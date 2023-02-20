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    ChatGPT ile Birlikte Yazmanın Sınırlarıile@ursushoribilis
    1,626 okumalar

    ChatGPT ile Birlikte Yazmanın Sınırları

    2023/02/20
    5m
    ile @ursushoribilis 1,626 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    ChatGPT ile birlikte yazmak eğlenceli olabilir. Yaratıcı yazmayı keşfetmek için yararlı bir araçtır ancak aynı zamanda sınırlamaları da vardır. Algoritma, uygunsuz veya etik olmayan soruları yanıtlamamak gibi eğitmenleri tarafından belirlenen belirli kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Ayrıca, modeli eğitmek için kullanılan veriler güncel değildir ve yanlışlıklar içerebilir; bu nedenle, güncel bilgilerin sağlanmasında bu verilere güvenilmemelidir. Son olarak, konu yayınlamaya geldiğinde, çalışmanın orijinal olmasını ve yalnızca yapay zeka tarafından oluşturulmamasını sağlamak için yayınlar tarafından belirlenen sınırlamalar vardır. Bu sınırlamalara rağmen ChatGPT ile birlikte yazma, farklı yazma stillerini hızlı bir şekilde keşfetmek ve fikirleri hakkında geri bildirim almak isteyen yazarlar için benzersiz ve eğlenceli bir deneyim sağlayabilir.
    featured image - ChatGPT ile Birlikte Yazmanın Sınırları
    machine-learning #artificial-intelligence #chatgpt
    Miguel Rodriguez HackerNoon profile picture

    @ursushoribilis

    Miguel Rodriguez

    Engineer moonlighting as Philosopher

    Credibility

    react to story with heart
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