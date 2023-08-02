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    Elveda Ürün Yönetimi - Merhaba Veri Ürün Liderliğiile@marcryan
    2,142 okumalar

    Elveda Ürün Yönetimi - Merhaba Veri Ürün Liderliği

    2023/08/02
    7m
    ile @marcryan 2,142 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Dijital çağda veriler şirketler için hayati önem taşıyor ve "veri ürünü liderliğini" ürünlerin üretimi, teslimatı ve iyileştirilmesinde yeni temel rol haline getiriyor. Çoğu zaman kullanım durumunda kilitli verilerle sonuçlanan geleneksel ürün yönetiminden veri ürünü liderliğine geçiş, verilerin daha geniş bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. Veri Ürünü Liderleri (DPL'ler), ihtiyaçları tahmin ederek ve verileri bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılandırarak veri mühendisliği ile müşteri kullanım durumları arasındaki boşluğu doldurur. Rollerdeki bu değişim, modern, veri odaklı kuruluşlar için çok önemlidir.
    featured image - Elveda Ürün Yönetimi - Merhaba Veri Ürün Liderliği
    management #management #data-products #product
    Marc Ryan HackerNoon profile picture

    @marcryan

    Marc Ryan

    Data Product guy with roots in research and analytics.

    Credibility

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