People Mentioned

İlk olarak David Brooks tarafından Şubat 2013'te The New York Times'da ortaya atılan dataizm kavramı, Steve Lohr'un "Data-ism" (2015) adlı kitabı ve Yuval Noah Harari'nin "Homo Deus: A Brief History of Tomorrow" (Homo Deus: A Brief History of Tomorrow) adlı kitabı gibi çalışmalarla ivme kazandı ( 2016). Ortaya çıkan bu eğilim, verilerin toplumun, kültürün ve hatta maneviyatın geleceğini şekillendirmede benzeri görülmemiş bir öneme sahip olduğunu öne sürüyor.