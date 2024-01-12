Geofencing Artık Daha Kolay: ipstack API ile Geofencing'i Uygulamak
Çok uzun; OkumakGeofence'in sözlük anlamı; bir coğrafi alanın etrafındaki sanal bir sınırdır. Geofencing teknolojisi, aktif bir cihazın belirli bir coğrafi alana girmesi durumunda otomatik uyarı tetiklemek için kullanılan teknolojinin adıdır.
Geofencing'i, seçtiğimiz bir konumun etrafından geçen, belirli insanları bölgemize çeken ve yanlış insanları bölgemizden uzak tutan görünmez bir çit olarak düşünebiliriz. Bu çitin coğrafi çitin içinden veri toplamayı daha da kolaylaştırdığını düşünün.