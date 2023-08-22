Bloglamaya Başlayın: Geliştiriciler İçin Temel Bir Kılavuz
Çok uzun; OkumakAdım 0 (isteğe bağlı) - Blog yazmanın size uygun olup olmadığını görmek için dev.to gibi blog platformlarında yazmaya başlayın.
Adım 1 - Bir alan adı satın alın; .dev alan adı almak için Google Domains'e göz atmaya değer
Adım 2 - SSG kullanarak bir blog sitesi oluşturun - Hugo bunun için harikadır
3. Adım - Cloudflare veya Netlify kullanarak barındırma
Adım 4 - Analitik ekleyin; Makul, harika bir GA alternatifidir
Adım 5 - SEO: Anlaşılması gereken en önemli şey kanonikleştirmedir
Adım 6 - Çalışmanızı paylaşın; öncelikle bunu Reddit'te yapın, ancak spam yapmayın
7. Adım - dev.to ve HackerNoon gibi geliştirici blog platformlarında yeniden yayınlayın