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    Sorun Yapay Zeka Değil - Endişelenmeniz Gereken Yapay Zeka Geliştiricileriile@funsor
    602 okumalar

    Sorun Yapay Zeka Değil - Endişelenmeniz Gereken Yapay Zeka Geliştiricileri

    2023/01/27
    6m
    ile @funsor 602 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Yapay zeka yaşama, çalışma ve sosyalleşme şeklimizde devrim yaratma potansiyeline sahip. Ancak yapay zeka sistemlerini geliştirmeye ve onlara güvenmeye devam ettikçe önyargı potansiyelini de ele almamız çok önemli. Gerçek kaygının yapay zekanın kendisi değil, onu geliştiren ve eğitenlerin önyargısı olduğunu kabul etmeliyiz. Bu sorunun farkında olarak ve sorunu hafifletmek için adımlar atarak yapay zekanın geleceğinin herkesin yararına olmasını sağlayabiliriz.
    featured image - Sorun Yapay Zeka Değil - Endişelenmeniz Gereken Yapay Zeka Geliştiricileri
    machine-learning #artificial-intelligence #ai-bias
    Funso Richard HackerNoon profile picture

    @funsor

    Funso Richard

    Information Security Officer and GRC Thought Leader. Writes on business risk, cybersecurity strategy, and governance.

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