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    Unity'de Oyun Geliştirmeye Kaos Goblin Yaklaşımıile@quilo
    543 okumalar

    Unity'de Oyun Geliştirmeye Kaos Goblin Yaklaşımı

    2023/07/30
    10m
    ile @quilo 543 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    İlk oyun tasarımını tamamladıktan sonra bir oyun geliştirme projesine başlamak göz korkutucu olabilir. İster basit bir oyun fikri olsun, ister 10 sayfalık ayrıntılı bir tasarım belgesi olsun, zorluk oyunun kendisini oluşturmakta yatmaktadır. Alışılmadık görevlerle karşı karşıya kaldıklarında oyun geliştiricileri genellikle mükemmellikten ziyade kullanıcı deneyimine odaklanılan "Kaos Goblin Modu"na girerler. Teknik ayrıntılara takılıp kalmadan karmaşık özelliklerin yanılsamasını yaratmak için hileler ve teknikler kullanılır. Kaos Goblin Modunun temel ilkeleri arasında kullanıcı deneyimine öncelik verilmesi, mevcut kod ve varlıkların yeniden kullanılması ve uygun olduğunda önceden oluşturulmuş sistemlerin benimsenmesi yer alır. Başarılı mekanikleri diğer oyunlardan kopyalamak ve akranlardan geri bildirim almak da Kaos Goblin yaklaşımında çok önemlidir. Bu yaklaşım gösterişli bir başyapıta yol açmasa da geliştiricilerin hızlı bir şekilde işlevsel prototipler oluşturmasına ve projelerinde ilerlemesine olanak tanır.
    featured image - Unity'de Oyun Geliştirmeye Kaos Goblin Yaklaşımı
    gaming #unity #game-development #gaming
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    PoutineWithSalchichon

    Game Development, Romance, Mobile Apps, Sorcery, Intrigue, Keyword, Other Keyword, Dogs

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    by PoutineWithSalchichon @quilo.Game Development, Romance, Mobile Apps, Sorcery, Intrigue, Keyword, Other Keyword, Dogs
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