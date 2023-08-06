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    Unity Gerçek Zamanlı Çok Oyunculu, Bölüm 2: TCP, UDP, WebSocket Protokolleriile@dmitrii
    1,665 okumalar

    Unity Gerçek Zamanlı Çok Oyunculu, Bölüm 2: TCP, UDP, WebSocket Protokolleri

    2023/08/06
    16m
    ile @dmitrii 1,665 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    2023'teki Unity Ağ Ortamı serisi, gerçek zamanlı çok oyunculu oyunlarda veri iletim protokollerine odaklanmaya devam ediyor. OSI modelinin TCP ve UDP'li Aktarım Katmanı, oyuncular arasında optimum veri alışverişi için araştırıldı. TCP güvenilir veri teslimatı sağlar ancak gecikmelere neden olabilir; UDP ise potansiyel veri kaybıyla daha hızlı iletim sunar. TCP'ye dayalı uygulama düzeyinde bir protokol olan WebSocket, kalıcı çift yönlü iletişim sağlar ve gerçek zamanlı çok oyunculu oyunlar için uygundur. TCP ve UDP istemcileri ve sunucularının yanı sıra WebSocket istemcisi ve sunucusuna yönelik kod örnekleri, uygulama yaklaşımlarını göstermektedir. Protokol seçimi oyun gereksinimlerine bağlıdır; güvenilirlik için TCP, hız için UDP ve çift yönlü iletişim için WebSocket. Bir sonraki makale UDP kullanarak güvenilir veri aktarımının organize edilmesini ele alacak.
    featured image - Unity Gerçek Zamanlı Çok Oyunculu, Bölüm 2: TCP, UDP, WebSocket Protokolleri
    gaming #unity #game-development #gaming
    Dmitrii Ivashchenko HackerNoon profile picture

    @dmitrii

    Dmitrii Ivashchenko

    Crafting mobile games and robust backend systems for over a decade

    Credibility

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