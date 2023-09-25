DevOps Yazma Yarışması: 1. Tur Sonuçları Açıklandı!

Çok uzun; Okumak
İşte 1. Tur finalistlerinin listesi:
JWT ve Azure AD Kimlik Doğrulaması: Onlarla Nasıl Evlenirsiniz? @fmira21 tarafından
Aldatmacanın Ötesinde: Eski Altyapıda DevOps'un Gerçek Dünyadaki Zorlukları by @feranmiadeyinka
Container Orchestration Smackdown: Kubernetes, Docker Swarm ve Nomad by @emmanuelohaba
Aptible by @wise4rmgod'da MongoDB ile Ölçeklenebilir ve Güvenli Node.js REST API'sinin Dağıtılması
DevOps'un Benimsenmesinde Kültürel Zorluklar ve Bunların Üstesinden Gelme Yolları Yazan: @ezikielemmanuel
IaaS Dağıtımlarında Güvenlik Konuları by @lonewolf
PaaS'ta Entegrasyon Zorlukları ve Çözümleri by @innocentchuks
Sunucusuz Bilgi İşlemin PaaS ve IaaS'nin Benimsenmesi Üzerindeki Etkisi by @ivyhackwell
Kubernetes'te Mavi-Yeşil Dağıtımlarla Verimli Uygulama Güncellemeleri by @dylanmich