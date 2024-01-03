Güle Güle DORA: DevOps Raporlarının Durumunun Kusurları
Çok uzun; OkumakDORA Dört Anahtar metriği çeşitli kusurlar içerir; Sağlanmayan ham verilerden, sonucun habercisi olan metodolojiye kadar. DORA, geliştiricilerin her zamankinden daha hızlı teslimat yapması konusunda çıkarı olanlar tarafından desteklense de son araştırmalar, DORA tarafından ölçülen sonuçların kullanıcılar ve yazılım mühendisleri için en az önemli olduğunu vurguladı. Bu nedenle performansı her ortamın risk iştahı kapsamında değerlendirmek önemlidir.