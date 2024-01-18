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    Gall3ry, Web3 Kullanıcı Deneyimini Lider Teknolojiyle Yeniliyor: Zincir İçi İçerikile@gall3ry

    Gall3ry, Web3 Kullanıcı Deneyimini Lider Teknolojiyle Yeniliyor: Zincir İçi İçerik

    2024/01/18 Yeni tarih
    3m
    ile @gall3ry
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Platfarm Inc., 40 milyondan fazla MAU'ya sahip Web2 hizmet markası Mojitok'un başarısıyla görsel iletişimdeki uzmanlığını ortaya koydu ve artık Gall3ry ile Web3'e girdi. Gall3ry, NFT tutmanın duygusal değerini artırmayı ve kullanıcılara dijital varlıklarının sahipliğini sağlamayı amaçlıyor. Kullanıcılar görsel olarak çekici Web3 profilleri oluşturabilir, NFT tutma sürelerini takip edebilir ve NFT başarılarını görüntüleyebilir.
    featured image - Gall3ry, Web3 Kullanıcı Deneyimini Lider Teknolojiyle Yeniliyor: Zincir İçi İçerik
    tech-companies #tech-companies #nft #socialfi #web3
    Gall3ry HackerNoon profile picture

    @gall3ry

    Gall3ry

    Gall3ry is an Universal Holder Profile Network that helps NFT holders bootstrap network effects

    Credibility

    react to story with heart
    Gall3ry HackerNoon profile picture
    by Gall3ry @gall3ry.Gall3ry is an Universal Holder Profile Network that helps NFT holders bootstrap network effects
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