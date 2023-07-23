Bitcoin ve Sosyalizm

“Tek seferde bir dünyayı değiştirmek”, 20. yüzyılın en büyük sosyal deneyi olan sosyalizmin resmine uyan bir mantradır. Ancak soru şu: Sosyalizmin babası Karl Marx bugün hayatta olsaydı Bitcoin'i benimser miydi? Bitcoin ile Olumlu cevap vereceğim ve konuyu açıklığa kavuşturmak için 1917 yılına geri dönelim. Yıl 1917. Binlerce Bolşevik, ellerinde silahlar ve kafalarında sosyalist ideolojiyle Kışlık Saray'a saldırıyor. Romanov hanedanının kanlı bir şekilde devrilmesi kaçınılmazdır ve Çar II. Nicholas'ın ailesiyle birlikte vahşice öldürülmesi yalnızca birkaç ay meselesidir. 17 Temmuz 1918'e hızla ilerlersek, Çar ve ailesi öldü, Çar Rusya da öyle. Bolşevikler ülkeyi ele geçirir, Beyaz Ordu'yu ezer ve yeni bir düzeni harekete geçirir. Tarihçiler kaçınılmazlığı konusunda tartışsa da, 1917 olayının Avrupa'nın en uzun süre hüküm süren ve en güçlü monarşilerinden biri olan Romanovların devrilmesine yol açtığı tarihsel bir gerçek olarak varlığını sürdürüyor. Rus Devrimi'nin Teknolojik olarak gelişmiş bir Avrupa'da bir tarım ülkesi olan Rusya'nın sosyal ve ekonomik koşulları, devrimi ve o zamanlar Avrupa'da yaygın ideoloji olan sosyalizmin sağlamlaşmasını kısmen haklı çıkaracaktı. "Dünyanın işçileri birleşin!" Karl Marx, ortak yazdığı kitabı Komünist Manifesto'nun sonunda ağladı. Marx'a göre "kazanacakları bir dünya var ve zincirlerinden başka kaybedecekleri hiçbir şeyleri yok". Komünist Manifesto'nun bu son satırları, Marx'ın, bugün hızlı bir şekilde ilerlersek, mevcut küresel düzenin hem sosyal hem de ekonomik bağlamında benzer bir çekiciliğe sahip olan Bitcoin hakkındaki görüşünün ne olabileceği konusunda beni düşündürdü. Rus Devrimi, Devrimden altmış dokuz yıl önce, 1848'de Komünist Manifesto yayınlandığında Karl Mark'ın ektiği tohumun kasırgasıydı. Son atış yapılana kadar kazandığı ivme, artık zamanı gelmiş olan bir fikri hiçbir şeyin durduramayacağını gösteriyordu. 19. yüzyıl Avrupa'sında Karl Mark'ın Bitcoin'i benimsemesini sağlayacak koşullar halihazırda mevcuttu ve eğer 20. yüzyılda mevcut olsaydı, Çar'ın ordularına dişinden tırnağına kadar savaşan Bolşevik devrimciler onu silah haline getirirdi. gündemlerini ilerletmek. Kısacası, Karl Marx fiilen ve sözde bir Bitcoin'ci olurdu çünkü Bitcoin öncelikle kapitalizmi paramparça etmek için kullanılabilecek bir araç olurdu ve dahası, Marx'ın tüm hayatı pişmanlık duymadan bu amaca adanmıştı. Hem Bitcoin'in hem de Sosyalizmin kökleri, kendi dönemlerinin sosyo-ekonomik koşullarından ve mucitlerinin yazılarında kendilerine karşı ifade ettikleri hayal kırıklığından kaynaklanmaktadır. 2009 yılında, dünya tarihin en büyük mali krizlerinden birine doğru kayarken, yalnız bir Satoshi daha sonra Bitcoin olarak anılacak olan şeyin rüzgarını ekiyordu. Benzer şekilde, 19. yüzyıl Avrupa'sını karakterize eden kaos, umutsuzluk ve umutsuzluk içinde, öfkeli, hayal kırıklığına uğramış Marx, dünyanın mevcut koşullarını analiz edecek sakinliği buldu ve buna yanıt olarak, umut ve vaatlerle dolu alternatif bir dünya önerdi. ve bunu gerçekleştirmeleri için kitlelere çağrıda bulundu. Bu nedenle, yalnızca Bitcoin ve sosyalizmin uyumlu ideolojiler olduğu değil, aynı zamanda Marx ve Satoshi Nakamoto'nun bir araya gelmeleri halinde aynı dalga boyunda olacağı sonucunu çıkarmak güvenlidir. Marx Neden Bitcoin'i Kucaklayabilir? Bitcoin'in 19. yüzyıl filozofu Karl Marx'ın ilgisini çekebilecek üç temel özelliği vardır: merkeziyetsizlik, şeffaflık ve kıtlık. Merkezi olmayan yönetim Bitcoin'in merkezi olmayan doğası, Marx'ın üretim araçlarının işçilerin mülkiyetinde olduğu sınıfsız bir topluma olan inancına çok benzer. Bitcoin herhangi bir merkezi otorite tarafından kontrol edilmez ve işlemleri bir bilgisayar ağı tarafından doğrulanır. Sosyalizm aynı zamanda işletmelerin bizzat işçilerin mülkiyetinde olduğu ve kontrol edildiği merkezi olmayan bir ekonomiyi de savunur. Şeffaflık Tüm Bitcoin işlemlerinin, herkesin ne kadar Bitcoin'in kime aktarıldığını görebileceği halka açık bir deftere kaydedilmesi gerçeği, Marx'ın, herkesin kendi işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmesine izin veren bir ekonomik sistemde şeffaflığın önemine olan inancını cezbedecektir. para kullanılıyor. Kıtlık Bitcoin yalnızca zenginliğin yeniden dağıtımını savunmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratılabilecek sınırlı miktarda Bitcoin de var. Bu, sosyalizmin aynı zamanda artan oranlı vergilendirme ve sosyal refah programları gibi zenginliği yeniden dağıtan politikaları da savunması nedeniyle Marx'ın Bitcoin'i benimsediğini görmeyi çok ilgi çekici kılıyor. Çözüm Bitcoin ve sosyalizm merkezi olmayan sistemlerdir. Sadece ideolojilerin büyük ölçüde uyumlu olduğu değil, aynı zamanda Marx ve Satoshi Nakamoto'nun bir araya gelmeleri halinde aynı dalga boyunda olacağı sonucunu çıkarmak güvenlidir. Son olarak, Marx'ın Bitcoin'i benimseyip benimsememesi, kripto para biriminin sosyalizmin sosyal adalet ve ekonomik eşitlik hedeflerine ulaşma potansiyeline ilişkin kişisel inancına bağlı olacaktır.