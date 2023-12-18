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    Geleceğin Kilidini Açmak: Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan 3D Modellerile@garagefarm
    581 okumalar

    Geleceğin Kilidini Açmak: Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan 3D Modeller

    2023/12/18
    3m
    ile @garagefarm 581 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Yapay zeka tarafından oluşturulan 3D modeller, nesnelerin, ortamların veya karakterlerin insan eli yerine algoritmalar tarafından hazırlanmış üç boyutlu temsilleridir. Bu modeller, mimari tasarımlardan video oyunlarındaki karakterlere kadar çeşitlilik gösterir ve dinamiktir, gerçekçi hareketlere ve etkileşimlere olanak tanır. Sanatçılar ve tasarımcılar yapay zeka algoritmalarıyla birlikte çalışarak yaratımlara benzersiz dokunuşlarını aşılıyor.
    featured image - Geleceğin Kilidini Açmak: Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan 3D Modeller
    machine-learning #ai #artificial-intelligence
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