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    Fermi Paradoksu 5 Zorluk Düzeyinde Açıklanıyorile@mcsee
    8,177 okumalar

    Fermi Paradoksu 5 Zorluk Düzeyinde Açıklanıyor

    2023/02/22
    6m
    ile @mcsee 8,177 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Fermi Paradoksunu farklı izleyicilere beş düzeyde açıklayacağım.
    featured image - Fermi Paradoksu 5 Zorluk Düzeyinde Açıklanıyor
    alien species via HackerNoon AI Image Generator
    futurism #fermi-paradox #aliens #pixel-face
    Maximiliano Contieri HackerNoon profile picture

    @mcsee

    Maximiliano Contieri

    I’m senior software engineer specialized in declarative designs and S.O.L.I.D. and Agile lover.

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