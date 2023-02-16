Engelli Pazarlama: Ürününüzü Bütçeyle Nasıl Tanıtabilirsiniz?

Bir çok ürünüm var, start-up'ım aracılığıyla piyasaya sürmeyi planlıyorum. Bu bir donanım cihazıdır. Başarılı bir prototip oluşturdum ve son versiyonu tasarlarken düşüncelerim, piyasaya sürülmeye hazır olduğunda ürünün reklamını nasıl yapacağıma yönelmeye başladı. Buraya ilk kez geliyorum, daha önce hiç ürün piyasaya sürmedim. Benim durumumdaki çoğu insanın ilk düşüncesinin, ürün piyasaya sürülmeye hazır olduğunda Facebook ve Google reklamları satın almak olacağına bahse girerim. Ancak bir sorunum var. Bu şirketlerin etik dışı uygulamalarından kesinlikle hoşlanmıyorum. META (Facebook, Instagram, WhatsApp vb.) veya Google veya Reddit tarafından yapılan her şey, çadırımı kurduğum ahlaki açıdan yüksek (ama mali açıdan düşük :/) zeminin altında. Her ne kadar (ve muhtemelen bu yüzden) bu siteyi hiç kullanmamış olsam da, 4ch'te reklam verme fikrini düşündüm. Şans eseri tam zamanında kendime geldim. Her ne kadar Elon Musk'un hayranı olmasam da, Tesla ve SpaceX şirketlerinin Facebook sayfalarını silme yönündeki cesur adımı, bana startup olarak bir Facebook sayfasına sahip olmamanın tam olarak kurumsal düşündürdü. olmadığını Her neyse, artık buradayız. Yakında çıkacak bir ürünüm var ve onu pazarlamak için kullanmaya karar verdiğim yöntemleri paylaşmak istiyorum çünkü insanları ürün hakkında bilgilendirmem gerekiyor ve telekinezi bir seçenek olmadığından onu pazarlayacağım. Etkileyiciler Bu, izleyici karşısına çıkmanın en iyi yollarından biridir. Örneğin YouTube'u ele alalım, garantili görüntülemeler ve statik web resimlerinden farklı olarak, izleyicinizin beğendiği ve ürününüz hakkında konuşan bir kişi var. Hiçbir olumsuzluk yok gibi görünüyor Etkinliğine bağlı ip, maliyetidir. Etkilidir ve bunun için ücret alanlar bunu biliyor. Etkileyicilere ulaşmak için YouTube ve Instagram gibi en yaygın medyaların dışında başka medya araçlarının da olduğunu hatırlamakta fayda var. Ürün niş alanınızdaki bloglar gibi seçenekler, dikkate alınmaya değer bir fikirdir. Kendi alanımdaki blog yazarlarının yanı sıra bir veya iki YouTube kanalıyla da iletişime geçmeyi planlıyorum. Onlara standart ücretlerini ödeyemediğim durumlarda, ürünün başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi durumunda onlara daha büyük bir miktar teklif etmek, her ikisine de fayda sağlayacak bir alternatif olabilir. Stratejim: Yerel/Şahsen İnsanlar insandır. Onlara büyük bir çevrimiçi reklam kampanyası aracılığıyla mı yoksa şahsen mi ulaştığınız önemli değil. Ürün alanınızda seminer veya fuar gibi kişisel etkinlikleri arayın. sizin için büyük bir avantajdır. Reklam engelleyicinin tam tersi bir şey varsa işte budur. Siz de bundan faydalanarak ürünlerinizi ve bu etkinlikleri sergileyebilirsiniz. Ayrıca katılımcıların ürünlerinizin fotoğraflarını ve videolarını arkadaşlarınızla, ailenizle ve onların sosyal medya takipçileriyle paylaşmasından da yararlanabilirsiniz. İnsanların bu etkinliklere, kendilerine gösterilen ürün ve hizmetleri görmek amacıyla gelmeleri Ve dostlarım, ürün satışlarınızda büyümeyi bu şekilde teşvik edersiniz. İki fuar belirledim. Ürünlerimi sergilemek için seyahat etmeyi düşündüğüm bir yer. Bu yerel olmasa da, boyutun sağladığı fayda inanılmaz. Stratejim: Ortak Markalama YouTube'u çok izliyorsanız muhtemelen Raid: Shadow Legends, Squarespace ve NordVPN reklamlarını (ve belki memleri) biliyorsunuzdur. Muhtemelen CuriosityStream ve Nebula'yı da duymuşsunuzdur. Bunlar sıklıkla bir paket olarak birlikte tanıtılan iki akış hizmetidir. Bu iki hizmet arasındaki anlaşmayı bilmiyorum ama muhtemelen aralarında bir gelir paylaşımı anlaşması var. Anlaşmalı olduğunuz işletmelere de el ilanları bırakabilirsiniz. Diş hekimi gibi insanların hizmet için beklemek zorunda kaldığı yerler bunun için harika bir seçimdir. Akıllı telefon çağında bu durum eskisine göre daha az dikkat çekse de yine de daha az ilgi, hiç dikkat çekmemekten iyidir. Çevrimiçi gruplara katılın, diğer kitlesel fonlama girişimcilerini bulun ve karşılıklı pazarlamaya katılın. Stratejim: BÜYÜK OLDUĞUNUZ ZAMAN İÇİN PLANLAR Sponsorluklar Sponsorluklar, geleneksel olarak büyük ve zengin şirketlerin alanı olarak kabul edilen bir pazarlama yöntemidir. Şahsen ben bunları daha çok iyi niyet yaratmanın bir aracı ve şirketlerin prestijli itibarını korumanın bir yolu olarak buldum. pazarlaması için bir araç olarak değil. Ancak etkisi uygulamadadır. (Gelecekte) büyüme arayan küçük şirketler için, üniversite projelerine sponsor olmak gelecekteki müşterilere yol açabilir. İnsanlar (umarım) sağlam ürününüze alıştıktan sonra. Müşteri edinmenin daha pahalı kısmını hallettiniz. Büyüme Gizli Mücevher Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri geniş izleyici kitlesine sahip ancak yerleşik bir reklam/sponsorluk kanalı olmayan caddelerdir. Yerel amatör sporların oldukça popüler olduğu bir bölgede yaşadığınızı düşünelim. Onlarla ortaklık yaparak elde edilebilecek bir fırsat var. Sponsorluk beklentisi veya bağımlılığı olmadan kurulan bu tür organizasyonlar, reklam vermek için evinizi yeniden ipotek etmenizi beklemeden daha küçük oyuncularla çalışmaya istekli olacaktır. Ortaklar En sevdiğim yöntemlerden biri! Senden daha zengin birini bul! Kusura bakma, şakanın gerçekleşmesini mi bekliyordun? Burası sana hiçbir şeyin olmadığını söylediğim kısım. SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin, ABD Hükümeti'nin geliştirme sözleşmeleri, karbon kredileri, hibeler vb. yoluyla onlara yardım etmemesi durumunda başlangıç mezarlığında olma ihtimalleri çok yüksek. Yerel yönetimler, kar amacı gütmeyen ticari destek grupları ve hayır kurumları gibi kuruluşlar, hibeler gibi bariz arzu edilenleri vermenin yanı sıra, destekledikleri veya hedeflerine uygun bir ürün veya hizmet sunuyorsa işletmenizi kendi kanallarında memnuniyetle yayınlayacaktır. Kazan-kazan.