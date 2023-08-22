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    Bloglamaya Başlayın: Geliştiriciler İçin Temel Bir Kılavuzile@robjohnson
    1,084 okumalar

    Bloglamaya Başlayın: Geliştiriciler İçin Temel Bir Kılavuz

    2023/08/22
    19m
    ile @robjohnson 1,084 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Adım 0 (isteğe bağlı) - Blog yazmanın size uygun olup olmadığını görmek için dev.to gibi blog platformlarında yazmaya başlayın. Adım 1 - Bir alan adı satın alın; .dev alan adı almak için Google Domains'e göz atmaya değer Adım 2 - SSG kullanarak bir blog sitesi oluşturun - Hugo bunun için harikadır 3. Adım - Cloudflare veya Netlify kullanarak barındırma Adım 4 - Analitik ekleyin; Makul, harika bir GA alternatifidir Adım 5 - SEO: Anlaşılması gereken en önemli şey kanonikleştirmedir Adım 6 - Çalışmanızı paylaşın; öncelikle bunu Reddit'te yapın, ancak spam yapmayın 7. Adım - dev.to ve HackerNoon gibi geliştirici blog platformlarında yeniden yayınlayın
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    writing #blogging #blogging-guide #hugo
    Robert Johnson HackerNoon profile picture

    @robjohnson

    Robert Johnson

    Christian, husband, (soon to be) father, Clojure developer and occasional bass guitarist

    Credibility

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    by Robert Johnson @robjohnson.Christian, husband, (soon to be) father, Clojure developer and occasional bass guitarist
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