E-ticaret Kurucu Ortakları eBay Yöneticilerini Taciz Etti

11 Ocak 2024'te alınan ABD - eBay Mahkemesi Dosyası, . Bu dosyalamanın herhangi bir bölümüne atlayabilirsiniz . Bu 12'nin 2. kısmı. HackerNoon'un Yasal PDF Serisi Burada E-ticaretBayt Sayısı 11. Ina ve David Steiner Natick, Massachusetts'te yaşayan evli bir çiftti. Steiners, 1999'dan bu yana eBay de dahil olmak üzere e-ticaret şirketleri hakkında haber yapan bir web sitesi olan EcommerceBytes'ın kurucu ortağı oldu. Ina Steiner, EcommerceBytes'ın editörü ve muhabiriydi; David Steiner yayıncısı olarak görev yaptı. Okumaya Devam Edin. Buradan HackerNoon Yasal PDF Dizisi Hakkında: Size en önemli teknik ve bilgilendirici kamu malı dava dosyalarını sunuyoruz. 11 Ocak 2024'te alınan bu dava kamu malının bir parçasıdır. Mahkeme tarafından oluşturulan belgeler federal hükümetin eserleridir ve telif hakkı yasası uyarınca otomatik olarak kamu malı haline getirilir ve yasal kısıtlama olmaksızın paylaşılabilir. ecommercebytes.com'dan