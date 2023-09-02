Dev Hatalar ve Başarılar: Codeacademy'nin Gelirini 10 Milyon Dolardan 50 Milyon Dolara Çıkarmaktan Dersler
Çok uzun; OkumakTemelleri çivileyin Codecademy'de büyüme ekibine liderlik ettim ve şirketin geçen yıl Skillsoft adlı bir şirkete 525 milyon dolara satılmadan önce ARR'si 10 milyon dolardan 50 milyon ARR+ dolara büyümesine yardımcı oldum.
B2C SaaS/Yinelenen gelir iş modellerinin iyi çalışmasını sağlayan ayrıntılar hakkında henüz hiçbir yerde yazılı görmediğim çok şey öğrendim.
Buradaki asıl motivasyonum, iyi bir ürün pazarına ulaşmış ve henüz nasıl para kazanılacağını çözemeyen şirketlerin, hayal kurmadan önce yardımcı olmaktır.