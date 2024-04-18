DePIN Dünyanın En Köklü Endüstrileriyle Mücadele Ediyor

Dünyamızın son birkaç on yılda hızla değiştiği bir sır değil. Değişmeyen şey, endüstrilerin seçilmiş birkaç kuruluşun hakimiyeti altında olmasıdır. Aslında, güç kümelenmelerinin sonuçta inovasyonun bastırılmasına ve ilgili pazarlarda rekabetin azalmasına yol açmasıyla durumun her geçen yıl daha da kötüleştiğini iddia edebilirsiniz.
Merkezi olmayan fiziksel altyapı ağları (DePIN'ler), aşağıdaki gibi projelerle bu paradigmaya heyecan verici bir alternatif sunuyor:
Merkezi olmayan sorun çözmenin faydalarına dalmadan önce, öncelikle bu şirketlerin ve kurumların pazardaki emsalleri üzerindeki hakimiyetinin boyutunu anlamamız gerekiyor.
Yüksek hızlı internetin ve yaygın dijital bağlantının gelişiyle çalışma şeklimiz büyük ölçüde değişti. Ancak modern metodolojilere yapılan bu değişime rağmen, asırlık güç dinamikleri sağlam bir şekilde yerinde kalıyor.
Örneğin araç paylaşımı şirketlerini ele alalım. Başlangıçları, araç sahiplerini özgürleştirmeyi ve güçlendirmeyi, onlara araçlarından para kazanma ve kendi patronları olma özgürlüğünü vermeyi amaçlıyordu. Aslında olan şey, taksi ücretlerinin yerel taksi işletmelerini devre dışı bırakması ve bir avuç yeni merkezi teknoloji devi yaratmasıydı.
Araç paylaşımı durumu köklü bir endüstrinin yalnızca bir örneğidir. Aralarından seçim yapabileceğimiz daha pek çok şey var:
Eldeki endüstri ne olursa olsun, her iş modeli boyunca tekrar eden tek bir sabit vardır. Veriler Amazon, Google ve Facebook gibi şirketler tarafından giderek daha fazla depolanıyor, istifleniyor ve ziyafet çekiyor.
Veriler, modern ekonomideki her şirket için değerli bir kaynak olan dijital petrole benzer. Bununla birlikte, birçok yüksek profilli sızıntı ve hacklemenin ve hatta Uber'in
Klasik atasözü artık her zamankinden daha doğru: Ürüne para ödemiyorsanız, ürün sizsiniz.
En kötü yanı, muhtemelen aynı anda hem ödeme yapıyor hem de kullanılıyor olmanızdır.
Bu tür köklü endüstrileri yöneten devasa devlerin büyüklüğü, yeni hizmetlerin rekabet etmesini ve pazar payını geri almasını zorlaştırıyor. Rakiplerinin erişemediği pozisyonlarının etrafında etkili bir şekilde para hendekleri oluşturuyorlar.
Ancak bu tür operasyonları yürütmek inanılmaz derecede pahalı olduğundan boyutları bir engel olabilir. Rotasını değiştirmek isteyen dev bir gemi gibi, büyük bir şirket olarak taktik değiştirmek de yavaş ve enerji yoğun olabilir. Tüm büyük endüstrilerde sürekli birleşme ve satın almalar görmemiz şaşırtıcı değil.
Perspektife koymak gerekirse, eğer gerçek dünyadaki acil bir sorunu çözmek için en parlak fikriniz olsaydı, milyarlarca olmasa da hâlâ milyonlara, hatta ön sermayeye ihtiyacınız olurdu. Faaliyete geçtiğinizde, işinizi yürütmek için ihtiyaç duyacağınız harcama miktarı, gelirinizi agresif bir şekilde tüketecektir. Daha sonra, kendilerini hızlı ilerlemeye yönelik çözümler olarak sunan karmaşık birleşme ve satın almalarla birlikte yenilik yapmak ve sektördeki değişikliklere tepki vermek uzun zaman alıyor. Ve tüm bunlar devasa, merkezi, tek bir başarısızlık noktasına dönüşme riskiyle karşı karşıya.
Derinlemesine yerleşik ve merkezileştirilmiş sistemler, ne kadar güçlü ve kudretli olursa olsun, hızla değişen dünyamızda gerçek dünya sorunlarını çözmek için en iyi çözüm olmayabilir.
DePIN'ler, yeni operasyonel ve parasal stratejileri sayesinde, sorun çözme konusunda geniş ölçekte yenilikçi bir yaklaşım önermektedir. Böyle projeler böyle
En basit biçimiyle DePIN'ler, dünyanın dört bir yanından katkıda bulunanların niyetlerini aynı hizaya getirmelerine ve profesyonelliklerini ve ekipmanlarının çalışma süresini garanti altına almak için şeffaf parasal teşviklerle gerçek dünyadaki sorunları çözmeye odaklanmalarına olanak tanır. Görünüşte ulaşılması zor olan endüstrilerdeki sorunların üstesinden gelmek için büyüleyici bir aşağıdan yukarıya yaklaşım.
DePIN'ler, bir yönetim kurulunun imza atması nedeniyle değil, çözüme ihtiyaç duyan kişilerin kendileri için en önemli olan şey için doğru olanı yapması nedeniyle tam olarak olmaları gereken yere vararak ekstra çaba harcıyor. DePIN, yerel ortamlarına fırsatlar ve çözümler getirenleri güçlendirir.
Doğru şekilde oluşturulduğunda DePIN'ler verimli ve esnek hale gelir:
DePIN'ler, ortak ilgi alanlarına sahip küresel insan topluluklarını koordine ederek köklü endüstrilere giden yeni yolların kilidini açar. İlk raporlar, DePIN modeline dayalı 3,5 trilyon dolarlık bir endüstri fırsatını vurguluyor. Analitik firması Messari, bakış açılarını bir adım daha ileriye taşıyarak şu öneride bulunuyor:
İnovasyon için hazırlanan potansiyel kullanım durumlarının listesi çok geniştir ve birçok önemli DePIN projesi yenilikçi ilerlemeleriyle ilerlemektedir.
Mobil öncelikli uygulamalardan küçük form faktörlü sensör ekipmanlarına, çatı üstü anten kurulumlarına ve merkezi olmayan bilgi işlem çözümlerine kadar, bu ağların arz tarafındaki fiziksel özellikleri, çözmeyi hedefledikleri sorunlar kadar geniştir.
Kırsal internet bağlantısı, ihmal edilmesine rağmen büyük telekomünikasyon oyuncuları tarafından sıklıkla gözden kaçırılan önemli bir sorundur ve bölgeleri ciddi ekonomik dezavantajlarla karşı karşıya bırakır.
Büyüyen VPN pazarı çevrimiçi gizliliğe duyulan ihtiyacı gösteriyor ancak pratikte bu, verileri bir merkezi hizmetten diğerine aktarmaktan başka bir şey değil.
Bunlar, DePIN alanındaki çeşitli sektörlerde kaydedilen ilerlemenin yalnızca birkaç spesifik örneğidir ve her biri farklı bir kullanıcı kişiliğine göre uyarlanmıştır. Ancak tüm coğrafyalar ve demografik özellikler arasında evrensel görünen bir sektör var: Otomotiv sektörü.
Bu makalede değinilen tüm endüstriler arasında otomotiv sektörü inanılmaz derecede silolanmış veri uygulamalarına sahiptir. Günümüz araçlarımızdaki bilgi ve ölçüm zenginliğine rağmen, bu endüstri, üreticileri ve hizmet sağlayıcıları tarafından herkesin bildiği gibi çitlerle çevrilidir. Sonuç olarak, otomobil endüstrisinin mevcut durumu, otomobil sahiplerinin erişebileceği ortak bir uygulama mağazasının bulunmadığı, akıllı telefon öncesi döneme bir şekilde benziyor.
Böylesine açık bir platformun şeffaflığı, dünyanın her yerindeki araç sahiplerine fayda sağlayacaktır. Araç sahipleri, ilk satın alımlarının ötesinde sigorta, bakım, tescil ve finansman gibi otomobille ilgili hizmetlere yılda binlerce dolar harcamaya devam ediyor. Ancak akülerinin sağlığı veya araçlarının piyasa değeri gibi ölçümler söz konusu olduğunda sayısız sürücü bilgisiz kalıyor. Beklenmedik sorunlar ortaya çıktığında, genellikle maliyetli ve anlaşılması zor mekanik tekliflerin insafına kalırlar.
DIMO'nun basit tak ve çalıştır çözümü tahmine dayalı çalışmayı ortadan kaldırarak araç sahiplerinin araçlarının değerli ve bilgilendirici otomotiv verileriyle doğrudan temas kurmasını sağlar. Bunu yaparken, DIMO destekli arabaların sürücülerini büyüyen bir ekosistemle eşleştirerek dikkate değer bir ağ oluşturuyorlar.
DIMO'nun Tableland ile ortaklığı, küresel ve şeffaf bir ortamın yaratılmasına ve sürdürülmesine olanak sağlamıştır.
Açık inovasyonun bir başka örneği de DIMO'nun Streamr ile yaptığı işbirliğidir.
Ağın genişletilmesi projenin ön yüklemesi ile sağlandı.
DePIN'in güzelliği, herkesin günlük alışkanlıklarını ve rutinlerini çok az veya hiç aksatmadan kendi seçim ağına katılıp katkıda bulunabilmesidir. DIMO da farklı değil ve araç sahiplerinin DePIN'i keşfetmesine yönelik giriş engeli neredeyse yok.
Eğer arabanız yapabiliyorsa
DePIN sıradan insanlara güç dengesini yeniden sağlama fırsatı sunuyor. Öyleyse neden bugün yardım etmiyorsunuz?
Serbest Teknik Yazar olarak Jason Glynn, işletme sahiplerinin ve proje kurucularının karmaşık konuları ilgi çekici hikayelere ve eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Çalışmalarının daha fazlasını görmek için şu adrese göz atın: <https://jason-glynn.medium.com/ ](https://jason-glynn.medium.com/)
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