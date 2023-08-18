Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Diablo 4 Öldü ve Blizzard'ın Asla Bir Planı Olmadıile@playerauctions
    25,143 okumalar

    Diablo 4 Öldü ve Blizzard'ın Asla Bir Planı Olmadı

    2023/08/18
    4m
    ile @playerauctions 25,143 okumalar
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    Çok uzun; Okumak

    Diablo 4, oyuncu sayısı rakamları açısından ölü. Bunun nedeni, barebone oyun sonu öğelendirme sistemi ve aşırı cimri BattlePass para kazanmadır.
    featured image - Diablo 4 Öldü ve Blizzard'ın Asla Bir Planı Olmadı
    gaming #gaming #blizzard #diablo-4 #arpg
    Player Auctions HackerNoon profile picture

    @playerauctions

    Player Auctions

    PlayerAuctions provides a secure player-to-player trading experience for buyers and sellers of online gaming products.

    Credibility

    react to story with heart
    Player Auctions HackerNoon profile picture
    by Player Auctions @playerauctions.PlayerAuctions provides a secure player-to-player trading experience for buyers and sellers of online gaming products.
    Read my stories
    Brave-G

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    E-ticarette Kullanıcı Erişilebilirliğini Odaklama, Yılın Startup'ları Adayı Meetanshi ile Röportaj
    Published at Nov 30, 2023 by ishivbhadrasinh #soty-2023
    Article Thumbnail
    Tips For Evergreen & Organic Traffic Generating Articles
    Published at Jan 30, 2019 by jare #seo
    Article Thumbnail
    Sıfır Gün'ün Etkisi: Bir Sonraki Hamleniz Nedir?
    Published at Dec 01, 2023 by chrisray #cybersecurity
    Article Thumbnail
    Fırsat Akımları: Elektrikli Araç Endüstrisindeki İş Fırsatlarını Yönlendirmek
    Published at Nov 30, 2023 by jwolinsky #tech-careers
    L O A D I N G
    . . . comments & more!