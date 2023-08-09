Geek Squad Dolandırıcılığı Nasıl Çalışır (Buna Kanmayın)

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İnternetteki en yaygın dolandırıcılıklardan birinin meşhur Geek Squad'ı kapsayacağı kimin aklına gelirdi? Geek Squad dolandırıcılığı, dolandırıcının banka hesabınızın mümkün olduğu kadar çoğunu boşaltabilmesi için kişisel bilgilerinizi vermeniz için sizi kandırmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu dolandırıcılık, hangi işaretleri arayacağınızı bilmediğiniz sürece herkesi kandırabilir. Bu gönderi size bu dolandırıcılıkta kullanılan tüm kirli numaraları gösterecek, böylece başka bir kurban olmanıza gerek kalmayacak.