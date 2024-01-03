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    Güle Güle DORA: DevOps Raporlarının Durumunun Kusurlarıile@icyapril
    3,495 okumalar

    Güle Güle DORA: DevOps Raporlarının Durumunun Kusurları

    2024/01/03
    5m
    ile @icyapril 3,495 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    DORA Dört Anahtar metriği çeşitli kusurlar içerir; Sağlanmayan ham verilerden, sonucun habercisi olan metodolojiye kadar. DORA, geliştiricilerin her zamankinden daha hızlı teslimat yapması konusunda çıkarı olanlar tarafından desteklense de son araştırmalar, DORA tarafından ölçülen sonuçların kullanıcılar ve yazılım mühendisleri için en az önemli olduğunu vurguladı. Bu nedenle performansı her ortamın risk iştahı kapsamında değerlendirmek önemlidir.
    featured image - Güle Güle DORA: DevOps Raporlarının Durumunun Kusurları
    programming #dora #dora-metrics #space #devex
    Junade Ali HackerNoon profile picture

    @icyapril

    Junade Ali

    Software engineering manager, author and computer scientist.

    Credibility

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    CodeRabbit

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