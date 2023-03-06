Cep Telefonlarından Ağ İletişimine: Nokia'nın Teknoloji Endüstrisindeki Evrimi

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Nokia 150 yılı aşkın bir süredir piyasada ve o yıllarda logosunu yaklaşık beş kez değiştirdi. Nokia'nın şöhrete yükselişi, 1990'ların başında cep telefonlarına odaklanma kararına bağlanabilir. Ancak Finli şirketin serveti, Apple'ın iPhone'u ve Google Android işletim sisteminin ortaya çıkmasıyla azalmaya başladı. Ta ki mobil endüstrinin kralı olarak yerini nihayet kaybedene kadar. Nokia bugün markasını yeniliyor. Değişiklikten bahseden görevdeki CEO Pekka Lundmark şunları söyledi: "Çoğu insanın zihninde hâlâ başarılı bir cep telefonu markasıyız ancak Nokia'nın meselesi bu değil. Eski cep telefonlarından tamamen farklı bir şey olan, ağlara ve endüstriyel dijitalleşmeye çok odaklanan yeni bir marka başlatmak istiyoruz."