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    Geleceğin Şifresini Çözmek: 2023'te Pazarlamanın Dönüşümünü Vurgulayan 50 Yapay Zeka İstatistiğiile@darragh
    40,491 okumalar

    Geleceğin Şifresini Çözmek: 2023'te Pazarlamanın Dönüşümünü Vurgulayan 50 Yapay Zeka İstatistiği

    2023/08/19
    5m
    ile @darragh 40,491 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Dijital dönüşümün endüstrileri yeniden şekillendirdiği bir çağda, yapay zeka odaklı pazarlamanın nüanslarını anlamak çok önemli hale geliyor. 2023 ilerledikçe bu anlatı, en önemli 50 yapay zeka pazarlama istatistiğini derinlemesine inceliyor ve yeni kurulan şirketler, B2B SaaS sağlayıcıları ve KOBİ'ler için bir hazine dolusu bilgi sunuyor. Her istatistik, geliştirilmiş stratejilere, optimize edilmiş kampanyalara ve sağlam bir sonuca giden yolu aydınlatan bir yol göstericidir. İster nişinizi oluşturmaya çalışan iddialı bir startup, ister genişlemeye hazır bir KOBİ, ister kullanıcı deneyimine odaklanan bir B2B SaaS platformu olun, bu hikaye sizin pusulanızdır. Yalnızca yapay zeka merkezli pazarlamanın karmaşık manzarasını çözmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki iş büyümesine yönelik bir rota da çiziyor. Bu etkileyici anlatıya dalın ve rekabetçi dijital pazarda öne çıkmanızı sağlayacak bilgilerle kendinizi silahlandırın. İşletmenizin büyümesinin geleceğine hakim olma yolculuğunuz burada başlıyor.
    featured image - Geleceğin Şifresini Çözmek: 2023'te Pazarlamanın Dönüşümünü Vurgulayan 50 Yapay Zeka İstatistiği
    futurism #future-of-ai #hubspot #ai-trends
    Darragh Grove-White HackerNoon profile picture

    @darragh

    Darragh Grove-White

    Darragh's a marketing technologist, growth hacker, digital strategist and the Head of Marketing @ Iris Dynamics.

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