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    COTI ve Soda Laboratuvarları, 25 Milyon Dolarlık Gizlilik Çözümleri Yatırımıyla Ethereum Layer 2 Devrimine Liderlik Ediyorile@ishanpandey

    COTI ve Soda Laboratuvarları, 25 Milyon Dolarlık Gizlilik Çözümleri Yatırımıyla Ethereum Layer 2 Devrimine Liderlik Ediyor

    2024/01/18 Yeni tarih
    3m
    ile @ishanpandey
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    Çok uzun; Okumak

    Blockchain geliştirme firması COTI, Yönlendirilmiş Asiklik Grafik (DAG) teknolojisinden Ethereum Katman 2'yi benimsemeye geçiş yaparak stratejik bir başkalaşımı ortaya çıkardı. Bu önemli değişim, ölçeklenebilir gizlilik çözümlerine yenilenmiş bir odaklanma ile COTi'yi Ethereum ekosistemi içinde liderlik konumuna taşıyor. 25 milyon ABD Doları tutarındaki Ekosistem Fonu, Gizlilik Girişimlerini Güçlendiriyor.
    featured image - COTI ve Soda Laboratuvarları, 25 Milyon Dolarlık Gizlilik Çözümleri Yatırımıyla Ethereum Layer 2 Devrimine Liderlik Ediyor
    web3 #privacy-on-ethereum #coti #coti-v2
    Ishan Pandey HackerNoon profile picture

    @ishanpandey

    Ishan Pandey

    Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.

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