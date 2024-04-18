CoinGecko ve HackerNoon'un #crypto-api Yazma Yarışması





Selamlar Hackerlar!





Her zaman olduğu gibi HackerNoon ekibi, niş içgörüleriniz, konu uzmanlığınız ve yazma becerileriniz için ödüllendirilmenize yardımcı olmak istiyor.





Bunun ışığında, CoinGecko ve HackerNoon tarafından sizlere sunulan #crypto-api Yazma Yarışmasının açılışını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!





Geliştiricileri, yenilikçileri ve kripto para birimi endüstrisindeki tüm katılımcıları, kripto para birimi veri API'leri hakkındaki görüşlerini paylaşmaya ve 1000 $'lık ödül havuzundan büyük kazanma şansını yakalamaya davet ediyoruz.





İster kripto para birimi veri API'lerinin değerini tartışıyor olun, ister CoinGecko API gibi sektör liderlerini öne çıkarıyor olun, eğitimler sunuyor, entegrasyon deneyimlerini paylaşıyor, kullanım örneklerini araştırıyor veya ilgili konuları konuşuyor olun, sizden haber almak istiyoruz!





Başlamak için daha fazla fikre mi ihtiyacınız var? Daha fazla öneri için bu şablona tıklayın!

tıklayın! #crypto-api etiketiyle diğer gönderimlere bakın.





Önemli Yarışma Bilgileri Başvuruların başlama tarihi: 18 Nisan 2024

Başvuruların kapanış tarihi: 18 Temmuz 2024 - 23:00 EST

Toplam ödül havuzu: 1000$ (3 kazanan)





CoinGecko API'si Hakkında

#crypto-api Yazma Yarışması, CoinGecko API sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir; dünyanın en güvenilir, doğru ve kapsamlı kripto para birimi veri API'sinden kripto fiyatına, piyasa verilerine, meta verilere ve zincir üstü DEX verilerine erişin. 140 ağ ve 1.000 DEX'te 2,4 milyondan fazla kripto para birimini izleyen CoinGecko API, Metamask, Etherscan, Chainlink ve daha fazlasının da aralarında bulunduğu binlerce sektör lideri tarafından güveniliyor.

www.coingecko.com/api adresinde "HACKERNOON15" koduyla %15 indirim kazanın





#crypto-api Yazma Yarışması Kuralları ve Yönergeleri

Katılmak için 18+ olmalı.​

Hikaye içeriği #crypto-api'deki herhangi bir orijinal hikaye olabilir.

Kazananlarla e-posta yoluyla iletişime geçileceğinden HackerNoon hesabı oluşturulmalıdır.​

Yarışmaya Kimler Katılabilir?

18 yaşını doldurmuş herkes. Lokasyon sınırlaması yoktur.

Takma İsmin Altına Yazabilir miyim?

Evet! HackerNoon profilinizde gerçek adınızı, sahte adınızı kullanabilir, hatta altına yazabileceğiniz bir kişi oluşturabilirsiniz.

Yarışma Ne Kadar Sürecek?

Yarışma 18 Nisan 2024'te başlayıp 18 Temmuz 2024'te sona erecek 3 ay sürecektir.

Yarışmaya birden fazla eser gönderebilir miyim?

Elbette. Her hikaye gönderimi, yazma yarışmasına yeni bir katılım olarak değerlendirilecektir.

Kazananlar nasıl seçiliyor?

3 ay sonra, en çok dikkat çeken ilk 10 hikaye gönderimini kısa listeye alıp duyuracağız (botlar değil, gerçek insanlar!).

Daha sonra kısa listeye alınan hikayeler HackerNoon personeli tarafından oylanacak.

En çok oyu alan ilk 3 hikaye kazanan olarak taçlandırılacaktır.





Unutmayın, ilk hikayenizi ne kadar erken gönderirseniz kazanma şansınız o kadar yüksek olur!

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Bir taslak başlatın veya #crypto-api yazma yarışmasına katılmak için bu şablonu kullanın.



