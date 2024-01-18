Gall3ry, Web3 Kullanıcı Deneyimini Lider Teknolojiyle Yeniliyor: Zincir İçi İçerik
Çok uzun; OkumakPlatfarm Inc., 40 milyondan fazla MAU'ya sahip Web2 hizmet markası Mojitok'un başarısıyla görsel iletişimdeki uzmanlığını ortaya koydu ve artık Gall3ry ile Web3'e girdi. Gall3ry, NFT tutmanın duygusal değerini artırmayı ve kullanıcılara dijital varlıklarının sahipliğini sağlamayı amaçlıyor. Kullanıcılar görsel olarak çekici Web3 profilleri oluşturabilir, NFT tutma sürelerini takip edebilir ve NFT başarılarını görüntüleyebilir.