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    Başkaları Craig Wright'ın Satoshi Nakamoto Olması Hakkında Ne Düşünüyor?ile@spfreaks
    2,079 okumalar

    Başkaları Craig Wright'ın Satoshi Nakamoto Olması Hakkında Ne Düşünüyor?

    2023/12/24
    11m
    ile @spfreaks 2,079 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Craig Wright hakkında Bitcoin meraklılarından ve son 15 yılda Bitcoin mucidi özentimizle karşılaşan diğer orijinal gangsterlerden derlenen en güzel alıntılar.
    featured image - Başkaları Craig Wright'ın Satoshi Nakamoto Olması Hakkında Ne Düşünüyor?
    web3 #bitcoin #craig-wright #fraud
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    @spfreaks

    MyLegacyKit

    Sniper in the backyard of Bitcoin.

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

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