Bitcoin Yarılanmasıyla İlgili Çok Gürültü
Çok uzun; OkumakKripto para birimi alanı, airdrop'lar, halı çekme, bozuk paralar ve madencilikle ilgili güncellemelerle sürekli olarak farklı Telegram ve Discord gruplarına düşüyor. En son güncelleme Bitcoin yarılanmasıyla ilgili ve ana fikir, Bitcoin madenciliğinden elde edilen ödüllerin yarı yarıya azaltılacağı. Bitcoin, diğer kripto para birimleri gibi, değerini korumak için kıtlığa ihtiyaç duyar.
Mevcut BTC miktarı sürekli olarak 21 milyonda kalacak ve 2020 yılı itibarıyla sanal madencilik aracılığıyla her 10 dakikada bir 12,5 BTC ekosisteme ekleniyor.