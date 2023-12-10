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    Craig Wright, Satoshi Nakamoto'durile@mrfireside
    33,048 okumalar

    Craig Wright, Satoshi Nakamoto'dur

    2023/12/10
    7m
    ile @mrfireside 33,048 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Bu makale Craig Wright'ın Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto olup olmadığı konusundaki tartışmayı ele alıyor. Wright'ın Bitcoin senaryosu konusundaki derin anlayışını, dijital nakit sistemlerindeki kapsamlı deneyimini ve Bitcoin'in yaratılması için hayati önem taşıyan alanlardaki çeşitli uzmanlığını inceliyor. Makalede ayrıca Wright'ın milyarlarca doları Bitcoin'de tuttuğu önemli yasal zaferi vurgulanıyor ve blockchain teknolojisine ve patentlere yaptığı katkılar tartışılıyor. Kripto topluluğunda Wright'ın Satoshi olduğu iddiasına ilişkin şüphecilik, iddiasını kanıtlama çabaları ve Bitcoin servetinin çoğunu hayır kurumlarına bağışlama planları da kabul ediliyor.

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    programming #programming #cryptocurrency #bsv
    Mr Fireside HackerNoon profile picture

    @mrfireside

    Mr Fireside

    Life enjoyer, meditation, writing, consciousness, family, the experience :)

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