


    Fresherslive.com PS5 hata kodunun nasıl çözüleceğini açıklayan yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir makale vardı. Kötü okunmasına rağmen, okuyucular açık talimatlar için muhtemelen minnettardı; kimse konsol sorunları nedeniyle kesintiye uğrayan oyun oturumlarından hoşlanmaz. Ancak şaşırtıcı bir hareketle Google, Mart ayında herhangi bir uyarıda bulunmaksızın bu siteyi arama sonuçlarından tamamen kaldırdı. Ne yazık ki, web sitesi sahipleri durumu düzeltmek için birkaç günden daha eski olan tüm sayfaları sildiler, bu nedenle kaynak bağlantısı sağlamak artık imkansız.


    Fresherslive.com'un dizini Google'dan tamamen kaldırıldı

    Diğer taraftan izin verdiler The Verge'den yazıcılar hakkında bir makale önemli ayrıntılara oldukça az yer verilmesine rağmen üst sıralarda yer almak. Burada Google'ın mantığını merak etmek gerekiyor.


    Bu keyfi içerik muamelesi, değerlendirme süreçlerinde adalet ve tutarlılık konusunda endişelere yol açmıyor mu?


    Arama motoru sıralamalarının gizemli işleyişine olan merakımdan yola çıkarak, sorularıma cevap verebilecek kişiye sormaya karar verdim: Google'ın analitik muadili Gemini'ye. Oldukça farklı olan bu iki makale hakkındaki diyaloğumuz çok ilginç çıktı ve bazı değerli sonuçlara yol açtı.

    Bölüm 1. Gemini'nin ilk değerlendirmesi

    Gemini'ye ilk olarak iki farklı makalenin kalitesinin değerlendirilmesi talebiyle yaklaştım. İkisi de insan açısından değersiz ve perişan ama sıralama açısından oldukça farklılar. Konuşmadaki ilk mesajım


    Algoritmik bir güven duygusu yayan Gemini, Fresherslive parçasını düzenli yaklaşımı ve pratik faydası nedeniyle övdü. Öte yandan The Verge'ın makalesi ilgi çekici olmasına rağmen konunun yüzeyini zar zor çizdiği için eleştirildi.



    İkizler sorularımı ciddiye aldı


    Gemini'nin analizi aydınlatıcıydı ama bir o kadar da hayal kırıklığı yarattı. Bu kadar farklı kalitedeki iki makale arasındaki arama görünürlüğündeki önemli fark, algoritmanın gerçekten kullanıcı ihtiyaçlarına hizmet eden içeriğe öncelik verme yeteneğinde bir tutarsızlık olduğunu gösterdi.


    Bölüm 2. İndeksleme tutarsızlıkları sorunu

    İşleri biraz daha renklendirmeye karar verdim ve Mart güncellemesinden sonra PS5 kılavuzunun arama sonuçlarından kaybolduğunu, ancak The Verge'in parçasının hâlâ yüksek görünürlükten yararlandığını açıkladım. Netlik sağlamak amacıyla, bu bariz editoryal önyargının bir açıklaması için Gemini'ye baskı yaptım.


    Gemini ne söyleyeceğini kolayca buldu ve daha geniş bir ilgi alanı ve algoritmanın kararlarında sözde The Verge'in içeriğini destekleyen son güncellemeler gibi nedenler sundu. Fresherslive makalesinin pratik değerine rağmen, niş odağı, daha geniş çekiciliğini sınırlamış olabilir:
    İkizler saçma bahaneler bulur

    Açıklama teknik açıdan anlamlı olsa da pek teselli sağlamadı. Daha geniş bir çekicilik ve yenilik uğruna derinliğin ve faydanın göz ardı edilebileceği endişe verici bir eğilimin altını çizdi; benim editoryal değerlerime sahip biri için rahatsız edici bir düşünce.

    Bölüm 3. Editoryal bakış açısı ve kalite eleştirisi


    Daha sonra The Verge'ın makalesinin kalitesini sorguladım. Daha sonra The Verge'ın makalesinin kalitesini sorguladım. İnsana gelince, bu makalelerin her ikisinin de gerçek tüketici rehberliğinden ziyade SEO'ya öncelik verdiği benim için açık. Gemini'ye bunu Google'ın hâlâ sıralamada yer alan makaleyle ilgili reklamı yapılan kalite standartlarıyla bağdaştırması konusunda meydan okudum:

    Gemini, doğruluğunu hedeflese de içerik kalitesini bir insan editör gibi ayırt etmenin zorlu bir alan olmaya devam ettiğini kabul ederek sınırlamalarını (ne kadar uygun!) kabul etti. Bu itiraf, algoritmaların içeriği yorumladığı ve önceliklendirdiği karmaşık ve bazen kusurlu yolları gösteren açıklayıcıydı.

    Bölüm 4. İçerik seçiminde rastgelelik sorunu

    Ayrıca The Verge'in ürünleri tavsiye etmedeki rastlantısallığına da itiraz ettim ve bu tür uygulamaların satın alma kararlarına rehberlik edecek içeriğe olan güveni zedeleyebileceğini öne sürdüm. Gemini'ye bu arama motoru sıralama kararlarını nasıl ele almayı amaçladığını sordum: Karnına bir yumruk daha

    Tesadüfen ama oldukça beklenen bir şekilde Gemini, editoryal manipülasyonları tespit etme ve bunlarla başa çıkma konusunda tavsiyeler sunarak odak noktasını değiştirdi. Bilgilendirici olmasına rağmen bu yanıt, araştırdığım algoritmik hesap verebilirliğin temel sorununu ele almaktan kaçındı.




    5. Bölüm. Google'ın web sayfalarını nasıl sıraladığına dair fikrim ve Gemini'nin bu sistemik sorunlara ilişkin son yaklaşımı

    Ayrıca Gemini'ye The Verge'ın aşağıdaki makalesinin ayrıntılı bir incelemesini de sundum: Google'ın İçerik Kalitesi Yönergeleri . Bu inceleme, özel GPT'm tarafından gerçekleştirildi ve endişelerimin kısa bir tartışmasını da içeriyor:


    — İçerikte kullanımın çeşitli yönlerinin ele alınması ve deneyimin belirtilmesi, kişisel deneyimin ana kanıtı olarak kabul edildi.


    — Yazarın itibarı ve The Verge'in baş editörü olarak rolü, uzmanlığının ana kanıtı olarak kabul edildi.


    — The Verge'in itibarı ve güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin dengeli bakış açıları, yüksek otoritenin iki ana kanıtı olarak kabul edildi.


    — Modelin uzun vadeli güvenilirliğinin vurgulanması ve kişisel deneyimin belirtilmesi, yüksek güvenilirliğin ana nedenleriydi; bu da açık seçim kriterlerinin yokluğunu maskeliyordu.


    Bundan sonra tüm tartışmamıza dayanarak ortaya çıkan kesin bir fikir oluşturdum:


    Güvenilir medyayı yayınlayarak ve yeterince güvenilir bir yazarın adı altında (en azından birkaç değerli önceki yayınla birlikte), ticari çıkarlarınızı ve diğer önemli yönlerinizi etkili bir şekilde maskelemek için yalan söyleyerek belirli ürün ve hizmetleri sınıfının en iyisi olarak tanıtabilirsiniz. .


    Gemini'nin bu görüşü en azından biraz yumuşatmaya yönelik zayıf girişimine rağmen, bu görüş hala değişmedi:

    Bu fikir ayrılıkları özellikle berbat görünüyor

    Tam bir tartışma bulabilirsiniz Burada .


    Çözüm

    Gemini ile yaptığım görüşmede, Google Arama sıralamasındaki algoritmik önyargı hakkındaki endişelerim neredeyse doğrulandı. Tutarsızlıkları haklı çıkarmaya yönelik zayıf girişimleri ikna edici değildi ve rahatsız edici bir deja vu duygusu bıraktı.


    Google'ın arama sıralamasında hile yapmak, 1990'ların sonlarında yaygın olan SEO manipülasyon taktiklerini hatırlatacak şekilde, oldukça kolay hale gelmiş gibi görünüyor. Hayal kırıklığı yaratan bir şekilde, Google'ın bu durumu kesin olarak ele almayı planladıklarına dair net bir işaret göremiyorum.


    Başlangıçta bazı çabalar (algoritma güncellemeleri gibi) olsa da, bunlar yalnızca geçici önlemler gibi görünüyor; algoritmik önyargı ve arama motoru sıralama manipülasyonunun temel sorunları muhtemelen devam etmektedir.


    Çevrimiçi ortamda güvenilir bilgi edinme mücadelesi henüz sona ermiş gibi görünmüyor…


    MongoDB
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    Egor Kaleynik HackerNoon profile picture
    Egor Kaleynik@egorkaleynik
    A marketer in IT, currently growing my own B2B marketing agency
    Read my storiesContent Marketing Services

    ETİKETLERİ ASIN

    purcat-imgmachine-learning #ai-bias #google-ranking-factors #google-gemini #search-engine-ranking #google-search #google-search-results #web-search-output-quality #hackernoon-top-story

    Languages

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-zh中国人hackernoon-ja日本語hackernoon-deDeutschhackernoon-frFrançaishackernoon-viTiếng Việthackernoon-bnবাংলাhackernoon-ko한국인hackernoon-esEspañolhackernoon-hiहिंदीhackernoon-ruРусскийhackernoon-trTürkçehackernoon-ptPortuguês

    BU YAZI...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Görünmeyen Katmanlar: Kullanıcı Görüşmeleri Neden Yeri doldurulamaz bir Varlıktır?
    by vvmrk
    Jan 01, 1970
    #startup
    Article Thumbnail
    Boltzmann Beyin Teorisine Kısa Bir Giriş
    by thebojda
    Jan 01, 1970
    #futurism
    Article Thumbnail
    Sulara Yelken Açmak: Data Lakes ile Üretim Sınıfında RAG Uygulamaları Geliştirme
    by minio
    Jan 01, 1970
    #minio
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas