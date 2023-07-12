ICE, RICE, WSJF veya İş Listesini Etkin Bir Şekilde Nasıl Organize Edebilirsiniz?
Çok uzun; OkumakBu makalede, bir biriktirme listesinin etkili bir şekilde nasıl yapılandırılacağı ve ekibiniz içindeki önceliklerin nasıl belirleneceği açıklanmaktadır. Bu makale, en popüler görev önceliklendirme modellerini ve bunları kullanmanın neden önemli olduğunu incelemektedir. Bu makale kapsamında özetlenen üç ana model vardı: ICE veya hızlı önceliklendirme yöntemi, RICE modeli ve rasyonel yapıya izin veren optimum sayıda kriteri dikkate alan, en çok yönlü ve en etkili önceliklendirme modeli olan WSJF yani Ağırlıklı En Kısa İş Önce. ekip içindeki çalışma.