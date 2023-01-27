Sorun Yapay Zeka Değil - Endişelenmeniz Gereken Yapay Zeka Geliştiricileri
Çok uzun; OkumakYapay zeka yaşama, çalışma ve sosyalleşme şeklimizde devrim yaratma potansiyeline sahip. Ancak yapay zeka sistemlerini geliştirmeye ve onlara güvenmeye devam ettikçe önyargı potansiyelini de ele almamız çok önemli. Gerçek kaygının yapay zekanın kendisi değil, onu geliştiren ve eğitenlerin önyargısı olduğunu kabul etmeliyiz. Bu sorunun farkında olarak ve sorunu hafifletmek için adımlar atarak yapay zekanın geleceğinin herkesin yararına olmasını sağlayabiliriz.