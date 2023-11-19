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    Dolarsızlaştırma USD'nin Döviz Statüsünü Etkileyecek mi?ile@dmytrospilka
    388 okumalar

    Dolarsızlaştırma USD'nin Döviz Statüsünü Etkileyecek mi?

    2023/11/19
    5m
    ile @dmytrospilka 388 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Jeopolitik çatışmalar ve ekonomik zorluklar dolarsızlaştırma endişelerini tetiklerken ABD doları eşi benzeri görülmemiş bir incelemeyle karşı karşıya kalıyor. Bolivya da dahil olmak üzere Güney Amerika ülkeleri ithalat ve ihracat için Çin renminbisine yöneliyor. Ülkeler varlıklarını çeşitlendirdikçe küresel bir altına hücum ortaya çıkıyor. BRIC ülkeleri doların hakimiyetine meydan okurken forex piyasaları bir savaş alanına dönüşüyor. Forex yatırımcıları, MetaQuotes'un analize yardımcı olan yeni raporlama özellikleri sayesinde dolarsızlaştırmanın manzara üzerindeki etkisini öngörmelidir. Doların belirsiz durumu gelişen forex dünyasında hakimiyet mücadelesini tetikliyor.
    featured image - Dolarsızlaştırma USD'nin Döviz Statüsünü Etkileyecek mi?
    tech-stories #de-dollarization #forex #us-dollar
    Dmytro Spilka HackerNoon profile picture

    @dmytrospilka

    Dmytro Spilka

    Dmytro is the founder of Solvid and Pridicto. Featured in Hackernoon, TechRadar and Entreprepreneur.

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