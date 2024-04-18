DePIN Dünyanın En Köklü Endüstrileriyle Mücadele Ediyor









Dünyamızın son birkaç on yılda hızla değiştiği bir sır değil. Değişmeyen şey, endüstrilerin seçilmiş birkaç kuruluşun hakimiyeti altında olmasıdır. Aslında, güç kümelenmelerinin sonuçta inovasyonun bastırılmasına ve ilgili pazarlarda rekabetin azalmasına yol açmasıyla durumun her geçen yıl daha da kötüleştiğini iddia edebilirsiniz.





Merkezi olmayan fiziksel altyapı ağları (DePIN'ler), aşağıdaki gibi projelerle bu paradigmaya heyecan verici bir alternatif sunuyor: DIMO Geleneksel olarak duvarlarla çevrili alanlara açık kaynaklı çözümlerle hücuma öncülük ediyoruz.





Merkezi olmayan sorun çözmenin faydalarına dalmadan önce, öncelikle bu şirketlerin ve kurumların pazardaki emsalleri üzerindeki hakimiyetinin boyutunu anlamamız gerekiyor.

Yerleşik Endüstrilerin Aşılmaz Çekirdeği

Yüksek hızlı internetin ve yaygın dijital bağlantının gelişiyle çalışma şeklimiz büyük ölçüde değişti. Ancak modern metodolojilere yapılan bu değişime rağmen, asırlık güç dinamikleri sağlam bir şekilde yerinde kalıyor.





Örneğin araç paylaşımı şirketlerini ele alalım. Başlangıçları, araç sahiplerini özgürleştirmeyi ve güçlendirmeyi, onlara araçlarından para kazanma ve kendi patronları olma özgürlüğünü vermeyi amaçlıyordu. Aslında olan şey, taksi ücretlerinin yerel taksi işletmelerini devre dışı bırakması ve bir avuç yeni merkezi teknoloji devi yaratmasıydı.





Araç paylaşımı durumu köklü bir endüstrinin yalnızca bir örneğidir. Aralarından seçim yapabileceğimiz daha pek çok şey var:

Sayısız kişi ve işletme kritik telekom hizmetlerine güveniyor, ancak yalnızca az sayıda şirket temel altyapıyı işletme eğiliminde. AT&T ve Vodafone bu sektördeki en büyük 10 satın almanın 5'ini tek başına oluşturuyor. Mannesman'ın 183 milyar dolara satın alınması tüm sektörlerde en yüksek değer elde etme rekorunu elinde tutuyor.

tüm sektörlerde en yüksek değer elde etme rekorunu elinde tutuyor. Enerji sektörü köklü şirketlerle dolu. Suudi Aramco'nun 2 trilyon dolarlık piyasa değeri ağırlıklı olarak yazılım ve teknoloji şirketlerinin yer aldığı listede 4. sıraya yerleşti. Çin'in Sinopec'i bildirdi 453 milyar dolar gelir En büyük enerji sağlayıcıları çoğunlukla kendi bölgelerinde düzenlenmiş tekeller olarak faaliyet gösteriyor ve ilgili hükümetlerle yakından bağlantılı olabiliyorlar.

ağırlıklı olarak yazılım ve teknoloji şirketlerinin yer aldığı listede 4. sıraya yerleşti. Çin'in Sinopec'i bildirdi En büyük enerji sağlayıcıları çoğunlukla kendi bölgelerinde düzenlenmiş tekeller olarak faaliyet gösteriyor ve ilgili hükümetlerle yakından bağlantılı olabiliyorlar. Bulut depolama için gereken altyapı, internet bilgilerinin büyük bölümünü etkili bir şekilde güvence altına alan bir avuç oyuncunun, şirketlerin hakimiyetinde giderek artıyor. 2022 yılında tahmin ediliyordu Bulut altyapısı harcamalarının %65'i Microsoft Azure, Google Cloud ve Amazon Web Services'e yönlendirildi; ikincisi %32'lik devasa bir pazar payına sahipti.





Eldeki endüstri ne olursa olsun, her iş modeli boyunca tekrar eden tek bir sabit vardır. Veriler Amazon, Google ve Facebook gibi şirketler tarafından giderek daha fazla depolanıyor, istifleniyor ve ziyafet çekiyor.









Veriler, modern ekonomideki her şirket için değerli bir kaynak olan dijital petrole benzer. Bununla birlikte, birçok yüksek profilli sızıntı ve hacklemenin ve hatta Uber'in yakın zamanda 10 milyon Euro'luk AB para cezası kişisel verilerin işlenmesi her zaman büyük bir şirketin en yüksek önceliği değildir.





Klasik atasözü artık her zamankinden daha doğru: Ürüne para ödemiyorsanız, ürün sizsiniz.





En kötü yanı, muhtemelen aynı anda hem ödeme yapıyor hem de kullanılıyor olmanızdır.

Büyük Yerleşik Sistemlerin Yapısal Zorlukları

Bu tür köklü endüstrileri yöneten devasa devlerin büyüklüğü, yeni hizmetlerin rekabet etmesini ve pazar payını geri almasını zorlaştırıyor. Rakiplerinin erişemediği pozisyonlarının etrafında etkili bir şekilde para hendekleri oluşturuyorlar.





Ancak bu tür operasyonları yürütmek inanılmaz derecede pahalı olduğundan boyutları bir engel olabilir. Rotasını değiştirmek isteyen dev bir gemi gibi, büyük bir şirket olarak taktik değiştirmek de yavaş ve enerji yoğun olabilir. Tüm büyük endüstrilerde sürekli birleşme ve satın almalar görmemiz şaşırtıcı değil.





Perspektife koymak gerekirse, eğer gerçek dünyadaki acil bir sorunu çözmek için en parlak fikriniz olsaydı, milyarlarca olmasa da hâlâ milyonlara, hatta ön sermayeye ihtiyacınız olurdu. Faaliyete geçtiğinizde, işinizi yürütmek için ihtiyaç duyacağınız harcama miktarı, gelirinizi agresif bir şekilde tüketecektir. Daha sonra, kendilerini hızlı ilerlemeye yönelik çözümler olarak sunan karmaşık birleşme ve satın almalarla birlikte yenilik yapmak ve sektördeki değişikliklere tepki vermek uzun zaman alıyor. Ve tüm bunlar devasa, merkezi, tek bir başarısızlık noktasına dönüşme riskiyle karşı karşıya.





Derinlemesine yerleşik ve merkezileştirilmiş sistemler, ne kadar güçlü ve kudretli olursa olsun, hızla değişen dünyamızda gerçek dünya sorunlarını çözmek için en iyi çözüm olmayabilir.

DePIN'ler Sorunları Verimli ve Esnek Bir Şekilde Nasıl Ele Alıyor?

DePIN'ler, yeni operasyonel ve parasal stratejileri sayesinde, sorun çözme konusunda geniş ölçekte yenilikçi bir yaklaşım önermektedir. Böyle projeler böyle DIMO fiziksel konumları veya maddi imkanları ne olursa olsun on binlerce katılımcıya ulaştı.





En basit biçimiyle DePIN'ler, dünyanın dört bir yanından katkıda bulunanların niyetlerini aynı hizaya getirmelerine ve profesyonelliklerini ve ekipmanlarının çalışma süresini garanti altına almak için şeffaf parasal teşviklerle gerçek dünyadaki sorunları çözmeye odaklanmalarına olanak tanır. Görünüşte ulaşılması zor olan endüstrilerdeki sorunların üstesinden gelmek için büyüleyici bir aşağıdan yukarıya yaklaşım.





DePIN'ler, bir yönetim kurulunun imza atması nedeniyle değil, çözüme ihtiyaç duyan kişilerin kendileri için en önemli olan şey için doğru olanı yapması nedeniyle tam olarak olmaları gereken yere vararak ekstra çaba harcıyor. DePIN, yerel ortamlarına fırsatlar ve çözümler getirenleri güçlendirir.



Doğru şekilde oluşturulduğunda DePIN'ler verimli ve esnek hale gelir:

Tek nokta başarısızlık riski, sermayenin, donanımın ve yönetişimin merkezden uzaklaştırılması yoluyla ortadan kaldırılır.

Değerli veriler kriptografik olarak güvence altına alınabilir ve yedekli, dağıtılmış bir şekilde saklanabilir.

Kurumsal bürokrasi eksikliği, hızlı inovasyona ve sektördeki gelişmelere daha hızlı tepki verilmesine olanak tanıyor.

Yeni altyapının kurulumunu finanse etmek için gereken sermaye harcaması, çok çeşitli topluluk üyeleri arasında paylaştırılıyor.

Projenin nihai başarısı tüm proje katılımcıları arasında doğrudan ve şeffaf bir şekilde paylaşılır.





DePIN'ler, ortak ilgi alanlarına sahip küresel insan topluluklarını koordine ederek köklü endüstrilere giden yeni yolların kilidini açar. İlk raporlar, DePIN modeline dayalı 3,5 trilyon dolarlık bir endüstri fırsatını vurguluyor. Analitik firması Messari, bakış açılarını bir adım daha ileriye taşıyarak şu öneride bulunuyor: volan etkisi önümüzdeki yirmi yıl içinde GSYİH'da 10 ila 100 trilyon ABD Doları arasında bir artış sağlanması.





DePIN'ler İş Başında

İnovasyon için hazırlanan potansiyel kullanım durumlarının listesi çok geniştir ve birçok önemli DePIN projesi yenilikçi ilerlemeleriyle ilerlemektedir.

Mobil öncelikli uygulamalardan küçük form faktörlü sensör ekipmanlarına, çatı üstü anten kurulumlarına ve merkezi olmayan bilgi işlem çözümlerine kadar, bu ağların arz tarafındaki fiziksel özellikleri, çözmeyi hedefledikleri sorunlar kadar geniştir.





GEODNET dünyanın en büyük merkezi olmayan gerçek zamanlı kinematik (RTK) ağını kurmayı hedefliyor. Bunu yaparak, modern cihazlarımız ve endüstriyel uygulamalarımız için gereken santimetre düzeyinde doğruluğu sağlayarak uydu coğrafi konumlandırma kalitesini büyük ölçüde artırabilirler.

Kırsal internet bağlantısı, ihmal edilmesine rağmen büyük telekomünikasyon oyuncuları tarafından sıklıkla gözden kaçırılan önemli bir sorundur ve bölgeleri ciddi ekonomik dezavantajlarla karşı karşıya bırakır. Wikript eşler arası bant genişliği paylaşımı çözümüyle son kilometre bağlantısı sorununu çözüyor.

PowerPod Merkezi olmayan EV şarj istasyonları ağı aracılığıyla elektrikli araçların daha fazla benimsenmesini teşvik ediyor. İstasyon sahipleri ekipmanlarından para kazanabilir ve şarj cihazlarını diğer araç sahiplerine kiralayarak ödüllendirilebilirler.

Büyüyen VPN pazarı çevrimiçi gizliliğe duyulan ihtiyacı gösteriyor ancak pratikte bu, verileri bir merkezi hizmetten diğerine aktarmaktan başka bir şey değil. ATOR Protokolü herkesin kullanabileceği, kriptografik açıdan güvenli, merkezi olmayan bir yönlendirme katmanı oluşturarak internet gizliliğiyle mücadele ediyor.



NATIX dünyanın yapay zeka destekli, kitle kaynaklı dijital ikizine öncülük ediyor. Akıllı kameralardan toplanan veriler, yeni bir gelişmiş akıllı şehir ve mobilite uygulamaları dalgasına öncülük ediyor.





Bunlar, DePIN alanındaki çeşitli sektörlerde kaydedilen ilerlemenin yalnızca birkaç spesifik örneğidir ve her biri farklı bir kullanıcı kişiliğine göre uyarlanmıştır. Ancak tüm coğrafyalar ve demografik özellikler arasında evrensel görünen bir sektör var: Otomotiv sektörü.



DIMO'nun Araç Veri Sorununa Çözümü

Bu makalede değinilen tüm endüstriler arasında otomotiv sektörü inanılmaz derecede silolanmış veri uygulamalarına sahiptir. Günümüz araçlarımızdaki bilgi ve ölçüm zenginliğine rağmen, bu endüstri, üreticileri ve hizmet sağlayıcıları tarafından herkesin bildiği gibi çitlerle çevrilidir. Sonuç olarak, otomobil endüstrisinin mevcut durumu, otomobil sahiplerinin erişebileceği ortak bir uygulama mağazasının bulunmadığı, akıllı telefon öncesi döneme bir şekilde benziyor.





DIMO Bu pazarı sonuna kadar açmaya kendini adamıştır ve ağına eklenen 75.000'den fazla araçla merkezi olmayan topluluğu, gerçek zamanlı araç verileri için değerli bir kullanım örneği oluşturma yolunda ilerlemektedir. DIMO'lar açık geliştirici platformu yazılım kodlayıcıları için olduğu kadar donanım geliştiricileri için de aynı derecede hoş karşılanır. Otomotiv endüstrisi inovasyona hazırdır ve yeni, markadan bağımsız uygulamalardan büyük ölçüde faydalanabilir.





Böylesine açık bir platformun şeffaflığı, dünyanın her yerindeki araç sahiplerine fayda sağlayacaktır. Araç sahipleri, ilk satın alımlarının ötesinde sigorta, bakım, tescil ve finansman gibi otomobille ilgili hizmetlere yılda binlerce dolar harcamaya devam ediyor. Ancak akülerinin sağlığı veya araçlarının piyasa değeri gibi ölçümler söz konusu olduğunda sayısız sürücü bilgisiz kalıyor. Beklenmedik sorunlar ortaya çıktığında, genellikle maliyetli ve anlaşılması zor mekanik tekliflerin insafına kalırlar.





DIMO'nun basit tak ve çalıştır çözümü tahmine dayalı çalışmayı ortadan kaldırarak araç sahiplerinin araçlarının değerli ve bilgilendirici otomotiv verileriyle doğrudan temas kurmasını sağlar. Bunu yaparken, DIMO destekli arabaların sürücülerini büyüyen bir ekosistemle eşleştirerek dikkate değer bir ağ oluşturuyorlar. hizmet ortakları .









DIMO'nun Tableland ile ortaklığı, küresel ve şeffaf bir ortamın yaratılmasına ve sürdürülmesine olanak sağlamıştır. araç veri listesi . Böyle bir halka açık veri seti, açık geliştirici platformu için önemlidir çünkü onlara DIMO onaylı üreticiler tarafından kaydedilen ve bakımı yapılan gerekli araç tanımlarını sağlar.





Açık inovasyonun bir başka örneği de DIMO'nun Streamr ile yaptığı işbirliğidir. Hava Durumu Yangın Hortumu sponsorlu yayın, DIMO'nun binlerce bağlantılı otomobilinden alınan gerçek zamanlı çevre bilgilerinden yararlanıyor. Sıcaklık, barometrik basınç ve diğer verilere, projeleri için hava durumu verilerine ihtiyaç duyan uygulama ve web sitesi geliştiricileri kolayca erişebilir.





Ağın genişletilmesi projenin ön yüklemesi ile sağlandı. $DIMO jetonu Polygon blok zincirinde barındırılan bir kripto para birimidir. Token, ağın 75.000 bağlı araca ilerlemesine yardımcı olan mali teşvik görevi görüyor. Ağa araç verileriyle katkıda bulunan sürücüler, sadakat puanları veya havayolu milleri toplamaya benzer şekilde ödüller kazanabiliyor.

Yeni Bir Dönem Bekliyor

DePIN'in güzelliği, herkesin günlük alışkanlıklarını ve rutinlerini çok az veya hiç aksatmadan kendi seçim ağına katılıp katkıda bulunabilmesidir. DIMO da farklı değil ve araç sahiplerinin DePIN'i keşfetmesine yönelik giriş engeli neredeyse yok.





Eğer arabanız yapabiliyorsa bir uygulamaya bağlanma Tesla, FordPass veya My BMW gibi bir şey kullanıyorsanız, onu DIMO ağına sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz. Alternatif olarak DIMO'nun uygun fiyatlı tak ve çalıştır özelliği Makaron Modül, tarihi 2008'e kadar uzanan otomobillerle çalışabilir.









DePIN sıradan insanlara güç dengesini yeniden sağlama fırsatı sunuyor. Öyleyse neden bugün yardım etmiyorsunuz? DIMO topluluğuna katılma ve bağlantılı otomobillerin heyecan verici yeni çağına girerken verilerinize sahip olduğunuz için ödüllendirilin.









Serbest Teknik Yazar olarak Jason Glynn, işletme sahiplerinin ve proje kurucularının karmaşık konuları ilgi çekici hikayelere ve eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Çalışmalarının daha fazlasını görmek için şu adrese göz atın: <https://jason-glynn.medium.com/ ](https://jason-glynn.medium.com/)

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