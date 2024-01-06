Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Bitcoin Yarılanmasıyla İlgili Çok Gürültüile@juxtathinka
    1,502 okumalar

    Bitcoin Yarılanmasıyla İlgili Çok Gürültü

    2024/01/06
    7m
    ile @juxtathinka 1,502 okumalar
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader

    Çok uzun; Okumak

    Kripto para birimi alanı, airdrop'lar, halı çekme, bozuk paralar ve madencilikle ilgili güncellemelerle sürekli olarak farklı Telegram ve Discord gruplarına düşüyor. En son güncelleme Bitcoin yarılanmasıyla ilgili ve ana fikir, Bitcoin madenciliğinden elde edilen ödüllerin yarı yarıya azaltılacağı. Bitcoin, diğer kripto para birimleri gibi, değerini korumak için kıtlığa ihtiyaç duyar. Mevcut BTC miktarı sürekli olarak 21 milyonda kalacak ve 2020 yılı itibarıyla sanal madencilik aracılığıyla her 10 dakikada bir 12,5 BTC ekosisteme ekleniyor.
    featured image - Bitcoin Yarılanmasıyla İlgili Çok Gürültü
    web3 #bitcoin-mining #token
    Juxtathinka HackerNoon profile picture

    @juxtathinka

    Juxtathinka

    Freelance Content Writer with a keen interest in creating the best beginner friendly blockchain content.

    react to story with heart
    Juxtathinka HackerNoon profile picture
    by Juxtathinka @juxtathinka.Freelance Content Writer with a keen interest in creating the best beginner friendly blockchain content.
    Read my stories

    Watch: Who Controls the Internet?

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Meet the Writer: HackerNoon's Contributor Ivan Novak, Tech Entrepreneur
    Published at Jul 23, 2023 by inovak #meet-the-writer
    Article Thumbnail
    Tips For Evergreen & Organic Traffic Generating Articles
    Published at Jan 30, 2019 by jare #seo
    Article Thumbnail
    COTI ve Soda Laboratuvarları, 25 Milyon Dolarlık Gizlilik Çözümleri Yatırımıyla Ethereum Layer 2 Devrimine Liderlik Ediyor
    Published at Jan 18, 2024 by ishanpandey #privacy-on-ethereum
    Article Thumbnail
    Meet the Writer: HackerNoon's Contributor Aayush Naik, Software Engineer @ Apple
    Published at Jan 15, 2024 by aayn #meet-the-writer
    L O A D I N G
    . . . comments & more!