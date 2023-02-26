Dijital Bağışıklık Sistemini ve CNAPP'ı Benimseyerek Bulutta Siber Dayanıklılık
Çok uzun; OkumakSiber dayanıklılık, siber kaynakları içeren sistemlerdeki olumsuz koşulları, stresleri, saldırıları veya uzlaşmaları öngörme, bunlara dayanma, bunlardan kurtulma ve bunlara uyum sağlama yeteneğidir. Dijital Bağışıklık Sistemleri, Bulutta Siber Dayanıklılık ve CNAPP son yıllarda ortaya çıkan siber güvenlik kavramlarıdır. Bu blog yazısı, bu üç siber güvenlik çerçevesi arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ve kuruluşların maksimum koruma için bunları neden birlikte kullanması gerektiğini analiz edecek.