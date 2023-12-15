SeqGen: Dizi Oluşturma için Oluşturduğum Kütüphane
Çok uzun; OkumakBir dizi (gayri resmi olarak konuşursak), her bir öğenin üretiminin önceki öğeye/öğelere dayandığı bir dizi öğedir (çoğunlukla sayılar).
En temel örnek, pozitif tamsayılardan oluşan basit bir doğrusal dizidir; burada ilk öğe 0 ve sonraki öğe, önceki öğe artı birdir, böylece ikinci öğeyi birinciye bir ekleyerek elde edebiliriz ve üçüncüyü de elde edebiliriz. öğeyi ikinciye bir ekleyerek vb. Doğrusal dizi şu şekilde görünecektir: {0, 1, 2, 3, …, n}.