CoinGecko ve HackerNoon'un #crypto-api Yazma Yarışması

Selamlar Hackerlar!
Her zaman olduğu gibi HackerNoon ekibi, niş içgörüleriniz, konu uzmanlığınız ve yazma becerileriniz için ödüllendirilmenize yardımcı olmak istiyor.
Bunun ışığında, CoinGecko ve HackerNoon tarafından sizlere sunulan #crypto-api Yazma Yarışmasının açılışını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!
Geliştiricileri, yenilikçileri ve kripto para birimi endüstrisindeki tüm katılımcıları, kripto para birimi veri API'leri hakkındaki görüşlerini paylaşmaya ve 1000 $'lık ödül havuzundan büyük kazanma şansını yakalamaya davet ediyoruz.
İster kripto para birimi veri API'lerinin değerini tartışıyor olun, ister CoinGecko API gibi sektör liderlerini öne çıkarıyor olun, eğitimler sunuyor, entegrasyon deneyimlerini paylaşıyor, kullanım örneklerini araştırıyor veya ilgili konuları konuşuyor olun, sizden haber almak istiyoruz!
Başlamak için daha fazla fikre mi ihtiyacınız var?
Önemli Yarışma Bilgileri
#crypto-api Yazma Yarışması, CoinGecko API sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir; dünyanın en güvenilir, doğru ve kapsamlı kripto para birimi veri API'sinden kripto fiyatına, piyasa verilerine, meta verilere ve zincir üstü DEX verilerine erişin. 140 ağ ve 1.000 DEX'te 2,4 milyondan fazla kripto para birimini izleyen CoinGecko API, Metamask, Etherscan, Chainlink ve daha fazlasının da aralarında bulunduğu binlerce sektör lideri tarafından güveniliyor.
www.coingecko.com/api adresinde "HACKERNOON15" koduyla %15 indirim kazanın
18 yaşını doldurmuş herkes. Lokasyon sınırlaması yoktur.
Evet! HackerNoon profilinizde gerçek adınızı, sahte adınızı kullanabilir, hatta altına yazabileceğiniz bir kişi oluşturabilirsiniz.
Yarışma 18 Nisan 2024'te başlayıp 18 Temmuz 2024'te sona erecek 3 ay sürecektir.
Elbette. Her hikaye gönderimi, yazma yarışmasına yeni bir katılım olarak değerlendirilecektir.
Unutmayın, ilk hikayenizi ne kadar erken gönderirseniz kazanma şansınız o kadar yüksek olur!
Bir taslak başlatın veya #crypto-api yazma yarışmasına katılmak için bu şablonu kullanın.