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    eBay'de Komplo: Rahatsız Edici Taciz, Takip ve Örtbas Destanıile@legalpdf

    eBay'de Komplo: Rahatsız Edici Taciz, Takip ve Örtbas Destanı

    2024/01/17 Yeni tarih
    6m
    ile @legalpdf
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    eBay yöneticileri, EcommerceBytes'a karşı taciz, gözdağı ve gözetim yöntemlerine başvurarak tüyler ürpertici bir kampanya başlattı. Kan davası, EcommerceBytes'ın eBay'in Amazon'a karşı açtığı davayı bildirmesinin ardından ortaya çıktı. Yöneticiler, EcommerceBytes'ın kurucusu Ina Steiner'ı "almak" için planlar yapan metinler alışverişinde bulundular. Komplo, Steiner'lara yönelik asılsız suçlamaları, bir GPS cihazı yerleştirmeyi ve evlerine rahatsız edici eşyalar göndermeyi içeriyordu. Şok edici taktikler arasında Steiners'ın adresinin açıklanması, istenmeyen eşyaların sipariş edilmesi ve faaliyetlerinin gözetlenmesi yer alıyordu. Yöneticiler, yalana, sahteciliğe başvurarak ve delilleri yok ederek eylemlerini gizlemek için büyük çaba harcadılar. İfşalar kurumsal intikamda karanlık bir sayfayı açığa çıkarıyor.
    featured image - eBay'de Komplo: Rahatsız Edici Taciz, Takip ve Örtbas Destanı
    tech-stories #usa-v-ebay #ebay-lawsuit
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