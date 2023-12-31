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    Aptible'ın DevOps Yazma Yarışması: 4. Turun Kazananları Açıklandı!ile@hackernooncontests
    574 okumalar

    Aptible'ın DevOps Yazma Yarışması: 4. Turun Kazananları Açıklandı!

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    Çok uzun; Okumak

    İşte 4. Tur finalistlerinin listesi: DevOps Perspektifinden Teknik Borç Nasıl Satılır? @goal23 tarafından. @emmanuelohaba'nın İlk Güvenli Konteynerli Uygulamanızı Dağıtmaya Aptible'ı Kullanmaya Başlayın. Monolitten Mikro Hizmetlere Olağanüstü Geçiş - @induction tarafından Yapay Zeka Odaklı DevOps ile Güçlendiriliyor. K8'in GitOps Deponuzu Geniş Ölçekte Nasıl Yapılandırabilirsiniz [Bölüm 1] Yazan: @sturgelose. AWS Lambda'da Sunucusuz NestJS Otomasyonu @elegantly tarafından. Ağ İletişimi: NetDevOps'ta pyATS Ne Kadar Yararlıdır? @verlainedevnet tarafından. PaaS: Aptible ve Heroku, @aahil tarafından. Afiyet olsun: @z3nch4n tarafından yazılan Lezzetli Bir Fırın Hikayesiyle CI/CD ve DevSecOps'a Giriş. Choreo'da Spring Boot: @jaadds tarafından bir Veritabanına Bağlanma. Telekomun Yapay Zeka Devrimi: Tahmine Dayalı Analitik, CI/CD İşlem Hatlarını Nasıl Optimize Ediyor? Yazan: @pavanai.
    featured image - Aptible'ın DevOps Yazma Yarışması: 4. Turun Kazananları Açıklandı!
    cloud #devops #aptible #hackernoon
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