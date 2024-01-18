COTI ve Soda Laboratuvarları, 25 Milyon Dolarlık Gizlilik Çözümleri Yatırımıyla Ethereum Layer 2 Devrimine Liderlik Ediyor
Çok uzun; OkumakBlockchain geliştirme firması COTI, Yönlendirilmiş Asiklik Grafik (DAG) teknolojisinden Ethereum Katman 2'yi benimsemeye geçiş yaparak stratejik bir başkalaşımı ortaya çıkardı. Bu önemli değişim, ölçeklenebilir gizlilik çözümlerine yenilenmiş bir odaklanma ile COTi'yi Ethereum ekosistemi içinde liderlik konumuna taşıyor. 25 milyon ABD Doları tutarındaki Ekosistem Fonu, Gizlilik Girişimlerini Güçlendiriyor.