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    Bitcoin ve Sosyalizmile@penworth
    431 okumalar

    Bitcoin ve Sosyalizm

    2023/07/23
    4m
    ile @penworth 431 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Marx'ın Bitcoin'i benimseyip benimsememesi, kripto para biriminin sosyalizmin sosyal adalet ve ekonomik eşitlik hedeflerine ulaşma potansiyeline ilişkin kişisel inancına bağlı olacaktır.

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    web3 #bitcoin #cryptocurrency #web3
    Olayimika Oyebanji HackerNoon profile picture

    @penworth

    Olayimika Oyebanji

    A seasoned blockchain journalist & consultant keenly interested in crypto stories, DAO, NFT, DeFi and legal analysis.

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