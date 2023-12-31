Aptible'ın DevOps Yazma Yarışması: 4. Turun Kazananları Açıklandı!
Çok uzun; Okumakİşte 4. Tur finalistlerinin listesi:
DevOps Perspektifinden Teknik Borç Nasıl Satılır? @goal23 tarafından.
@emmanuelohaba'nın İlk Güvenli Konteynerli Uygulamanızı Dağıtmaya Aptible'ı Kullanmaya Başlayın.
Monolitten Mikro Hizmetlere Olağanüstü Geçiş - @induction tarafından Yapay Zeka Odaklı DevOps ile Güçlendiriliyor.
K8'in GitOps Deponuzu Geniş Ölçekte Nasıl Yapılandırabilirsiniz [Bölüm 1] Yazan: @sturgelose.
AWS Lambda'da Sunucusuz NestJS Otomasyonu @elegantly tarafından.
Ağ İletişimi: NetDevOps'ta pyATS Ne Kadar Yararlıdır? @verlainedevnet tarafından.
PaaS: Aptible ve Heroku, @aahil tarafından.
Afiyet olsun: @z3nch4n tarafından yazılan Lezzetli Bir Fırın Hikayesiyle CI/CD ve DevSecOps'a Giriş.
Choreo'da Spring Boot: @jaadds tarafından bir Veritabanına Bağlanma.
Telekomun Yapay Zeka Devrimi: Tahmine Dayalı Analitik, CI/CD İşlem Hatlarını Nasıl Optimize Ediyor? Yazan: @pavanai.