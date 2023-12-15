Blockchain Ölçeklenebilirliğini Yeniden Keşfetmek: U2U Ağının Web3 Altyapısına Öncü Yaklaşımı
Çok uzun; OkumakU2U Network'ün arkasındaki beyin olan Trung Trang Nguyen, aydınlatıcı bir Hackernoon röportajında, blockchain'in ölçeklenebilirlik ikilemini nasıl çözdüklerine ışık tutuyor. UMV ve OstracismVM gibi yenilikçi teknolojilerle desteklenen benzersiz U2U Alt Ağları, güvenlikten ödün vermeden sonsuz ölçeklenebilirlik vaat ediyor. Web3'ün artan ihtiyaçlarını karşılayan U2U Ağı, 500.000 TPS'ye kadar ve hızlı işlem kesinliğiyle merkezi olmayan uygulamalar için güçlü destek sağlar. Paralel işleme yetenekleri ve enerji verimliliğine odaklanmaları, onları özellikle gerçek dünya uygulamalarında blockchain'in geleceğinde öncü haline getirirken aynı zamanda yeşil blockchain hareketinde de bir yer oluşturuyor.