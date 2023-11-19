Dolarsızlaştırma USD'nin Döviz Statüsünü Etkileyecek mi?
Çok uzun; OkumakJeopolitik çatışmalar ve ekonomik zorluklar dolarsızlaştırma endişelerini tetiklerken ABD doları eşi benzeri görülmemiş bir incelemeyle karşı karşıya kalıyor. Bolivya da dahil olmak üzere Güney Amerika ülkeleri ithalat ve ihracat için Çin renminbisine yöneliyor. Ülkeler varlıklarını çeşitlendirdikçe küresel bir altına hücum ortaya çıkıyor. BRIC ülkeleri doların hakimiyetine meydan okurken forex piyasaları bir savaş alanına dönüşüyor. Forex yatırımcıları, MetaQuotes'un analize yardımcı olan yeni raporlama özellikleri sayesinde dolarsızlaştırmanın manzara üzerindeki etkisini öngörmelidir. Doların belirsiz durumu gelişen forex dünyasında hakimiyet mücadelesini tetikliyor.