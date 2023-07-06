CASIO F-91W'mi Nasıl Hackledim ve Temassız Ödeme Cihazına Dönüştürdüm

ÖNSÖZ Son zamanlarda oldukça fazla seyahat ediyorum ve otobüs/metro yolculukları veya kahve/biralar için sadece teknolojiyle ödeme yapma gerçeğini takdir edebiliyorum. Apple/Google/Samsung-Pay tabanlı sistemler, teknoloji cihazınızın kilidinin aktif olarak açılmasını gerektirir ve bu, ödeme sürecinde bir miktar yavaşlamaya neden olur. temassız Arkanızda sizi bekleyen bir sürü insan varken sırada duruyorsanız ve bir şeyler ters giderse, yanmışsınız demektir 🥪. İşini severek yapan bir olarak yüzümde hâlâ sivilceler olduğu için kullandım. Bu efsanevi saat, şık tasarımı, sağlam yapısı ve etkileyici pil ömrüyle ( dayandığı söyleniyor) dünya çapındaki teknoloji meraklılarının bileklerini süslüyor. 80'li yıllardan itibaren kuvarsın benimsenmesiyle başlayan dijital saat devriminin sembolü haline geldi. NERD CASIO F-91W yaklaşık 7 yıl Ödeme yapmak ya da çıkarmak zorunda kalmamanın, bunun yerine saati yaklaştırıp sadece ödeme ile ödeme yapmanın güzel olacağını düşündüm. ✨. için kredi/banka kartımı cüzdanımdan cep telefonumu cebimden PoS'a bir tutam modern günün büyüsü Bu yüzden ona yeni bir hayat vermeye ve nostaljiyi ve yeniliği birleştirerek onu bir taşımaya karar verdim. saf hackleme tarzında sonraki seviyeye ANALİZ ( ) teknolojisi, ilgili iki cihaz arasında doğrudan fiziksel temas olmadan bilgi alışverişini sağlar. durumunda, bunlar bir yuvasına takılmadan veya kodu girilerek kullanılabilir, bu da finansal işlemlerin daha hızlı ve daha kolay yapılmasını sağlar. NFC Yakın Alan İletişimi Temassız ödeme kartları PoS PIN Plastik (veya metalik) içinde birkaç bileşen bulabiliriz: temassız ödeme kartının : Genellikle ( ) veya olarak anılır, kartın beyni olarak görev yapar ve (kartın işlemlerini kontrol eder ve veri işlemeyi yönetir), gibi çeşitli alt bileşenleri içerir. (hesap ayrıntıları, işlem geçmişi ve gibi veri bilgilerini saklar) ve bir ( üretebilir, aritmetik zorlukların çözülmesine yardımcı olur, verilerin şifrelenmesini/şifresini çözebilir ve kimlik doğrulama sürecinde yardımcı olabilir) kartın ve terminalin). Mikroçip güvenli entegre devre IC çipi akıllı çip CPU Bellek güvenlik anahtarları Kripto Çekirdeği gerçek rastgele sayılar : Genellikle veya yapılır, iletişimi sağlamak için iletilmesinden ve alınmasından sorumludur. Verimli sağlamak için belirli bir düzende tasarlanmıştır. Anten bakır alüminyumdan temassız radyo frekansı sinyallerinin sinyal iletimini Bir anten aracılığıyla, bilgi taşıyarak uzayda veya materyallerde dolaşabilen bir enerji türü olan ve mümkündür. protokolünün frekansı (bazı durumlarda değişiklik gösterebilir ve biraz daha yüksek olabilir, ödeme sistemleri veya ATM'ler için ~ civarında). ( sembolüyle temsil edilir, daha basit bir ifadeyle tek bir dalga döngüsünün uzunluğunun ölçümüdür) (~ 300'000Km/s) hedefe bölünmesiyle hesaplanır. sıklık. radyo frekansı dalgalarını iletmek almak NFC 13,56 MHz'dir 14,5 15,5 MHz Boş uzaydaki dalga boyu λ-lambda ışık hızı sabitinin Bu nedenle, ideal bir anten uzunluğunda bir telden oluşmalıdır, ancak geleneksel olarak λ-lambda (λ/2, λ/4, λ/8, λ/16, vb.) uygun bir şekilde seçilir. Bir diğer önemli faktör, esas olarak yapıldığı , ve ayrıca telin bağlı olan telin . 22,12 metre kesirleri malzemeye direncine kesitine elektriksel empedansıdır kendi güç kaynağına ihtiyaç duymayan cihazlardır. Bunun yerine, veya gibi bir cihazının yakınına geldiklerinde güç alıyorlar. cihazı, bir indükleyen bir üretir. Bu cihazla çalışmasına ve iletişim kurmasına izin vererek onu aktive etmek için yeterli sağlar. Ödeme kartları, pasif akıllı telefon temassız ödeme terminali aktif NFC elektromanyetik indüksiyonla Aktif NFC NFC'nin hedef cihaz anteninde akım manyetik alan indüklenen akım, aktif gücü Eski teknolojiye sahip çoğunda anten, lehimlenmiş plastik (veya reçine) bir mahfazaya gömülüydü ve sonuç olarak güç alıyordu. akıllı kartların çipe doğrudan indüklenen akımdan Yeni teknolojisi, ile modülleri arasında herhangi bir kablolu bağlantıya ihtiyaç duymayan oluşuyor. Kart gövdesindeki , modülünün gömülü olduğu alan etrafında vardır. Bu kart gövdesi modülüne entegre edilen . Bu, antenin modülüne takılmasına (örneğin yapıştırılmasına, kaynaklanmasına veya lehimlenmesine) gerek olmadığından kart üretim sürecini basitleştirir. ödeme kartı mikroçip anten ikili bir arayüzden antenin çip birkaç ek dönüşü anteni, doğrudan mikroçip küçük bir döngü antenine endüktif olarak bağlanır çip Kartın plastik zarfının içindeki anten şeklinin (gerçekçi konuşursak) neye benzediğini merak mı ediyorsunuz? Hatta bağlanan “kareler” değişken kapasitörler gibi davranır. Bu, çoklu seviyelerde aşılanmış sargılarla birlikte modülün farklı frekanslarda bağlanmasına olanak tanır. Genel olarak bileşenler, güvenli ve rahat işlemleri mümkün kılmak için birlikte çalışır. kablosuz iletişime izin verirken, veri işlemeyi, güvenliği ve kimlik doğrulamayı yöneterek kart sahibinin bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlar. temassız Anten mikroçip ALETLER ve dünyasını "görmek" için bazı özel güvenmem gerekiyordu. Radyo dalgalarının karmaşık görünmez ekipmanlara Nano , ( ) ve devrelerinin özelliklerini ölçmek ve analiz etmek için kullanılan, taşınabilir ve uygun fiyatlı bir el tipi cihazdır. RF bileşenlerinin ve ağlarının karmaşık , katsayısı, katsayısı ve diğer parametrelerinin hassas ölçümlerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. : NanoVNA Vektör Ağ Analizörü radyo frekansı RF mikrodalga empedansı yansıma iletim : (Radyo Frekansı Tanımlama) araştırma ve geliştirmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir donanım ve yazılım platformudur. , ve meraklıları tarafından çeşitli teknolojilerini keşfetmek, analiz etmek ve etkileşimde bulunmak için yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir araçtır. Entegre bir anten ve çoklu modülleriyle donatılmış kompakt bir devre kartından oluşur. 125kHz, ve 900MHz gibi (LF) ve (HF) standartları dahil olmak üzere çeşitli protokollerini destekler. Cihaz, hem taklit edebilir hem de görevi görerek kullanıcıların sinyallerini , ve olanak tanır. güvenlik araştırması ve öğrenimi için değerli bir araç olmasına rağmen, sorumlu bir şekilde ve unutmamak önemlidir. Proxmark3 RFID Güvenlik araştırmacıları pentest uzmanları RFID RFID radyo frekansı 13.56MHz düşük frekanslı yüksek frekanslı RFID RFID RFID kartlarını/etiketlerini okuyucu/yazıcı RFID klonlamasına simüle etmesine manipüle etmesine Proxmark3'ün geçerli yargı alanlarının yasal sınırları dahilinde kullanılması gerektiğini iletişim için yaygın olarak kullanılan popüler bir modülüdür. iletişim için son derece entegre bir okuyucu/yazıcı olan MFRC522 çipini temel alır. : RFID-RC522 RFID etiketleri veya kartlarıyla RFID Temassız IC Bu özel senaryoda, üzerindeki için bir prob olarak kullanmak amacıyla çipi yamyamlaştırıldı. PCB mikroşerit anteni NanoVNA RFID-RC522 ve lehimlerini söktüm ve iki adet dişi jumper tel konnektörünü yerlerine lehimleyerek ilerledim. C10 C11 kapasitörlerinin Daha sonra cihazıyla birlikte verilen koaksiyel bağlantı kablosunu söktüm. İç çekirdek telini (+) dış kalkan ağından (-) ayırdıktan sonra, çıkarılabilir bir arayüze sahip olmak için sırasıyla lehimledim (teoriden yola çıkarak: ne , "gürültü" de o ) değerlerini okuduğunuz için mümkün olduğu kadar tutun). NanoVNA erkek jumper tel konnektörlerini jumper kabloları kadar uzun olursa kadar yüksek olur RF kısa Bu "frankenstein" → girişi aracılığıyla ile birleştirerek boyunca yüzebildim. anten sondasını S11 CH0 NanoVNA radyo dalgaları KURMAK + birleşimiyle başladım. NanoVNA RFID-RC522 bir kez açıldığında bilgi görüntüler ancak çoğu zaman bu amaç için olur. arasında gezinmeye yardımcı olabilecek tekerlek tabanlı bir joystick'in yanı sıra dirençli bir dokunmatik ekrana sahiptir. NanoVNA çok fazla alakasız Menüler Odak tamamen iz üzerinde olduğundan, alt menüsüne gidip (camgöbeği), (yeşil) ve (macenta) üzerine çift tıklayarak tüm gereksiz izleri devre dışı bıraktım. Bunların ekrandan kaybolduğunu görmek mümkün. sarı EKRAN TRACE 1 TRACE 2 TRACE 3 Daha sonra tıkladım ve “4” ayarladım (iyi bir oran veriyor). GERİ → ÖLÇEK → ÖLÇEK/BÖL'e tuşuna basarak onayladım. ENT Daha sonra ana menüye geri döndüm ve tıkladım. STIMULUS'a tıklayarak ayarladım. START'a 12.5 MHz'i tıklayarak ayarladım. STOP'a 16 MHz'i Bu sayede cihazın yalnızca ila bandındaki sinyalleri görüntülemesine izin verilerek tüm sinyallerin filtrelenmesi mümkün olur. 12,5 16 MHz Ayarın iyi olup olmadığını görmek için anten yüzeyine yedek bir etiketi yerleştirdim. NFC Basit kural: Alt kama ne “rezonans” da o . kadar derin olursa kadar yüksek olur Başka bir deyişle, test için kullanılan NFC etiketinin iyi bir şekilde anlamına gelir (yaklaşılan bağlı olarak frekansı civarında değişen aralıkların görülmesi kesinlikle normaldir). antenle eşleştiği etiketlere/kartlara 13,56MHz cihazına geçildiğinde çalışması için bir bilgisayara ihtiyacı vardır. Orijinal tüm kurulum talimatlarını bulabildim (çok kapsamlı ve iyi açıklanmış). çalışıyorum, bu yüzden hızlılık için öğreticiyi kullandım. Proxmark3 GitHub deposunda MacOS'ta demleme tabanlı İlk çalıştırmadan önce, cihaz mevcut . Bunu yapabilmek için prosedürde “yarı gizli” düğmeye basılması ve kablosunu basılı tutarken takılması gerekir. Bu şekilde cihaz önyüklenir. donanım yazılımının en son sürüme yükseltilmesi önerilir Mikro-USB DFU modunda girdikten sonra aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir: DFU moduna pm3-flash-tümü ve her şeyi “otomatik olarak” gerçekleştirmesi gerekiyor. İşlem tamamlandıktan sonra, kablosunun ile bağlantısının seri bağlantı noktası listesinde algılanmasına olanak tanır. Aşağıdaki komutu çalıştırarak: Mikro USB Proxmark3 kesilip yeniden bağlanması, pm3 > Artık hackleme/denetiminin büyülü dünyasına girmek mümkün. NFC Tools'un vardır (Belgelerdeki tüm bilgileri incelemenizi öneririm, çünkü bu makine bazı - hatta - çok ilginç ve karmaşık şeyler yapmanıza olanak tanır). Proxmark3 etkileşimli bir kabuğu yasa dışı Test etmek için için kullanılan aynı anten yüzeyinin üstüne koydum. NanoVNA NFC etiketini yüksek frekanslı Etkileşimli kabukta aşağıdaki komutu çalıştırarak: pm3 → hf arama > ile ilgili bilgileri okumak mümkün oldu. NFC Hem hem de cihazları elektriksel olarak iyi bir şekilde "yalıtılmış" olsa da, metal veya benzeri iletken yüzeylere yerleştirildiklerinde bir miktar gürültüye maruz kalabilirler. Sağlam bir şekilde çalışabilmeleri için onları lastik bir fare altlığının üzerine yerleştirdim. Okumalarda bazı "tuhaf" davranışlarla karşılaşırsanız bunu aklınızda bulundurun. NOT: NanoVNA Proxmark3 Son komutu hatırlayarak okuma işlemine geçelim: ödeme kartı pm3 → hf arama > Görülebileceği gibi, kart daha ve işlemler için bir "akıllı çip" içerdiğinden, çıktı öncekine göre çok daha . Bu çıktı daha sonra karşılaştırma yapmak için kullanışlıdır. karmaşık güvenli ayrıntılı Hepsi iyi. Tüm ekipmanlar tam olarak çalışıyor, kurulum tamamlandı ve artık en ilginç kısma geçebiliriz. SÖKME türünü öğrenmek için onu parçalamak zorunda kaldım. Ödeme kartımın Bir lehimleme istasyonunun nozulunun ( yardımıyla, kart çipinin etrafındaki yüzeyi yakına, uzağa, ileri geri daireler çizerek ısıtmaya başladım. sıcak hava 100 °C'ye ayarlanmış) kaçınmanın asıl püf noktası, aynı noktada kalmamaktır (her şeyin önlemek). Geri dönüşü olmayan hasarlardan çok uzun süre erimesini Yaklaşık ardından, bir cımbızla etrafında yavaşça tüylenmeye başladım ve bir sürü sallamayla onu plastik mahfazadan ayırmayı başardım. 45 saniye ~ 1 dakika ısıtmanın çipin ile hafifçe kaplanmış olmasına rağmen, görmek mümkündür, dolayısıyla iç dış herhangi bir lehim bağlantısı yoktur. Tutkal kalıntısı entegre antenin sargılarını çipten antene Bu tür , önceki paragrafta açıklandığı gibi, ve plakasının içine gizlenmiş daha büyük küçük bir birleşiminden oluşan teknoloji kategorisine ait olduğu ortaya çıktı. ödeme kartının rezonans yapan kart antenle birleşen gömülü antenli çipin yeni saatin sökülmesine geçerek yaptım. Engellenmeden çalışabilmek için önce bileklikleri çıkardım. CASIO F-91W her şeyi Daha sonra bir cımbız ve küçük bir tornavida yardımıyla onu kemiklerine kadar parçalayabildim (dahili devreleri özelleştirmek gibi bir niyetim yoktu, bu yüzden ek olarak merkezi üniteyi olduğu gibi bıraktım). her danışabilirsiniz 😂). temassız ödemelere zaman zamana daha önce kullanılan ısı tabancasıyla ısıtarak (aynı sıcaklık ayarlanmış, belli bir mesafede aynı yüksek-düşük dairesel desenler), yaklaşık boyunca içeriden dışarıya iyi miktarda kuvvet uyguladım. saatin kasası ve çok fazla çaba harcamadan doğal olarak . Ön plakayı 100 °C'ye ~ 1,5 dakika ortaya çıktı DENETLEME niteliğini tespit ettikten sonra bir değil uğraştığımı fark ettim. Açıkça görmek istediğim için ekipmanımı hatırladım. Yıkılan kartın iki antenle Ayrı ayrı ele alındığında her birinin kendine ait vardır. Kart yuvası tek başına rezonansa girer. çalışma frekansı ~ 15,28 MHz'de Ancak birlikte sonuç, bireysel frekanslardan tamamen bir . + eşleştirildiğinde farklı yeni frekanstır Kart muhafazası çip ~ 14,85 MHz'de rezonansa girer. Sonraki adımlara yönelik projeksiyonda bu deney, eşleşen bir sıfırdan yeniden üretmek için bir yaklaşımından yararlanmak için yanı sıra ve/veya dahil diğer faktörlerin de hesaba katılması gerektiğini fark etmemi sağladı. malzemelerden. anteni toplama/çıkarma sentez empedansın kalınlık manyetik geçirgenlik AYAR uğraşmak . Belki de uzun yıllar süren testlerden ve hayal kırıklıklarından elde edilen ve bazı laboratuvarlarda boşa harcanan çok sayıda ve gerektirir. Antenlerle kolay bir iş değildir teorik pratik deneyim Genel olarak bir sisteminin performansını optimize etmeyi amaçlayan . İstenilen , verimli ve çalışma özelliklerine ulaşmak için uzunluğunun, yüzey boyutlarının, uyumunun, (Duran Dalga Oranı) minimizasyonunun matematiksel olarak ayarlanmasını içerir. anten ayarı, anten çok kritik bir tasarım sürecidir rezonansa güç aktarımına antenin empedans SWR Tamam ama… Biz , son derece insanlar, sonuca ulaşmak için her zaman çabayla yolu ararız. bilgisayar korsanları tembel maksimum en az en kısa Yukarıdaki ifadeyi kabul ederek amacım, tasarım sürecini yinelemenin mümkün olan yolunu sağlamak amacıyla sıkıntıya yönelik herhangi bir özel araştırmayı çözmekti. Bunun için, ev yapımı bir körü körüne ayarlamanın getto (ama akıllıca) bir yolu olan sözde "balıkçılık ayarı" ( arkadaşım ve destekçim bu ismi önerdiği için teşekkürler) icat ettim. anten en hızlı elektromanyetik NFC antenini gerçek Daniele G.'ye muhteşem Basitçe söylemek gerekirse, bunun arkasındaki süreç temel kavramları ve materyalleri içerir. Yeni teknolojisinin özelliklerinden , ardından okuyucuyla yeterli sahip olabilmesi için olması gerektiğini anlamak mümkündü. ödeme kartı , çipin oldukça sıkı bir şekilde sarılması gerektiğini NFC rezonansa etrafında bazı dış bobinlerin okuma prosedürü (aktif bir cihazdan), belirli ve sabit frekanslara değil, . Sınır koşulları göz önüne alındığında cihaz bağlantısının içsel değişkenliği nispeten yüksektir, dolayısıyla herhangi bir küçük hata eşit derecede tolere edilir. NFC frekans aralıklarına yayılır ![Ödeme kartı çip boyutu ölçümü (genişlik) ](https://cdn.hackernoon.com/images/vSoRcyvb6dP2JiCy2a0lFEycpoa2-ow1k35vy.png) kalibremi aldım ve boyutlarını aldım. Hassas çip Yaygın olarak kullanılan bir çevrimiçi aracıyla, tutuculu (tam merkeze yerleştirilmiş) basit bir tasarlayabilirdim ve yardımıyla çıkarabileceğim hem hem de tel için yer bırakabilirdim. 3D CAD çip makara 3D yazıcımın iç dış sarımları bakır tel kullandım (çok ucuz, fiyatı birkaç dolar) ve onu yuvasının etrafına başladım ve ardından üretmeye devam ettim. 0,10 mm'lik emaye en içteki çip sarmaya en dıştaki makarada bobinler Her şeyin sağlamak için aracıyla birlikte gelen bir özelliği son derece faydalı buldum. Aşağıdaki komutu tetikleyerek: yolunda gitmesini Proxmark3 pm3 → HF tune > yüzeyine yaklaşan herhangi bir uyumlu etiketin (milivolt) cinsinden olarak izlemek mümkün. Yüksek frekanslı anten NFC mV voltaj düşüşünü gerçek zamanlı Basit kural: ne , o (ve dolayısıyla daha olur). Gerilim düşüşü kadar yüksek olursa anten rezonansı da kadar büyük olur bağlantı verimli https://youtu.be/YM-jqoAD-Vw?embedable=true (Balıkçılık akort tekniği gösterimi) Yukarıdaki tanıtım videosunda görebileceğiniz gibi, anten yüzeyiyle aynı tutuyor (aşağıdaki fotoğraf). sol el makarayı Proxmark3 hizada teli çekerken yavaşlıyor ve aynı zamanda sürekli okumalarını izliyor. / en yüksek voltaj düşüşüne (ulaşılan maksimum ~ ) ulaşırken devam ettim. Sağ el makaradan pm3 → hf tune 3mV 14mV'de 11mV Daha sonra, durumunda ve/veya daha ince taneli bir için biraz daha sonra kullanmak üzere teli . Artık elimizde telin bir teli (benimki yaklaşık uzunluğundaydı) var ve bu tel çok şirin bir muhafazaya tekrar . hata frekans düzeltmesi daha fazlasını makaradan fazla kesiyorum 0,10 mm'lik elektromanyetik keyfi uzunlukta anten 1,6 metre sarılabilir TASARIM dijital saat, kadar yan yana bileşen katmanlarına sahiptir: metal kapak, pil tutucu, düğme pil, PCB, ekran, plastik kasa ve ekran koruyucusu. takmak (güvenin bana, bu sonuca varmadan önce sonsuz sayıda deneme ve sorun giderme işlemi yaptım). Bunun nedeni, yerleştirilen potansiyel bir herhangi bir okuyucuyla düzgün bir şekilde ve buna izin vermeyen "koruyucu" bileşenden kaynaklanmaktadır. CASIO F-91W ön plakadan arka plakaya çeşitli Arka tarafa anten işe yaramıyor arkaya NFC anteninin NFC eşleşmesine müdahale eden çok fazla İyi bir tasarımına ulaşmak için (saatin orijinal estetiğini bozmadan), orijinal ön plakayı yazılımında kopyaladım, burada alanı kestim ve tüm çevrenin etrafına bir açtım. kablosunu . anten 3D CAD çipi tutacak oyuk anten sarın gelince, orijinal metal olanı tabanlı olanla değiştirmeye karar verdim. Arka plakaya PLA 3D baskılı Bu, tamamen estetik bir bütünlük korurken, tüm yapıya metal plakanın varlığından kaynaklanan sağlamamı sağladı. elektromanyetik gürültünün azaltılmasını TEST YAPMAK Gerekli olan kabloyu anlamak için, her seferinde küçük bir parça olacak şekilde teli + cihaz kombinasyonu aracılığıyla sık sık test ettim. doğru miktarda çözüp keserken rezonans zirvesini NanoVNA RFID-RC522 Ayrıca, küçültülmüş yeni haliyle hala iyi okunup okunmadığını kontrol etmek için cihazını kullandım. temassız ödeme kartının Proxmark3 BİTİRİCİLİK (saat ekranı için) ön plakada bıraktığı delik, kaplamayı elde etmek için ile dolduruldu. 3D baskının cam ultra şeffaf epoksi reçine Yeterince güçlü ( ) bir yan başına yaklaşık süreyle maruz kalmak, (sertleşmesine) katkıda bulunur. 48W UV lambasına 1~2 dakika UV reçinesinin polimerizasyonuna TOPLANTI Bütün parçaları bir araya getirmenin zamanı geldi. Bir makas, cımbız ve bir sürü çift taraflı elektronik tamir bandıyla yeniden oluşturmayı başardım. ön plakanın yapışma yüzeyini Bitirmek için, geri kalan bileşenleri her şeyi arka plaka ve orijinal vidalarla kapatarak yeniden monte ettim. Görsel görünümü ve uyumu tamamlamak için havalı bir kayışı kaçıramazdım. GÖSTERİLER sisteminin kusursuz çalıştığını canlı olarak kanıtlamak için farklı mağazalardan/satış makinelerinden bazı şeyler aldım. CASIO F-91W'de yerleşik temassız ödeme satın Birkaç video birçok kelimeden daha değerlidir. https://youtu.be/0PICO_ZKYkw?embedable=true https://youtu.be/rAI_4DIjmfU?embedable=true https://youtu.be/mGhXoThcEUo?embedable=true Hepsi ödeme yapma konusunda iyiler ama vintage bir ile mi? akıllı saatleriyle CASIO Tüm çabaların saf mutluluk, insanların yüzlerini görmek → 😯 ne zaman kasada neyle ödediğimi ettiler 🤣. karşılığını veren şaşkın fark GELİŞMELER Aklımdan bir iki düşünce geçiyor: Bunlardan sorunlarıyla ilgilidir: olasılığının araştırılması ve saat düğmelerinden biriyle yapılması, böylece girişimlerinin anında engellenmesi. ilki güvenlik antenin kesintiye uğrama kısa devre mobil yankesicilik öncekinin bir evrimi olarak devrelerle oynayarak, bir izleme düğmesine basılarak bir ve bir bobin eklemeyi düşünecek. İkincisi - - açık/kapalı değiştirilebilen fazladan çip ikinci EKSTRALAR Biraz daha eğlenceli şeyler. Ayrıca, yararlı bulduğum bir dizi ve ve için dosyalarını ve kendiniz → bir oluşturdum. belgeyi ön arka plakalar *.STL indirebileceğiniz 3D yazdırabileceğiniz burada GitHub deposu SONUÇLAR teknolojisi, ve alanına yapılan bu yolculuk heyecan vericiydi. Bir olarak, araçların, yazılımın ve dijital ekosistemlerin hızlı gelişiminin, olayların içini görmemize olanak tanıyan ve sürekli değişen manzarayı benimsememize meydan okuyan yeni olasılık alanları açtığı bir çağda yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. teknoloji. Bir teknoloji olmak, yalnızca veya tutkusunun ötesine geçer; , ve arzusuyla yönlendirilen bir zihniyeti kapsar. Bu, her yeni atılımın daha da büyük ilerlemeler için bir basamak görevi gördüğü, yaşam boyu süren bir dalışıdır. Bu, yeniliğin ön saflarında yer almak, sınırları zorlamak ve hayal gücü ile teknolojik becerinin yönlendirdiği bir geleceğe katkıda bulunmakla ilgilidir. NFC temassız ödemeler radyo dalgaları bilgisayar korsanı NERD'i elektronik kodlama merak problem çözme doyumsuz öğrenme keşif Ancak teknolojinin tüm heyecanı ve harikalarının ortasında, kaygıların, ve kullanımın önemini de hatırlamam gerekiyor. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. etik mahremiyetin sorumlu , ve bilgimizi dünyayla devam edelim. Keşfetmeye tamir etmeye paylaşmaya SELAMLAR Özel arkadaşlara özel bir teşekkür: Çılgın fikirlerimi her zaman paha biçilmez tavsiyelerle zenginleştirdiği için .; Daniele G Eğlence, destek ve kameramanlık için .; Marco L Tüm değerli beyin fırtınası oturumları için 🧠; Lorenzo F. Yeteneklerime gerçekten inandığım için 🧙🏻♂️. Pierluigi CP'ye Arkadaşlar bu EPİK oldu 🤙. SORUMLULUK REDDİ Bu makalede verilen tüm bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır. Bu eğitimden elde edilen bilgilere dayanarak kişi veya kuruluşların gerçekleştirdiği yasa dışı eylemlerden sorumlu değilim. İçeriğin genel rehberlik sağlaması amaçlanmaktadır ve sağlanan bilgileri uygularken geçerli tüm yasalara, düzenlemelere ve etik standartlara uymanızı sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Eğiticiye dayanarak gerçekleştireceğiniz her türlü eylemin riski ve takdiri size aittir. Eğitimde sunulan bilgilerin kullanımından veya yanlış kullanımından kaynaklanan her türlü hasar, kayıp veya yasal sonuçlara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Yasalara uygunluğu sağlamak için profesyonel tavsiye almanızı veya ilgili makamlara danışmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu eğitime erişerek ve onu kullanarak, sağlanan bilgilerin uygulanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü yasa dışı eylem veya bunların sonuçlarına ilişkin her türlü sorumluluktan beni muaf tutmayı kabul edersiniz. Lütfen bilgileri sorumlu bir şekilde kullanın ve pratik durumlarda uygularken dikkatli olun. da yayınlandı. Burada