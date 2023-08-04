REST API Otomatik Testinde TypeScript ve JavaScript Karşılaştırması
Çok uzun; OkumakTypeScript, Node.js ekosisteminde paket olarak sunulan bir programlama dilidir.
Bu paketi kullanarak şunları yapabilirsiniz:
1. Projenizde kısa (mutlak) içe aktarmalar yapın.
2. İstek ve yanıt verileriniz için özel türler oluşturun.
3. Kodunuzda daha az sözdizimi hatası yapmak için IntelliSense ve tür denetimi özelliklerini kullanın.
Özel türler aynı zamanda yük verileriniz için bir belge görevi de görür; bunun için artık harici koleksiyonlarınıza/araçlarınıza bakmanıza gerek kalmayacak!