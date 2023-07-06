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    CASIO F-91W'mi Nasıl Hackledim ve Temassız Ödeme Cihazına Dönüştürdümile@matteopisani91
    921 okumalar

    CASIO F-91W'mi Nasıl Hackledim ve Temassız Ödeme Cihazına Dönüştürdüm

    2023/07/06
    18m
    ile @matteopisani91 921 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    NFC teknolojisi, temassız ödemeler ve radyo dalgaları alanına yapılan bu yolculuk heyecan vericiydi.
    featured image - CASIO F-91W'mi Nasıl Hackledim ve Temassız Ödeme Cihazına Dönüştürdüm
    life-hacking #hacking #rfid-and-nfc-device
    Matteo Pisani HackerNoon profile picture

    @matteopisani91

    Matteo Pisani

    Disassembling toys since '91 🏴‍☠️

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