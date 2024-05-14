Bitcoin DeFi Geleceğini Tanımlamak: Jade98 Platformunun Şeffaf Tokenomikleri

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Ordinaller, 2023'te NFT segmentinde önemli bir oyun değiştirici haline geldi. Bitcoin blok zincirine tanıtıldıklarından bu yana günlük yazıtlar tutarlı bir artış gösterdi. Şu an itibariyle toplam 66.348.042 adet yazıt bulunmaktadır.









Kaynak: Kumdan tepe

Ordinals, Bitcoin blok zincirinde NFT'ler, meme tokenleri ve diğer dijital varlıkların oluşturulmasına yenilikçi bir yaklaşım getirdi. Ancak bu durum toplumda birçok tartışmaya neden oldu. Ordinaller, içeriği doğrudan blockchain üzerinde depolamak için yazıtlardan yararlanıyor ve bu da birçok kullanıcı arasında ekosisteme genel faydası konusunda şüpheye yol açıyor. Bu NFT'lerin kapladığı blok alanının potansiyel olarak ücretleri artırabileceği ve işlem hızlarını azaltabileceği yönünde endişeler dile getirildi.





Zamanla, Ordinallerin Bitcoin blok zincirinin çok önemli bir bileşeni haline geldiği ve bunların merkezi olmayan borsalara, borç verme protokollerine ve getiri çiftçiliği platformlarına entegrasyonunun temelini attığı ortaya çıktı.





MicroStrategy'nin kurucusu Michael Saylor, " Bitcoin-NFT teknolojisi, dijital varlık piyasasında yeniliği teşvik etme potansiyeline sahip. " dedi. Ayrıca uygulamaların oluşturulması ve blockchain'in daha da geliştirilmesinin kitlesel benimsenmesini hızlandıracağını da belirtti. Görüldüğü üzere 2024 yılında uygulama yazılarının sayısı ciddi oranda arttı.









Kaynak: Kumdan tepe

Bunu hesaba katarsak, Ordinallerin ve sürükleyici artırılmış gerçekliğin (AR) birleşmesi yalnızca zaman meselesiydi.





Jade98 platformu, dijital koleksiyonların standartlarını yeniden tanımlayacak ilk AR/VR yazılarını (Jade ARdinals) tanıtıyor. DeFi segmentinde verimliliği, şeffaflığı ve benzersiz kullanıcı katılımını artırmak için oluşturuldu.





Jade98 platformuyla yalnızca mevcut BRC koleksiyonlarınızı yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda ARdinal koleksiyonlarını da sıfırdan oluşturabilirsiniz.





Kullanıcılarının Jade ARdinal'ler oluşturmasına ve faaliyetleri karşılığında ödüller kazanmalarına olanak tanıyan çığır açan Jade98 platformunu keşfedelim.

JD98 jetonu hakkında

Jade98 Platform ekosisteminin tamamını anlamak için temel öğesinin ana işlevini öğrenmek önemlidir.





JD98 tokenı tüm ekosistemin temel taşıdır. Platformda AR teknolojilerinin kullanılması gibi temel işlevlere yönelik ödemeleri kolaylaştırır. İçerik oluşturucular ayrıca 98 $ JD token cinsinden stake ödülleri de alıyor.





Birincil faydası, platform boyunca hayati bir can damarı olarak hizmet veren komisyonları ve işlemleri desteklemektir.

Çağ Tabanlı Hesaplama Sistemi: Artan Kontrol ve Basitlik

Jade98 platformunun kalbinde dönem kavramı yatıyor - 1999998 saniyelik sabit zaman aralıkları. Her dönemin sonunda stakerların JD98 ödüllerini alması veya gelir hazinesinin yakılması gibi önemli olaylar meydana gelir.





Aşağıdaki platformun ayrıntılı şemasına göz atın:









Bunlar sistemin işlevselliğini ve finansal geri dönüşünü koruyan ana tokenomik süreçlerdir. Diğer birçok DeFi platformunun tokenomiklerinden farklı olarak Jade98 Platformundaki tüm süreçler tamamen şeffaftır ve hiçbir gizli tuzak yoktur.





Şimdi bu süreçlerin her birini ayrı ayrı inceleyelim.

Platform Hizmet Geliri: AR Hizmetlerinden Para Kazanma

Jade'in platform gelir modelinin merkezinde artırılmış gerçeklik (AR) hizmetlerinin sağlanması yer alıyor. Tüm meta verilerle birlikte sıfırdan heyecan verici bir ARdinal koleksiyonu oluşturma özgürlüğüne sahipsiniz. Genel olarak paketin tamamını alırsınız: AR'nizi oluşturun, blockchain'de yayınlayın ve benzersiz dijital şaheserinizi sergileyin.





Bu yenilikçi fırsatlar için kullanıcılar, nane işlemlerini başlattıklarında BTC cinsinden bir hizmet bedeli öderler (Luminex/Unisat kayıt hizmetine benzer).





Bu gelir, çeşitli mekanizmalar yoluyla daha sonra dağıtılmak üzere platformun hazinesinde toplanır: stake edenler için ödül havuzu, Geri Alım ve Yakma mekanizması ve Jade98 platformunun sürdürülebilir büyümesini ve kârlılığını sağlayan diğer süreçler.

Geri Alım ve Yakma Mekanizması

Jade98 platformunun bir diğer önemli özelliği ise Geri Alım ve Yakma mekanizmasıdır; burada gelen gelirin %20'si piyasadan JD98 $'lık tokenlerin satın alınmasına tahsis edilir.





Süreç, tüm Jade98 platformu tokenomik şemasının üst kısmında ayrıntılı olarak tasvir edilmiştir.









Gördüğünüz gibi, Hizmet Geliri kullanıcıları ARdinal'lerin oluşturulması için ödeme yapar; bu daha sonra daha fazla yakılmak üzere JD98'e dönüştürülür ve ardından her çağın sonunda sistematik olarak yakılmak üzere Yakma Hazinesinde biriktirilir. Sistem onlara bir Bitcoin Eater adresi göndererek token değerini artırır.

Staking: Token Sahiplerini Güçlendirmek

Platformdaki stakerlar, stake etme için birden fazla yolun keyfini çıkarabilir, bu da onların dolaşımdan tokenları çıkarmasına ve dönem boyunca elde edilen kardan pay karşılığında bunları platformda kilitlemesine olanak tanır.





Tokenomik şemasının başka bir bölümünde görebileceğiniz gibi, stake etmenin birkaç yolu vardır.

Tek Varlık Staking (JD98 token)

Bu durumda ödüllerinizi dönemin sonunda alacaksınız.

Çoklu Varlık Stakingi (JD98 + ARdinals)

Jade Pair Staking için Jade ARdinals Koleksiyonundan bir ARdinal almanız gerekecek. Bu, özel bir Jade ARdinal'i JD98$ ile stake ederek ödüllerinizi artıracaktır.





Ödeme tutarları ve buna bağlı olarak APY göstergesi aşağıdakilerden etkilenir:





Yığınlanmış JD98 $ sayısı

Seçtiğiniz stake türü

Kazıklı ARdinallerin nadirliği

Varlıklarınızın stake edildiği dönemdeki gün sayısı

Bu konumun zaten bahis konusu olmasından önceki dönem sayısı

Bir kullanıcının sahip olduğu yönlendirme sayısı ve ne kadar stake ettiği





Başlangıçta Simple Staking, basitleştirilmiş bir formül kullanılarak geliştirilecek ve başlatılacak. Zamanla formülün iyileştirilmesi ve güçlendirme için ek öğelerin eklenmesiyle geliştirilecektir.





Staking Ödüllerinin Dağıtımı: Adil ve Verimliliğin Sağlanması

Her dönemin sonunda, önceki döneme ait ödüller hesaplanır ve Ödül Havuzundan 98 $ JD tokenları halinde dağıtılır. Böylece kullanıcılara her üç ila beş haftada bir yeni ödüller gönderiliyor. Düzenli gelirler, gelirinizi doğru bir şekilde yeniden dağıtmanıza ve bir kısmını ek kazançlar için yeniden yatırıma yatırmanıza olanak tanır.





Kullanıcılar, ödemeleri doğrudan adreslerine alma veya ödüllerini almak için işlem başlatma seçeneğine sahip; ikinci seçenek ise işlem ücretlerini en aza indiriyor.

Ayrıca, tahakkuk eden ödüller talep edilmediği takdirde bileşik faize tabi olur.





Çözüm

Jade98 Platformu olarak, yalnızca AR/VR işlevselliğini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda kullanıcılarımızın başarısına katkıda bulunarak gelirlerini artıracak etkili ve şeffaf bir tokenomik sistemi geliştirmeye çalışıyoruz.





AR hizmetlerinin Ordinals ile çığır açan entegrasyonu, Bitcoin blok zincirinin DeFi sektörüne dahil edilmesini ve dünya çapında kitlesel olarak benimsenmesini artıracak. Bu, sürükleyici, gerçek dünya uygulamalarının geliştirilmesi için mükemmel bir yeni yönü ve sürdürülebilir bir dijital ekonomiyi teşvik etmenin güçlü bir yolunu temsil ediyor.





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