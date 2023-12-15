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    Blockchain Ölçeklenebilirliğini Yeniden Keşfetmek: U2U Ağının Web3 Altyapısına Öncü Yaklaşımıile@ishanpandey

    Blockchain Ölçeklenebilirliğini Yeniden Keşfetmek: U2U Ağının Web3 Altyapısına Öncü Yaklaşımı

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    Çok uzun; Okumak

    U2U Network'ün arkasındaki beyin olan Trung Trang Nguyen, aydınlatıcı bir Hackernoon röportajında, blockchain'in ölçeklenebilirlik ikilemini nasıl çözdüklerine ışık tutuyor. UMV ve OstracismVM gibi yenilikçi teknolojilerle desteklenen benzersiz U2U Alt Ağları, güvenlikten ödün vermeden sonsuz ölçeklenebilirlik vaat ediyor. Web3'ün artan ihtiyaçlarını karşılayan U2U Ağı, 500.000 TPS'ye kadar ve hızlı işlem kesinliğiyle merkezi olmayan uygulamalar için güçlü destek sağlar. Paralel işleme yetenekleri ve enerji verimliliğine odaklanmaları, onları özellikle gerçek dünya uygulamalarında blockchain'in geleceğinde öncü haline getirirken aynı zamanda yeşil blockchain hareketinde de bir yer oluşturuyor.
    featured image - Blockchain Ölçeklenebilirliğini Yeniden Keşfetmek: U2U Ağının Web3 Altyapısına Öncü Yaklaşımı
    web3 #blockchain-scalability #u2u
    Ishan Pandey HackerNoon profile picture

    @ishanpandey

    Ishan Pandey

    Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.

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