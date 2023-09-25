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    DevOps Yazma Yarışması: 1. Tur Sonuçları Açıklandı!ile@hackernooncontests
    568 okumalar

    DevOps Yazma Yarışması: 1. Tur Sonuçları Açıklandı!

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    Çok uzun; Okumak

    İşte 1. Tur finalistlerinin listesi: JWT ve Azure AD Kimlik Doğrulaması: Onlarla Nasıl Evlenirsiniz? @fmira21 tarafından Aldatmacanın Ötesinde: Eski Altyapıda DevOps'un Gerçek Dünyadaki Zorlukları by @feranmiadeyinka Container Orchestration Smackdown: Kubernetes, Docker Swarm ve Nomad by @emmanuelohaba Aptible by @wise4rmgod'da MongoDB ile Ölçeklenebilir ve Güvenli Node.js REST API'sinin Dağıtılması DevOps'un Benimsenmesinde Kültürel Zorluklar ve Bunların Üstesinden Gelme Yolları Yazan: @ezikielemmanuel IaaS Dağıtımlarında Güvenlik Konuları by @lonewolf PaaS'ta Entegrasyon Zorlukları ve Çözümleri by @innocentchuks Sunucusuz Bilgi İşlemin PaaS ve IaaS'nin Benimsenmesi Üzerindeki Etkisi by @ivyhackwell Kubernetes'te Mavi-Yeşil Dağıtımlarla Verimli Uygulama Güncellemeleri by @dylanmich

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    cloud #devops #hackernoon-top-story
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