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    REST API Otomatik Testinde TypeScript ve JavaScript Karşılaştırmasıile@bormando
    1,518 okumalar

    REST API Otomatik Testinde TypeScript ve JavaScript Karşılaştırması

    2023/08/04
    6m
    ile @bormando 1,518 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    TypeScript, Node.js ekosisteminde paket olarak sunulan bir programlama dilidir. Bu paketi kullanarak şunları yapabilirsiniz: 1. Projenizde kısa (mutlak) içe aktarmalar yapın. 2. İstek ve yanıt verileriniz için özel türler oluşturun. 3. Kodunuzda daha az sözdizimi hatası yapmak için IntelliSense ve tür denetimi özelliklerini kullanın. Özel türler aynı zamanda yük verileriniz için bir belge görevi de görür; bunun için artık harici koleksiyonlarınıza/araçlarınıza bakmanıza gerek kalmayacak!
    featured image - REST API Otomatik Testinde TypeScript ve JavaScript Karşılaştırması
    programming #typescript #test-automation #jest
    Dmitrii Bormotov HackerNoon profile picture

    @bormando

    Dmitrii Bormotov

    Head of QA @ OttoFeller, speaker, mentor, contributor

    Credibility

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