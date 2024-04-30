



Google'ın arama sonuçlarının bu kadar tutarsız olmasını bekliyor muydunuz? 2009'dan beri zorlu içerik dünyasının içinde yer alan katkıda bulunan bir editör olarak teknolojinin bilgiyle olan ilişkimizi nasıl dönüştürdüğünü izledim. Ancak belirli içerikleri ele alma biçimleri arasındaki kafa karıştırıcı tutarsızlıklara tanık olduğumda çok şaşırdım.





İşte araştırmaya değer bulduğum durum:





Fresherslive.com PS5 hata kodunun nasıl çözüleceğini açıklayan yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir makale vardı. Kötü okunmasına rağmen, okuyucular açık talimatlar için muhtemelen minnettardı; kimse konsol sorunları nedeniyle kesintiye uğrayan oyun oturumlarından hoşlanmaz. Ancak şaşırtıcı bir hareketle Google, Mart ayında herhangi bir uyarıda bulunmaksızın bu siteyi arama sonuçlarından tamamen kaldırdı. Ne yazık ki, web sitesi sahipleri durumu düzeltmek için birkaç günden daha eski olan tüm sayfaları sildiler, bu nedenle kaynak bağlantısı sağlamak artık imkansız.





Diğer taraftan izin verdiler The Verge'den yazıcılar hakkında bir makale önemli ayrıntılara oldukça az yer verilmesine rağmen üst sıralarda yer almak. Burada Google'ın mantığını merak etmek gerekiyor.





Bu keyfi içerik muamelesi, değerlendirme süreçlerinde adalet ve tutarlılık konusunda endişelere yol açmıyor mu?





Arama motoru sıralamalarının gizemli işleyişine olan merakımdan yola çıkarak, sorularıma cevap verebilecek kişiye sormaya karar verdim: Google'ın analitik muadili Gemini'ye. Oldukça farklı olan bu iki makale hakkındaki diyaloğumuz çok ilginç çıktı ve bazı değerli sonuçlara yol açtı.

Bölüm 1. Gemini'nin ilk değerlendirmesi

Gemini'ye ilk olarak iki farklı makalenin kalitesinin değerlendirilmesi talebiyle yaklaştım. İkisi de insan açısından değersiz ve perişan ama sıralama açısından oldukça farklılar.





Algoritmik bir güven duygusu yayan Gemini, Fresherslive parçasını düzenli yaklaşımı ve pratik faydası nedeniyle övdü. Öte yandan The Verge'ın makalesi ilgi çekici olmasına rağmen konunun yüzeyini zar zor çizdiği için eleştirildi.













Gemini'nin analizi aydınlatıcıydı ama bir o kadar da hayal kırıklığı yarattı. Bu kadar farklı kalitedeki iki makale arasındaki arama görünürlüğündeki önemli fark, algoritmanın gerçekten kullanıcı ihtiyaçlarına hizmet eden içeriğe öncelik verme yeteneğinde bir tutarsızlık olduğunu gösterdi.





Bölüm 2. İndeksleme tutarsızlıkları sorunu

İşleri biraz daha renklendirmeye karar verdim ve Mart güncellemesinden sonra PS5 kılavuzunun arama sonuçlarından kaybolduğunu, ancak The Verge'in parçasının hâlâ yüksek görünürlükten yararlandığını açıkladım. Netlik sağlamak amacıyla, bu bariz editoryal önyargının bir açıklaması için Gemini'ye baskı yaptım.





Gemini ne söyleyeceğini kolayca buldu ve daha geniş bir ilgi alanı ve algoritmanın kararlarında sözde The Verge'in içeriğini destekleyen son güncellemeler gibi nedenler sundu. Fresherslive makalesinin pratik değerine rağmen, niş odağı, daha geniş çekiciliğini sınırlamış olabilir:



Açıklama teknik açıdan anlamlı olsa da pek teselli sağlamadı. Daha geniş bir çekicilik ve yenilik uğruna derinliğin ve faydanın göz ardı edilebileceği endişe verici bir eğilimin altını çizdi; benim editoryal değerlerime sahip biri için rahatsız edici bir düşünce.



Bölüm 3. Editoryal bakış açısı ve kalite eleştirisi





Daha sonra The Verge'ın makalesinin kalitesini sorguladım. Daha sonra The Verge'ın makalesinin kalitesini sorguladım. İnsana gelince, bu makalelerin her ikisinin de gerçek tüketici rehberliğinden ziyade SEO'ya öncelik verdiği benim için açık. Gemini'ye bunu Google'ın hâlâ sıralamada yer alan makaleyle ilgili reklamı yapılan kalite standartlarıyla bağdaştırması konusunda meydan okudum:



Gemini, doğruluğunu hedeflese de içerik kalitesini bir insan editör gibi ayırt etmenin zorlu bir alan olmaya devam ettiğini kabul ederek sınırlamalarını (ne kadar uygun!) kabul etti. Bu itiraf, algoritmaların içeriği yorumladığı ve önceliklendirdiği karmaşık ve bazen kusurlu yolları gösteren açıklayıcıydı.



Bölüm 4. İçerik seçiminde rastgelelik sorunu

Ayrıca The Verge'in ürünleri tavsiye etmedeki rastlantısallığına da itiraz ettim ve bu tür uygulamaların satın alma kararlarına rehberlik edecek içeriğe olan güveni zedeleyebileceğini öne sürdüm. Gemini'ye bu arama motoru sıralama kararlarını nasıl ele almayı amaçladığını sordum:

Tesadüfen ama oldukça beklenen bir şekilde Gemini, editoryal manipülasyonları tespit etme ve bunlarla başa çıkma konusunda tavsiyeler sunarak odak noktasını değiştirdi. Bilgilendirici olmasına rağmen bu yanıt, araştırdığım algoritmik hesap verebilirliğin temel sorununu ele almaktan kaçındı.













5. Bölüm. Google'ın web sayfalarını nasıl sıraladığına dair fikrim ve Gemini'nin bu sistemik sorunlara ilişkin son yaklaşımı

Ayrıca Gemini'ye The Verge'ın aşağıdaki makalesinin ayrıntılı bir incelemesini de sundum: Google'ın İçerik Kalitesi Yönergeleri . Bu inceleme, özel GPT'm tarafından gerçekleştirildi ve endişelerimin kısa bir tartışmasını da içeriyor:





— İçerikte kullanımın çeşitli yönlerinin ele alınması ve deneyimin belirtilmesi, kişisel deneyimin ana kanıtı olarak kabul edildi.





— Yazarın itibarı ve The Verge'in baş editörü olarak rolü, uzmanlığının ana kanıtı olarak kabul edildi.





— The Verge'in itibarı ve güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin dengeli bakış açıları, yüksek otoritenin iki ana kanıtı olarak kabul edildi.





— Modelin uzun vadeli güvenilirliğinin vurgulanması ve kişisel deneyimin belirtilmesi, yüksek güvenilirliğin ana nedenleriydi; bu da açık seçim kriterlerinin yokluğunu maskeliyordu.





Bundan sonra tüm tartışmamıza dayanarak ortaya çıkan kesin bir fikir oluşturdum:





Güvenilir medyayı yayınlayarak ve yeterince güvenilir bir yazarın adı altında (en azından birkaç değerli önceki yayınla birlikte), ticari çıkarlarınızı ve diğer önemli yönlerinizi etkili bir şekilde maskelemek için yalan söyleyerek belirli ürün ve hizmetleri sınıfının en iyisi olarak tanıtabilirsiniz. .



Gemini'nin bu görüşü en azından biraz yumuşatmaya yönelik zayıf girişimine rağmen, bu görüş hala değişmedi:





Tam bir tartışma bulabilirsiniz Burada .





Çözüm

Gemini ile yaptığım görüşmede, Google Arama sıralamasındaki algoritmik önyargı hakkındaki endişelerim neredeyse doğrulandı. Tutarsızlıkları haklı çıkarmaya yönelik zayıf girişimleri ikna edici değildi ve rahatsız edici bir deja vu duygusu bıraktı.





Google'ın arama sıralamasında hile yapmak, 1990'ların sonlarında yaygın olan SEO manipülasyon taktiklerini hatırlatacak şekilde, oldukça kolay hale gelmiş gibi görünüyor. Hayal kırıklığı yaratan bir şekilde, Google'ın bu durumu kesin olarak ele almayı planladıklarına dair net bir işaret göremiyorum.





Başlangıçta bazı çabalar (algoritma güncellemeleri gibi) olsa da, bunlar yalnızca geçici önlemler gibi görünüyor; algoritmik önyargı ve arama motoru sıralama manipülasyonunun temel sorunları muhtemelen devam etmektedir.





Çevrimiçi ortamda güvenilir bilgi edinme mücadelesi henüz sona ermiş gibi görünmüyor…



