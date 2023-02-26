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    Dijital Bağışıklık Sistemini ve CNAPP'ı Benimseyerek Bulutta Siber Dayanıklılıkile@z3nch4n
    868 okumalar

    Dijital Bağışıklık Sistemini ve CNAPP'ı Benimseyerek Bulutta Siber Dayanıklılık

    2023/02/26
    6m
    ile @z3nch4n 868 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Siber dayanıklılık, siber kaynakları içeren sistemlerdeki olumsuz koşulları, stresleri, saldırıları veya uzlaşmaları öngörme, bunlara dayanma, bunlardan kurtulma ve bunlara uyum sağlama yeteneğidir. Dijital Bağışıklık Sistemleri, Bulutta Siber Dayanıklılık ve CNAPP son yıllarda ortaya çıkan siber güvenlik kavramlarıdır. Bu blog yazısı, bu üç siber güvenlik çerçevesi arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ve kuruluşların maksimum koruma için bunları neden birlikte kullanması gerektiğini analiz edecek.
    featured image - Dijital Bağışıklık Sistemini ve CNAPP'ı Benimseyerek Bulutta Siber Dayanıklılık
    Cyber style robot under attack but being calm via HackerNoon AI Image Generator
    cybersecurity #cybersecurity #cnaap #security
    Zen Chan HackerNoon profile picture

    @z3nch4n

    Zen Chan

    Interested in Infosec & Biohacking. Security Architect by profession. Love reading and running.

    Credibility

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