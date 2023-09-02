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    Dev Hatalar ve Başarılar: Codeacademy'nin Gelirini 10 Milyon Dolardan 50 Milyon Dolara Çıkarmaktan Derslerile@dlayf
    619 okumalar

    Dev Hatalar ve Başarılar: Codeacademy'nin Gelirini 10 Milyon Dolardan 50 Milyon Dolara Çıkarmaktan Dersler

    2023/09/02
    8m
    ile @dlayf 619 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Temelleri çivileyin Codecademy'de büyüme ekibine liderlik ettim ve şirketin geçen yıl Skillsoft adlı bir şirkete 525 milyon dolara satılmadan önce ARR'si 10 milyon dolardan 50 milyon ARR+ dolara büyümesine yardımcı oldum. B2C SaaS/Yinelenen gelir iş modellerinin iyi çalışmasını sağlayan ayrıntılar hakkında henüz hiçbir yerde yazılı görmediğim çok şey öğrendim. Buradaki asıl motivasyonum, iyi bir ürün pazarına ulaşmış ve henüz nasıl para kazanılacağını çözemeyen şirketlerin, hayal kurmadan önce yardımcı olmaktır.
    featured image - Dev Hatalar ve Başarılar: Codeacademy'nin Gelirini 10 Milyon Dolardan 50 Milyon Dolara Çıkarmaktan Dersler
    business #business #growth #startup-lessons
    Dan Layfield HackerNoon profile picture

    @dlayf

    Dan Layfield

    Ran the Growth @ Codecademy, Ex Uber PM, Now: https://subscriptionindex.com/

    Credibility

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    Dan Layfield HackerNoon profile picture
    by Dan Layfield @dlayf.Ran the Growth @ Codecademy, Ex Uber PM, Now: https://subscriptionindex.com/
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